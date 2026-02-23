Egyre több a saját jogán gazdag nő az amerikai milliárdosok közt

Az elmúlt évek egyik legszembetűnőbb változása a saját erőből szerzett vagyon arányának növekedése a milliárdosnők körében. 2024-ben mintegy 60 százalékuk vagyona származott legalább részben saját vállalkozásból, míg öt évvel korábban ez az arány csupán 40 százalék volt. A többiek örökösödés útján jutottak vagyonukhoz. A férfi milliárdosok szinte mindegyike legalább részben saját erőből alapozta meg gazdagságát.
A lista élén továbbra is az örökösnők állnak: Alice Walton, a Walmart alapítójának lánya 138 milliárd dolláros vagyonával az ország leggazdagabb asszonya.
Az örökösnők közül többen aktívan részt vesznek családi vállalatuk irányításában. Helen Johnson-Leipold az S.C. Johnson örököseként a tőzsdén jegyzett Johnson Outdoors vezérigazgatója, a Mars-dinasztia több női tagja pedig vezető tisztséget töltött be a csokoládé- és állateledel-gyártó birodalomban.
A milliárdosnők másik jelentős csoportját a vállalatalapítók és cégvezetők alkotják. Judy Faulkner az Epic Systems egészségügyi szoftvervállalatot alapította, Diane Hendricks pedig néhai férjével közösen hozta létre az ABC Supply tetőfedő céget. Mások a családi vállalkozásokat vitték tovább és futtatták fel. Abigail Johnson 38,7 milliárd dolláros vagyonával a nagyapja által alapított Fidelity Investments pénzügyi óriás élén áll, míg Lynsi Snyder az In-N-Out Burger gyorsétteremláncot irányítja, amelyet nagyszülei indítottak az 1940-es években.
A legbőkezűbb adakozók között feltűnően magas az elvált nők és az özvegyek aránya.
Melinda French Gates, Bill Gates volt felesége az elmúlt évtizedben legalább 31 milliárd dollárt adományozott, elsősorban nőjogi és ifjúsági célokra. Jeff Bezos volt felesége, MacKenzie Scott szintén milliárdokat juttatott felsőoktatási és szociális szervezeteknek, adományait gyakran felhasználási megkötések nélkül folyósítva. A kaszinómágnás Sheldon Adelson özvegye, Miriam Adelson legalább 961 millió dollárt adományozott zsidó és Izrael-párti szervezeteknek, emellett a Republikánus Párt egyik legjelentősebb támogatója.
A lista alsó szegmensében a szórakoztatóipar sztárjai is feltűnnek.
Kim Kardashian és Taylor Swift egyaránt 1,8 milliárd dollárra becsült vagyonnal rendelkezik, Rihanna vagyona pedig eléri az 1 milliárd dollárt.
Míg Rihanna és Kardashian esetében a nettó vagyon legnagyobb részét üzleti vállalkozásaik – például a Fenty Beauty kozmetikai márka – teszik ki, addig Swift gazdagodásában az Eras koncertkörút bevételei játszottak meghatározó szerepet.
Címlapkép forrása: Facebook.
