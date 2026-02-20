A tartós üzleti siker nem rövid távú eredményekből születik - Interjú Veres Tiborral, az év üzletemberével

Mit jelent önnek az év üzletembere elismerés, és milyen üzenetet szeretne ezzel közvetíteni a következő generáció vállalkozói felé?

Ez az elismerés számomra mindenekelőtt egy hosszú út visszaigazolása. Nem egyetlen ember teljesítményét látom benne, hanem egy több mint 35 éves közös munkát, amelyben sok ezer kolléga, partner és vezető vett részt. A legfontosabb üzenete talán az, hogy a tartós üzleti siker nem rövid távú eredményekből születik, hanem tisztességre, következetes kemény munkára és magas szintű szakmai felkészültségre épül. Ezek azok az értékek, amelyek időtállóvá tesznek egy vállalkozást.

Önnek fontosak a díjak?

A tagvállalataink rendszeresen kapnak szakmai elismeréseket, amelyek a mögöttük álló teljesítményt igazolják vissza. Jó érzés volt, amikor például tavaly a lengyel ingatlanfejlesztő cégünk a cannes-i MIPIM-en nemzetközi díjat nyert – ez egy kiemelkedő nemzetközi elismerés, a világ egyik legjelentősebb ingatlanipari eseményén. Ugyanakkor ezek az örömök pillanatnyiak – másnap ugyanúgy, fegyelmezetten folytatódik a munka, folytatjuk a céljaink megvalósítását.

Sokak szerint vannak alkalmazott típusú emberek, és vannak vállalkozó típusúak. Mikor és hogyan dőlt el, hogy önből üzletember lesz, nem más szekerét szeretné tolni, hanem saját szekeret szeretne?

Nem volt egyetlen meghatározó pillanat. Inkább egy folyamat volt, ami fokozatosan érett bennem, és az egyetem befejezésekor, a rendszerváltás idején vált igazán egyértelművé. Akkor egy egész generáció élte meg, hogy új gazdasági alapokra kerül az ország, és hirtelen megnyílnak a lehetőségek. Izgalmas időszak volt, mert nemcsak részt lehetett venni a változásokban, hanem alakítani is lehetett őket. Számomra ekkor lett világos, hogy a vállalkozás nem pusztán szakmai pálya, hanem alkotási lehetőség, amely egyben felelősséggel is jár. Az alkotás vágya és a felelősségvállalás lett az a két fő motívum, ami hajtott.

Ha még korábbra tekintek vissza, ennek a szemléletnek az első jelei már az iskolai éveimben megjelentek. A Szent István Gimnáziumba jártam, kiváló tanárokkal, akik nemcsak magas szintű tudást adtak át, hanem kifejezetten bátorították az önálló kezdeményezést. Ott például az egész iskolára kiterjedő focibajnokságot szerveztem. Csapatokat állítottunk össze, időpontokat egyeztettünk, szabályokat alkottunk, és végigvittük az egész éves sorozatot. Akkor ez csak egy lelkes diák ötletének tűnt, de visszagondolva már ott is jelen volt bennem az igény, hogy embereket hozzak össze, kereteket teremtsek és végigvigyek egy közös ügyet. Talán ez volt az első, még ösztönös tapasztalata annak, amit később tudatosan a vállalkozásban találtam meg: az építés örömét és az ezzel járó felelősséget.

Sok hazai vállalkozás a növekedése során a külföldi piacra lépésnél vérzik el, nem evidencia a nemzetközi terjeszkedés. Ön szerint minek köszönheti a Wallis Csoport a nemzetközi sikereit?

A kezdetektől nyitottan szemléltük a világot, és ebben a nyitottságban a külső lehetőségeket is tudatosan kerestük. A pályám elején például tanulmányoztam a svéd Wallenberg csoport történetét, mert úgy éreztem, iránytű lehet számunkra. Az fogott meg bennük, hogy egyszerre tudtak nemzetközileg versenyképes vállalatokat építeni, miközben megőrizték a nemzeti karakterüket is. Több iparágban váltak meghatározóvá világszinten, mégis egyértelműen svéd vállalatcsoport maradtak. Ez inspirált engem is abban, hogyan lehet Magyarországról kiindulva nemzetközileg versenyképes cégcsoportot építeni úgy, hogy közben megmaradjon a magyar karaktere.

A külföldi terjeszkedésünk során ezért mindig azokat a területeket keressük, ahol már valódi, felépített szaktudásunk van. Az autópiac ilyen, hiszen több mint három évtizede foglalkozunk vele. Az iparág rengeteget változott ez idő alatt, és mi végigmentünk ezen a fejlődési folyamaton. Tizenhat országban képviseltük a Saab márkát és megtanultuk, hogyan lehet határokon átívelő logisztikát szervezni, vámkérdéseket kezelni, különböző nyelveken működő menedzsmentet felépíteni. Saab autókat már nem gyártanak, de mi továbbvittük, amit megtanultuk, és ma a régió 17 országában képviselünk nagy márkákat. Ez a vezetői tudás máig az egyik legfontosabb versenyelőnyünk.

Az ingatlanfejlesztésben szintén arra törekedtünk, hogy ne egyedi projekteket vigyünk külföldre, hanem platformjellegű befektetéseket hozzunk létre. Ezért erős helyi menedzsmentekkel kötöttünk szövetséget először Lengyelországban, majd Németországban. Tudatos választás volt, mert ezek a piacok méretben és szerkezetben sok hasonlóságot mutatnak a magyarhoz. Budapest, Varsó vagy akár Berlin fejlődése több ponton párhuzamos, különösen ingatlanpiaci szempontból.

Lényegében azt a nemzetközileg versenyképes tudást visszük külföldre, amelyet hosszú idő alatt itthon építettünk fel, és ezt mindenhol helyi partnerekkel együttműködve tesszük. Így nem egyszerűen projekteket valósítunk meg, hanem működő platformokat hozunk létre, amelyekre később további növekedést lehet építeni.

A Wallis Csoport

A Wallis Csoport több mint 35 éves tapasztalattal rendelkező, magántulajdonban lévő befektetési csoport, amely 18 európai országban tulajdonol és működtet meghatározó vállalatokat, összesen több mint 5200 alkalmazottat foglalkoztat. Nemzetközi növekedése a következetesen képviselt alapértékekre épül: professzionális és versenyszemléletű működés, stabilitás és kiszámíthatóság, tisztesség és hosszú távú gondolkodás.

Portfóliójában saját iparágukban meghatározó pozíciójú vállalatok találhatók, amelyek együttes árbevétele 2024-ben meghaladta a 717 milliárd forintot (nem konszolidált adatok). A legnagyobb portfólióvállalatok közé tartozik a WING Csoport (ingatlanfejlesztés és -befektetés), az AutoWallis Csoport (autókereskedelem és mobilitási szolgáltatások), a Graboplast (speciális padlógyártás) és a Praktiker (barkácsáruházlánc). Több tagvállalat aktív szereplője a magyar és régiós tőkepiacnak; a Wallis 2025-ben a Budapesti Értéktőzsde különdíját kapta a tőkepiac fejlesztéséért.

A csoport hosszú távú célja egy olyan nemzetközi befektetési csoport működtetése, amely generációkon átívelően teremt értéket tevékenységével.

Van valami, amiről nem szívesen beszél az ember, ez pedig a nehézség vagy a kudarc, de biztos, hogy voltak ilyenek is a Wallis Csoport történetében. Mik voltak a legnehezebb pillanatok, fordulópontok, és mit tanult azokból a helyzetekből, amik ma is meghatározzák a vezetői gondolkodását?

