  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Jön a pénzeső a Magyar Telekomtól: nagyot nő az osztalék

A negyedik negyedév számaival nem okozott nagy meglepetést a Magyar Telekom ma este közzétett gyorsjelentésében, egyedül a nettó eredmény múlta felül kissé az elemzői konszenzust, jó hír viszont, hogy az osztalék jelentősen, több mint 50 százalékkal növekedhet tavalyról, részvényenként 154 forintra, és jönnek a további sajátrészvény-vásárlások. Ezt részben az emelkedő eredményesség támasztja alá, amit nagyrészt a távközlési pótadó kivezetése okozott, részben pedig a tavaly megváltozott osztalékpolitika. Az idei évre pedig további növekedést vár a menedzsment mind a bevételek, mind az eredmények terén a társaság publikus célkitűzése alapján.

A főbb sorokon nagyrészt az elemzői konszenzusnak megfelelő számokat közölt a Magyar Telekom ma, piaczárás után közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentésében, egyedül az adózott eredmény alakulása okozott meglepetést, ami kismértékben felülteljesítette a piaci várakozásokat.

varttabla

Mi mozgatta az eredményeket?

Az október-decemberi negyedévet 258 milliárd forintos bevétellel zárta a Telekom, ami az előző év azonos időszakához képest minimális emelkedést jelent. Idén a hazai távközlési vállalatok, köztük a Magyar Telekom is elálltak az inflációkövető díjemeléstől, ami az elmúlt években a bevételnövekedés alapját adta, így egy növekedési tényező kiesett a rendszerből.

A cég közlése szerint az eredmények fő mozgatórugója a növekvő adatigény: a vállalat mobilhálózatán az átlagos napi adatforgalom decemberben 24 százalékkal, a vezetékes hálózaton 17 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility