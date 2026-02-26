Jelentett az Nvidia - Mit csinálnak a piacok?

Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események. Délelőtt Lagarde EKB-elnök beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, majd az eurózóna hitelezési adatai és inflációs várakozásai érkeznek. Délután az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak az ottani munkaerőpiac állapotáról.
Semmi extra, csak az Nvidia hozta a szokásosat
Az Nvidia ismét felülmúlta a várakozásokat, sőt, a vállalat növekedése az elmúlt negyedévekben tapasztalt normalizálódás helyett ismét gyorsulni kezdett. Bár a cég a következő időszakra is a piaci konszenzusnál több milliárd dollárral magasabb forgalmat prognosztizál, a befektetői reakció mégis visszafogott volt a jelentés után. Ez persze nem jelenti azt, hogy gond lenne a fundamentumokkal, inkább arról van szó, hogy a rendkívül magasan lévő lécet már rekordokkal sem lehet mindig megugrani.
Mérsékelt mozgások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,43 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,96 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,16 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,28 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,18 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,09 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,18 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események. Délelőtt Lagarde EKB-elnök beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, majd az eurózóna hitelezési adatai és inflációs várakozásai érkeznek. Délután az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak az ottani munkaerőpiac állapotáról, miközben Oroszország is kamatdöntést tart.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 20,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 20,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 482,15
|0,6%
|-0,4%
|0,8%
|3,0%
|13,4%
|57,6%
|S&P 500
|6 946,13
|0,8%
|0,9%
|0,4%
|1,5%
|16,6%
|81,4%
|Nasdaq
|25 329,04
|1,4%
|1,7%
|-1,1%
|0,3%
|20,1%
|97,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 583,12
|2,2%
|2,5%
|8,8%
|16,4%
|53,2%
|94,2%
|Hang Seng
|26 765,72
|0,7%
|0,2%
|0,1%
|4,4%
|16,2%
|-11,0%
|CSI 300
|4 735,89
|0,6%
|1,6%
|0,7%
|2,3%
|20,6%
|-13,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 175,94
|0,8%
|-0,4%
|1,1%
|2,8%
|12,3%
|81,4%
|CAC
|8 559,07
|0,5%
|1,5%
|5,1%
|5,0%
|6,3%
|48,0%
|FTSE
|10 806,41
|1,2%
|1,1%
|6,5%
|8,8%
|24,7%
|62,5%
|FTSE MIB
|47 170,44
|1,1%
|1,7%
|5,2%
|5,0%
|21,8%
|104,5%
|IBEX
|18 461
|1,5%
|1,4%
|5,2%
|6,7%
|40,7%
|121,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 083,9
|1,9%
|-0,6%
|1,6%
|14,5%
|47,3%
|188,8%
|ATX
|5 766,12
|1,0%
|-0,9%
|4,5%
|8,3%
|40,3%
|87,7%
|PX
|2 681,51
|0,3%
|-0,7%
|-1,4%
|-0,2%
|34,8%
|151,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 010
|2,8%
|-1,1%
|1,9%
|14,0%
|68,0%
|198,1%
|Mol
|3 522
|1,4%
|-1,5%
|-6,6%
|19,8%
|22,0%
|60,2%
|Richter
|11 910
|0,5%
|0,8%
|14,3%
|20,7%
|12,4%
|35,8%
|Magyar Telekom
|2 060
|1,0%
|3,5%
|6,5%
|15,0%
|40,9%
|395,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,3
|-0,5%
|0,0%
|7,6%
|14,0%
|-5,6%
|2,8%
|Brent
|70,93
|0,1%
|0,9%
|7,6%
|16,6%
|-2,9%
|6,0%
|Arany
|5 192,48
|0,9%
|3,9%
|4,4%
|20,1%
|79,1%
|192,1%
|Devizák
|EURHUF
|375,6900
|-0,7%
|-0,5%
|-1,6%
|-2,1%
|-6,3%
|4,1%
|USDHUF
|318,3409
|-1,0%
|-0,4%
|-2,0%
|-2,6%
|-16,7%
|7,9%
|GBPHUF
|430,7849
|-0,6%
|-0,7%
|-2,3%
|-2,2%
|-10,9%
|3,4%
|EURUSD
|1,1802
|0,2%
|-0,2%
|0,4%
|0,5%
|12,4%
|-3,5%
|USDJPY
|155,9200
|0,0%
|1,1%
|-1,4%
|-0,5%
|4,6%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3535
|0,1%
|-0,1%
|-0,2%
|0,6%
|7,0%
|-4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|67 994
|6,1%
|2,4%
|-24,0%
|-23,4%
|-23,2%
|44,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|0,3%
|-0,9%
|-4,6%
|-3,0%
|-5,9%
|169,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|0,0%
|-1,3%
|-6,7%
|-6,7%
|10,2%
|-1 119,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,48
|-1,2%
|-0,5%
|-3,3%
|-5,7%
|-3,9%
|132,3%