A változás az élet állandó része. A napsütést sokszor esőfelhők követik, mielőtt újra előbújik nap. A több mint harmincöt éves történetünkben is voltak olyan időszakok, amikor egy befektetés nem bizonyult sikeresnek, és ilyenkor a nehéz helyzetben kellett megtalálni a kiutat. A kulcs mindig az volt, hogy motivált menedzsmenttel együtt új lehetőségeket keressünk.

Egy emlékezetes, fájdalmas pillanat az egykori pager üzletágunkhoz kötődik. Akkoriban egyirányú kommunikációs eszközökkel is foglalkoztunk, a magyar pager piacon komoly pozíciónk volt több befektetés és összevonás után. A fiatalabbak kedvéért mondom: a pager egy kis, zsebben elférő, hordozható kommunikációs eszköz, személyi hívó. Hidegzuhanyként ért bennünket, amikor egy Pannon GSM igazgatósági ülésen elhangzott, hogy megjelent az SMS. Abban a pillanatban világossá vált, hogy az addigi modellünk gyorsan elveszíti az értékét.

Ez azonban nem azt jelentette, hogy a telekommunikációban ne lett volna jövőnk. Az ott dolgozó szakemberekkel együtt új irányokat kerestünk, és a kezdetben sikertelennek tűnő befektetést végül sikerült átalakítani, majd a GSM alapú szolgáltatások felé fordulva egy új, eredményesebb pályára állítani.

A működésünk során a legnehezebb időszakok mindig azok voltak, amikor valódi válsághelyzetekben kellett dönteni. Ilyenkor vállalatok jövője, emberek megélhetése, munkahelyek sorsa, sőt néha egész iparágak átalakulása állt a háttérben. Ezek a helyzetek tanítottak meg arra, hogy a vezetői szerep lényege a higgadtság, a következetesen képviselt értékrend és a szakmai racionalitás megőrzése, különösen akkor, amikor a környezet bizonytalan és feszült.

A Wallis Csoport számtalan szállal kapcsolódott az elmúlt évtizedekben a magyar tőzsdéhez. Legyen szó a Graboplastról, a WING Csoportról, az AutoWallisról, az Alteoról vagy az AKKO Investről. A Wallis Csoport 35 éves teljesítményét a BÉT a tőkepiac fejlesztéséért járó különdíjjal jutalmazta tavaly. Mit jelent önnek a tőzsdei jelenlét?

Számunkra a tőzsde mindig több volt puszta finanszírozási lehetőségnél. Egy működési kultúrát jelent, az átláthatóságot, a fegyelmet és a folyamatos külső visszajelzést. A tőkepiac arra készteti a vállalatot, hogy rendszerezettebben gondolkodjon, világosan kommunikáljon és a teljesítményét a hosszú távú értékteremtésben mérje. Ezek az elvek nagyon közel állnak a Wallis értékeihez.

A csoport, illetve tagvállalatai történetében a tőzsde mindig természetes fejlődési lépcső volt. Legyen szó az Alteóról vagy az AutoWallisról, minden esetben azt jelezte, hogy a vállalat magasabb működési szintre lépett, nemcsak pénzügyileg, hanem szervezetileg és vezetésben is. A bonyolultabb működés összetettebb megoldásokat és felkészültebb vezetést kíván. Az említettek mellett a WING Csoporttal és tagvállalataival is ott vagyunk a tőkepiacokon, nemcsak Magyarországon. Lengyel leányvállalatai, az ECHO Investment és az Archicom a Varsói Tőzsdén vannak jelen. A társaság emellett itthon sikeres kötvénykibocsátó, és a tőzsdén jegyzett AKKO Investben a Mevinvesten keresztül szerzett részesedésével szeretnénk támogatni a növekedést.

Sok sikeres tőzsdei sztorink van tehát, és ezért megtisztelő volt számomra, amikor a Budapesti Értéktőzsde a Wallis Csoport harmincötödik évfordulóján a tőkepiac fejlesztéséért járó különdíjjal ismerte el a munkánkat. Ezt nem egyetlen vállalat sikerének tekintem, hanem a nyilvános és felelős vállalatépítésben gondolkodó, következetes szemlélet visszaigazolásának.

