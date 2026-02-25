Jön a pénzeső a Magyar Telekomtól: nagyot nő az osztalék

A negyedik negyedév számaival nem okozott nagy meglepetést a Magyar Telekom ma este közzétett gyorsjelentésében, egyedül a nettó eredmény múlta felül kissé az elemzői konszenzust, jó hír viszont, hogy az osztalék jelentősen, több mint 50 százalékkal növekedhet tavalyról, részvényenként 154 forintra, és jönnek a további sajátrészvény-vásárlások. Ezt részben az emelkedő eredményesség támasztja alá, amit nagyrészt a távközlési pótadó kivezetése okozott, részben pedig a tavaly megváltozott osztalékpolitika. Az idei évre pedig további növekedést vár a menedzsment mind a bevételek, mind az eredmények terén a társaság publikus célkitűzése alapján.

A főbb sorokon nagyrészt az elemzői konszenzusnak megfelelő számokat közölt a Magyar Telekom ma, piaczárás után közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentésében, egyedül az adózott eredmény alakulása okozott meglepetést, ami kismértékben felülteljesítette a piaci várakozásokat.

Mi mozgatta az eredményeket?

Az október-decemberi negyedévet 258 milliárd forintos bevétellel zárta a Telekom, ami az előző év azonos időszakához képest minimális emelkedést jelent. Idén a hazai távközlési vállalatok, köztük a Magyar Telekom is elálltak az inflációkövető díjemeléstől, ami az elmúlt években a bevételnövekedés alapját adta, így egy növekedési tényező kiesett a rendszerből.

A cég közlése szerint az eredmények fő mozgatórugója a növekvő adatigény: a vállalat mobilhálózatán az átlagos napi adatforgalom decemberben 24 százalékkal, a vezetékes hálózaton 17 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.