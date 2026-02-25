Jön a pénzeső a Magyar Telekomtól: nagyot nő az osztalék

A főbb sorokon nagyrészt az elemzői konszenzusnak megfelelő számokat közölt a Magyar Telekom ma, piaczárás után közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentésében, egyedül az adózott eredmény alakulása okozott meglepetést, ami kismértékben felülteljesítette a piaci várakozásokat.
Mi mozgatta az eredményeket?
Az október-decemberi negyedévet 258 milliárd forintos bevétellel zárta a Telekom, ami az előző év azonos időszakához képest minimális emelkedést jelent. Idén a hazai távközlési vállalatok, köztük a Magyar Telekom is elálltak az inflációkövető díjemeléstől, ami az elmúlt években a bevételnövekedés alapját adta, így egy növekedési tényező kiesett a rendszerből.
A cég közlése szerint az eredmények fő mozgatórugója a növekvő adatigény: a vállalat mobilhálózatán az átlagos napi adatforgalom decemberben 24 százalékkal, a vezetékes hálózaton 17 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