A tőzsdei jelenlét számomra végső soron értékválasztás is. Azt jelenti, hogy a működés nyitott és ellenőrizhető, a teljesítmény pedig a piac objektív mércéjével mérhető. Ez a szemlélet hosszú távon bizalmat épít, márpedig az üzleti siker alapja mindenekelőtt a bizalom.

Ha visszatekint az eddigi pályájára, mire a legbüszkébb, egy konkrét üzleti eredményre, egy stratégiai döntésre, vagy a cégcsoport valamelyik tagjára?

Őszintén szólva nem tudok egyetlen üzleti eredményt vagy döntést kiemelni, mert a pályám lényege éppen az, hogy nem egy-egy pillanat határozza meg, hanem hosszú folyamatok. Számomra a legnagyobb büszkeség az, hogy több mint három évtized alatt sikerült felépíteni egy olyan vállalatcsoportot, amely már túlmutat egyetlen projekten, sőt egyetlen generáción is. A Wallis ma már nem pusztán cégek csoportja, hanem egy stabil, értékalapú közösség, amely képes megújulni, alkalmazkodni és hosszú távon értéket teremteni.

Ebben fontos szerepe van azoknak az alapelveknek, amelyek a kezdetektől meghatározzák a működésünket, a tisztességnek, a kemény munkának és a magas szintű szakmai felkészültségnek. Ezek időtálló értékek, amelyek nemcsak üzleti eredményeket hoznak, hanem erős, egymásban bízó közösségeket is építenek a vállalatokon belül.

Különösen büszke vagyok arra, hogy ma már több vállalatunk, például a WING vagy az AutoWallis közép-kelet-európai, sőt európai szinten is meghatározó szereplővé vált. Ezek a sikerek azt bizonyítják számomra, hogy következetes munkával és értékalapú működéssel Magyarországról indulva is lehet nemzetközileg versenyképes vállalatokat építeni.

A legnagyobb elégedettséget mégsem a számok vagy a piaci pozíciók adják, hanem az, hogy több ezer ember dolgozik olyan szervezetekben, amelyek stabilak, kiszámíthatóak és hosszú távú perspektívát nyújtanak. Ráadásul a döntések jelentős részét továbbra is Magyarországon hozzuk meg, számomra ez jelenti az igazán tartós sikert.

Van olyan személy, vagy az üzleti világban olyan vállalkozás, akit vagy amit követendő példának tekint? A svéd Wallenberg csoportot már említette egyfajta példaként, de volt személyes példaképe, olyan valaki, aki inspirálta, mint vállalkozót?

Az eddigi pályám során sokféle helyzettel találkoztam, és számos hazai és nemzetközi üzletemberrel, illetve számomra érdekes emberrel volt alkalmam megismerkedni. Ezek a találkozások erősen inspiráltak, folyamatos tanulásra és fejlődésre ösztönöztek. Több, a nemzetközi gazdasági életben meghatározó szereplőtől kaptam személyes indíttatást arra, hogy új szemléleteket sajátítsak el, és ez a hatás a csoport gondolkodására is jelentősen kihatott. Egyetlen embert nehéz lenne kiemelni, mert sokan hozzátettek ahhoz, ahogyan ma működök, működünk. Talán többen magukra ismernek abból, hogy mivel segítették a Wallis fejlődését, akár partnerként, együttműködőként vagy üzlettársként.

Sok erőt merítek az együttműködésből, abból, hogy tehetséges emberekkel és erős menedzsmenttel dolgozhatok együtt. Egy jó csapat képes megsokszorozni az energiákat, és ez a közös lendület engem is folyamatosan inspirál.

