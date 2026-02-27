Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

Minden tekintetben az elemzői várakozásokat meghaladó számokat közölt ma reggeli gyorsjelentésében a Richter, különösen eredményszinten okozott nagy meglepetést a hazai gyógyszergyártó. Az időszakban dinamikus növekedést mutatott a nőgyógyászat, a biotechnológia bevétele pedig több mint 50 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest, és nyereségbe fordult negyedéves alapon az üzletág. A gyógyszergyártónál elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT masszívan nőtt és a teljes 2025-ös évet tekintve felülteljesítette a menedzsment korábbi prognózisait. 2026-ra további növekedéssel számol a vezetőség mind a bevétel, mind az üzemi eredmény szintjén. Eközben a februári történelmi csúcs ellenére még mindig olcsónak számítanak a Richter részvényei az árazási mutatók alapján.

Minden tekintetben az elemzői konszenzust meghaladó számokat közölt a Richter a negyedik negyedévre ma reggel publikált gyorsjelentésében, a bevétel 5 százalékkal teljesítette felül a várakozásokat, de igazán nagy meglepetést eredményszinten okozott a társaság: mind a gyógyszergyártónál elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT, mind az adózott eredmény magasan a piaci várakozások felett volt. A teljes éves tisztított EBIT még a menedzsment prognózisait is felül tudta teljesíteni, 14 százalékkal nőtt 2025-ben.

A főbb negyedéves számok

Az október-decemberi negyedévet 248,8 milliárd forintos bevétellel zárta a Richter, ami 12,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A csúcskészítmény, a cariprazine bevétele 8,6 százalékkal nőtt, de a vállalat már közzéteszi a Vraylar nélkül számított bevételeket is, készülve a négy év múlva bekövetkező szabadalomlejáratra: itt 14,6 százalékkal emelkedtek a bevételek év/év alapon.