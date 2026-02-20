Válságban a világhírű luxusautó-márka, itt az újabb figyelmeztetés

A vállalat pénteki közleménye szerint a 2025-ös évre vonatkozó korrigált üzemi eredmény (EBIT) várhatóan
valamivel az elemzői várakozások alsó határa alatt marad.
A szakértők előzetesen 184 millió fontos veszteséggel kalkuláltak. Ez már a sokadik profit warning azóta, hogy Stroll 2020-ban megmentette a csőd szélén álló céget.
A Vantage sportautóiról ismert gyártó likviditási problémáinak enyhítésére 50 millió fontos megállapodást kötött az Aston Martin Formula–1-es csapattal, amelynek keretében korlátlan időre értékesítette a névhasználati jogokat. Lawrence Stroll az F1-es istállót is irányítja ügyvezető elnökként. Az új egyezség egy 2024-es szerződést vált fel, amely eredetileg 2055-ig biztosította volna a névhasználatot a versenycsapat számára.
Az eladósodott vállalat régóta küzd a modellpaletta bővítésével, a tervek megvalósítása azonban folyamatosan akadályokba ütközik. A helyzetet tovább súlyosbították az Egyesült Államok – az Aston Martin legnagyobb felvevőpiaca – által kivetett vámok. A cég költségcsökkentési céllal már tavaly októberben felülvizsgálta modellstratégiáját.
A jövő szerdán esedékes éves jelentés előtt közzétett előzetes adatok szerint a nagykereskedelmi értékesítés volumene 2025-ben közel 10 százalékkal, 5448 darabra esett vissza.
Címlapkép forrása: Shutterstock