A nehéz helyzetekben nem ösztönből döntök, hanem visszatérek az alapokhoz. Elemzek, felkészülök, kitekintést keresek, igyekszem mélyebben megérteni a piacot. Fontosak számomra a viták, a belső szakmai ütköztetések is. Nem hiszek a magányos döntésekben, a legjobb megoldások általában kemény érvelésekből és nézetkülönbségekből születnek.

Hiszek abban is, hogy minden problémában ott rejlik egy lehetőség. Ha ezt szem előtt tartom, a nehézség nem megbénít, hanem cselekvésre ösztönöz. Rengeteget tanultam a munkatársaimtól és az üzleti partnereinktől, itthon és nemzetközi szinten egyaránt, és ezeket a tapasztalatokat igyekszem a Wallis irányításában is érvényesíteni.

Egy sikeres üzleti pálya, egy jelentős cégcsoport felépítése és a milliárdos listák élmezőnyébe kerülés után sokan azt gondolhatnák, hogy már kevés a további motiváció. Önt mi viszi mégis nap mint nap előre? Mi az, amiért ma is érdemes felkelni, bemenni az irodába és dolgozni?

Számomra a legerősebb motiváció maga az építés folyamata, az alkotás vágya. Az a lehetőség, hogy új területeken, új csapatokkal, új embereket megismerve, új kihívások mentén lehet értéket teremteni és valamit létrehozni. De talán még ennél is fontosabb az a belső meggyőződés, hogy amit építünk, az nemcsak gazdasági értelemben hoz eredményt vagy profitot, hanem hosszú távon hozzájárul egy közösség fejlődéséhez, legyen az egy vállalat vagy akár az ország egésze. Ez önmagában erős motivációt ad. Ehhez társulnak a körülöttem dolgozó emberek és munkatársak, valamint az új dolgok folyamatos megismerése, legyen szó egy szakmai területről, vezetői szemléletről vagy egy új eszköz bevezetéséről a mindennapi működésben.

Amikor egy cég hatással van egész iparágakra vagy közösségekre, megváltozik a döntések mércéje. Ön szerint miben más ilyenkor felelősen vezetni? Mi egy nagyvállalkozó felelőssége?

Egy vállalatvezető életében a felelősség alapvető érték, és ezt következetesen meg is kell őrizni. A múltról lehet beszélni és magyarázatokat keresni, de megváltoztatni már nem tudjuk. A jövőt viszont mindig választjuk. Nem egyetlen jövő létezik, hanem számtalan lehetőség, és minden döntésünkkel nap mint nap kiválasztunk közülük egyet. Ezért a döntések felelőssége mindig előre mutat.

Abban hiszek, hogy a felelős döntések valódi értékteremtést hoznak, és hosszú távon a tisztesség mindig megtérül. A vezető feladata, hogy ezt a szemléletet tovább vigye, és megsokszorozza a szervezetben. A cél nemcsak az, hogy a Wallis Csoport tovább fejlődjön, hanem az is, hogy példát mutasson. Hogy megmutassa, lehet üzletet építeni lélekkel, eredményt elérni emberséggel, és jövőt teremteni alázattal.

Veres Tibor

1986-ban szerzett közgazdász diplomát, majd 1989-ben alapította meg a Wallis Csoportot, amelynek a mai napig többségi tulajdonosa és az Igazgatóság elnöke. A több mint 35 éve működő Wallis Csoport hazai és nemzetközi tevékenysége során meghatározó régiós pozíciót épített ki a kereskedelem és az ipar számos területén. Veres Tibor vállalkozói, vállalatvezetői és befektetői pályafutása során több jelentős vállalat létrejöttében és fejlődésében vállalt szerepet. A teljesség igénye nélkül ide tartozik a WING Csoport, a Praktiker, a Graboplast, a Pannon GSM, a Milton Bank, a Market Zrt., az Index, a Danubius Rádió, valamint a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis és Alteo. Jelenleg tagja a WING Csoport, az AutoWallis Csoport és a Graboplast igazgatóságának, továbbá a magyarországi UNICEF Felügyelőbizottságának.

