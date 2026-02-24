Nagyot zuhant a hagyományos autók értékesítése, gyengén kezdi az évet az európai autópiac

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Visszaeséssel indult az év

Nem indul jól az év az Európai Unió autópiacán, az ACEA legfrissebb adatai szerint a regisztrációk 3,9 százalékkal csökkentek tavaly januárhoz képest. A nagyobb piacok közül Németországban és Franciaországban is érdemi visszaeséssel kezdődött az év, mindkét országban 6,6 százalékkal estek a regisztrációk.

A regisztrációs adatok alapján ugyan a teljes piac visszaesett, azonban a tisztán elektromos autók (BEV) iránti kereslet látványosan nőtt:

a több mint 154 ezer forgalomba helyezett jármű 24,2 százalékos bővülést jelent.

Ezzel a szegmens piaci súlya a tavalyi 14,9 százalékról 19,3 százalékra emelkedett. A legjelentősebb felvevőpiacok teljesítménye azonban felemás képet mutat. Franciaországban és Németországban kiemelkedő, kétszámjegyű növekedést mértek, ezzel szemben Belgiumban és Hollandiában csökkent az elektromos autók iránti érdeklődés.

Nem csupán a villanyautók könyvelhettek el sikereket, továbbra is a hibridek (HEV) uralják a piacot. Ez a kategória 6,2 százalékos bővüléssel és 38,6 százalékos piaci részesedéssel a legnépszerűbb hajtásláncnak számít az EU-ban.

Még dinamikusabban nőttek a tölthető hibridek (PHEV) eladásai. A közel 30 százalékos emelkedésnek köszönhetően részesedésük megközelítette a 10 százalékot.

Ezzel párhuzamosan a hagyományos belső égésű motorok térvesztése felgyorsult.

A benzines autók regisztrációja több mint 28, a dízeleké pedig 22 százalékkal múlta alul a bázisidőszakot.

A két technológia együttes piaci részesedése ezzel 30,1 százalékra zsugorodott, ami drasztikus esés az egy évvel korábbi közel 40 százalékhoz képest.

Mi a helyzet Magyarországon?

A magyar autóeladások visszafogottan alakultak az év elején. Januárban a regisztrációk száma nem érte el a 8300-at, ez 9,2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezzel folytatódott az értékesítések stagnáló trendje. 2025-ben ugyan 6 százalékkal több új autót vásároltak, mint 2024-ben, de ez inkább az év eleji magasabb szint következménye, az év során már inkább a stagnálás volt a jellemző.

A technológiai váltás itthon is egyértelmű: a tisztán elektromos autók száma több mint 38 százalékkal, a tölthető hibrideké pedig duplájára nőtt januárban. Ezzel szemben a benzines és dízel modellek iránti kereslet zuhan, a hagyományos hibridek száma pedig stagnált.

Gyártók

A gyártók versenyében továbbra is a Volkswagen-csoport vezet az EU-ban, bár eladásaik némileg csökkentek.

A Stellantis-csoport ezzel szemben erősíteni tudott, míg a Renault, a Toyota és a Hyundai csoportszinten visszaesést könyvelt el.

Kiemelkedő a kínai BYD előretörése, amely 175 százalékos volumenbővüléssel növelte piaci jelenlétét, miközben a Tesla eladásai lényegében stagnáltak.

Összességében látható, hogy bár a piac volumene nyomás alatt van, a dekarbonizációs folyamat a hibridek és elektromos autók javára rendezi át az erőviszonyokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images