Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

Minden tekintetben az elemzői konszenzust meghaladó számokat közölt a Richter a negyedik negyedévre ma reggel publikált gyorsjelentésében, a bevétel 5 százalékkal teljesítette felül a várakozásokat, de igazán nagy meglepetést eredményszinten okozott a társaság: mind a gyógyszergyártónál elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT, mind az adózott eredmény magasan a piaci várakozások felett volt. A teljes éves tisztított EBIT még a menedzsment prognózisait is felül tudta teljesíteni, 14 százalékkal nőtt 2025-ben.
A főbb negyedéves számok
Az október-decemberi negyedévet 248,8 milliárd forintos bevétellel zárta a Richter, ami 12,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
A csúcskészítmény, a cariprazine bevétele 8,6 százalékkal nőtt, de a vállalat már közzéteszi a Vraylar nélkül számított bevételeket is, készülve a négy év múlva bekövetkező szabadalomlejáratra: itt 14,6 százalékkal emelkedtek a bevételek év/év alapon.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés