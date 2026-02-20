  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor bejelentette, ilyen lesz a budapesti repülőtér harmadik terminálja
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Üzlet

Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

Portfolio
Bár az európai tőzsdéken enyhe emelkedés látható ma reggel, a magyar piac relatív alulteljesítéssel kezdi a napot.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékot esett, így jelenleg 126 421 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a 4iG indítja a napot.

Még több Üzlet

Jelentett a Mol - Mi történik az árfolyammal?

Magyarország lemaradt AI-használatban, van, amiben a régiós lista végén kullogunk

Szigorú tesztet teljesített az Alteo, ezzel az egész kontinensen nyújthat szolgáltatást

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a CIG Pannónia is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Veres Tibor lett az év üzletembere Magyarországon

Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett

A stratégiai olajtartalék 40 százalékát felszabadítja a kormány

Címlapkép forrása: Nimito

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility