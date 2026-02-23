Heteken belül új kínai autómárka jelenik meg Magyarországon

Újabb kínai márka jelenik meg a magyarországi újautó-piacon: a Geely modellek értékesítése a tervek szerint márciusban-áprilisban indul el a kereskedéseknél - jelentette be a magyarországi importőr, a Geely Hungary hétfőn.

Az idén év végéig várhatóan 10-15 márkakereskedés veszi fel portfóliójába a Geely márkát, amelynek eladása két modellel indul, és még az első évben további két modellel bővül a kínálat.

A Geely már jelen van Magyarországon 2025. tavasza óta a Farizon kisteherjármű-márkával.

A Geely Kína második legnagyobb elektromosjármű-gyártója a BYD után.

A Geely holding dinamikusan terjeszkedik, egyebek között megszerezte már a Volvo Car Corporation részvényeinek 100 százalékát, részesedéssel rendelkezik az Aston Martin Lagonda márkában, közös vállalatot hozott létre a Mercedes-Benzzel a Smart márka fejlesztésére, a hajtáslánc-technológia fejlesztésében pedig a Renault partnere lett.

A Geely Auto Group több vezető márkát is irányít, köztük a Geely Auto, a Lynk & Co és a Zeekr márkákat, továbbá a malajziai nemzeti autógyártó PROTON globális stratégiai partnere. A Lotus luxus sportautó márkában többségi részesedéssel rendelkezik.

A Geely gyártóhelyeinek többsége Kínában van, de rendelkezik üzemmel Amerikában, Belgiumban, Svédországban is. Középtávon további egy vagy két gyártóhely létesítését tervezik Európában.

A Geely Auto 2025-ben - 26 százalékkal bővülve az előző évihez képest - 4,1 millió autót értékesített globálisan, ebből 3,2 millió Geely márkájú volt. Az úgynevezett NEV (új enegiával hajtott) járművek száma elérte a 2,29 milliót.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images