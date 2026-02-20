  • Megjelenítés
Válságban a világhírű luxusautó-márka, itt az újabb figyelmeztetés
Üzlet

Válságban a világhírű luxusautó-márka, itt az újabb figyelmeztetés

Portfolio
Az Aston Martin újabb profit warningot adott ki, ami arra utal, hogy Lawrence Stroll milliárdosnak egyelőre nem sikerült talpra állítania a nehéz helyzetbe került brit luxusautó-gyártót - közölte a Bloomberg.

A vállalat pénteki közleménye szerint a 2025-ös évre vonatkozó korrigált üzemi eredmény (EBIT) várhatóan

valamivel az elemzői várakozások alsó határa alatt marad.

A szakértők előzetesen 184 millió fontos veszteséggel kalkuláltak. Ez már a sokadik profit warning azóta, hogy Stroll 2020-ban megmentette a csőd szélén álló céget.

A Vantage sportautóiról ismert gyártó likviditási problémáinak enyhítésére 50 millió fontos megállapodást kötött az Aston Martin Formula–1-es csapattal, amelynek keretében korlátlan időre értékesítette a névhasználati jogokat. Lawrence Stroll az F1-es istállót is irányítja ügyvezető elnökként. Az új egyezség egy 2024-es szerződést vált fel, amely eredetileg 2055-ig biztosította volna a névhasználatot a versenycsapat számára.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Veres Tibor lett az év üzletembere Magyarországon

Megkondult a vészharang a pénzügyi szektorban, csúnyán megütöttek több magánhiteles részvényt

Az eladósodott vállalat régóta küzd a modellpaletta bővítésével, a tervek megvalósítása azonban folyamatosan akadályokba ütközik. A helyzetet tovább súlyosbították az Egyesült Államok – az Aston Martin legnagyobb felvevőpiaca – által kivetett vámok. A cég költségcsökkentési céllal már tavaly októberben felülvizsgálta modellstratégiáját.

A jövő szerdán esedékes éves jelentés előtt közzétett előzetes adatok szerint a nagykereskedelmi értékesítés volumene 2025-ben közel 10 százalékkal, 5448 darabra esett vissza.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Gyengült a forint csütörtökön
Mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility