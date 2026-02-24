  • Megjelenítés
Csúnya nap volt a magyar tőzsdén, nagyot esett az OTP és a Mol
Csúnya nap volt a magyar tőzsdén, nagyot esett az OTP és a Mol

Portfolio
Vegyes volt a hangulat ma a nemzetközi piacokon, a magyar tőzsde viszont alulteljesítő volt, elsősorban az OTP és a Mol esése miatt.

Ma a BUX-index 1,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Magyar Telekom árfolyama 2,5 százalékot emelkedett, míg a Richter árfolyama 0,3 százalékos pluszban zárt. Eközben a Mol árfolyama 2,6 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 2,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az ANY árfolyama 2,9 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 0,4 százalékkal esett. A legjobban ma az Opus részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 17,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

