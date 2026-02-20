  • Megjelenítés
Elesett egy újabb határátkelő: lezárták a hóhelyzet miatt
MTI
Újabb határátkelőhelyet zártak le Ausztria felé a havazás miatt.

A rendkívüli időjárási- és útviszonyok miatt lezárták a bozsoki határátkelőhelyet Vas vármegyében péntek délután - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A rendőrség a bucsui és a kőszegi határátkelőhelyet javasolja az autósoknak.

Napközben már lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet is. Hegyeshalom felé érdemes kerülni, és a kisebb határállomásokat is ajánlatos elkerülni – javasolja az Útinform.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

