  • Megjelenítés
Egyre több a saját jogán gazdag nő az amerikai milliárdosok közt
Üzlet

Egyre több a saját jogán gazdag nő az amerikai milliárdosok közt

Portfolio
Az Egyesült Államokban jelenleg 154 milliárdosnő él, ami jóval alacsonyabb szám a 981 férfi milliárdoshoz képest. A medián vagyonuk azonban nagyjából megegyezik, valamivel meghaladja a 2 milliárd dollárt. A Wall Street Journal az Altrata vagyonelemző cég adatai alapján azt vizsgálta, honnan származik a leggazdagabb amerikai nők vagyona, és mire költik azt.

Az elmúlt évek egyik legszembetűnőbb változása a saját erőből szerzett vagyon arányának növekedése a milliárdosnők körében. 2024-ben mintegy 60 százalékuk vagyona származott legalább részben saját vállalkozásból, míg öt évvel korábban ez az arány csupán 40 százalék volt. A többiek örökösödés útján jutottak vagyonukhoz. A férfi milliárdosok szinte mindegyike legalább részben saját erőből alapozta meg gazdagságát.

A lista élén továbbra is az örökösnők állnak: Alice Walton, a Walmart alapítójának lánya 138 milliárd dolláros vagyonával az ország leggazdagabb asszonya.

Az örökösnők közül többen aktívan részt vesznek családi vállalatuk irányításában. Helen Johnson-Leipold az S.C. Johnson örököseként a tőzsdén jegyzett Johnson Outdoors vezérigazgatója, a Mars-dinasztia több női tagja pedig vezető tisztséget töltött be a csokoládé- és állateledel-gyártó birodalomban.

A milliárdosnők másik jelentős csoportját a vállalatalapítók és cégvezetők alkotják. Judy Faulkner az Epic Systems egészségügyi szoftvervállalatot alapította, Diane Hendricks pedig néhai férjével közösen hozta létre az ABC Supply tetőfedő céget. Mások a családi vállalkozásokat vitték tovább és futtatták fel. Abigail Johnson 38,7 milliárd dolláros vagyonával a nagyapja által alapított Fidelity Investments pénzügyi óriás élén áll, míg Lynsi Snyder az In-N-Out Burger gyorsétteremláncot irányítja, amelyet nagyszülei indítottak az 1940-es években.

Még több Üzlet

Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre

Karnyújtásnyira a történelmi csúcs a Richternél!

AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?

A legbőkezűbb adakozók között feltűnően magas az elvált nők és az özvegyek aránya.

Melinda French Gates, Bill Gates volt felesége az elmúlt évtizedben legalább 31 milliárd dollárt adományozott, elsősorban nőjogi és ifjúsági célokra. Jeff Bezos volt felesége, MacKenzie Scott szintén milliárdokat juttatott felsőoktatási és szociális szervezeteknek, adományait gyakran felhasználási megkötések nélkül folyósítva. A kaszinómágnás Sheldon Adelson özvegye, Miriam Adelson legalább 961 millió dollárt adományozott zsidó és Izrael-párti szervezeteknek, emellett a Republikánus Párt egyik legjelentősebb támogatója.

A lista alsó szegmensében a szórakoztatóipar sztárjai is feltűnnek.

Kim Kardashian és Taylor Swift egyaránt 1,8 milliárd dollárra becsült vagyonnal rendelkezik, Rihanna vagyona pedig eléri az 1 milliárd dollárt.

Míg Rihanna és Kardashian esetében a nettó vagyon legnagyobb részét üzleti vállalkozásaik – például a Fenty Beauty kozmetikai márka – teszik ki, addig Swift gazdagodásában az Eras koncertkörút bevételei játszottak meghatározó szerepet.

Címlapkép forrása: Facebook.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Kihirdették a vészhelyzetet: általános lezárások jönnek a brutális havazás és szélvihar miatt Amerika keleti partján
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility