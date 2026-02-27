  • Megjelenítés
Hatalmas gyárbezárást jelentettek be a szomszédban: rengeteg ember veszítheti el a munkáját
Üzlet

Hatalmas gyárbezárást jelentettek be a szomszédban: rengeteg ember veszítheti el a munkáját

Portfolio
Minden jel arra mutat, hogy a Samsung hamarosan beszünteti a gyártást Szlovákiában – közölte Robert Fico miniszterelnök. A kormány már felkészült a galántai üzem bezárásának hivatalos bejelentésére, amelynek hátterében a dél-koreai óriáscég globális átszervezése áll - írta az Új Szó.

A kormányfő tájékoztatása szerint a döntést

a televíziók iránti kereslet drasztikus csökkenése indokolja, amely az elmúlt években vált jellemzővé.

A miniszterelnök értékelése alapján a termelés leállítása elsősorban a közép-európai régiót érinti.

A vállalat jelenleg mintegy 800 embert foglalkoztat közvetlenül, a cég 2024-es árbevétele pedig elérte az 1,7 milliárd eurót. A folyamat nem előzmény nélküli: a vedrődi egység már 2018-ban bezárt, és a jelek szerint a galántai gyár is hasonló sorsra jut.

Fico kiemelte, hogy senkit sem szeretnének állás nélkül hagyni, ezért a kormány átképzési programokat tervez. Az érintett dolgozók számára lehetőség nyílhat arra, hogy a jövőben a Nagysurányban épülő kínai Gotion akkumulátorgyárnál vállaljanak munkát.

Bár a Samsung egyelőre nem kommentálta a híreket, a szlovák sajtó hiteles forrásokra hivatkozva már tényként kezeli, hogy a vállalat végleg kivonul az országból.

Címlapképünk illusztráció. Forrása: Linh Pham/Bloomberg via Getty Images

