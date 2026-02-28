Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog

Mik azok a kapacitásszámítási régiók?

Mivel az európai villamosenergia-rendszer lényegében egyetlen, összekapcsolt egységet alkot Portugáliától Törökországig, ezért amikor két ország kereskedik, akkor az érintett villamosenergia-mennyiség nem csak a két ország közötti vezetékeket használja, hanem a szomszédos úgynevezett határmetszékekre is hatással van a fizikai törvényszerűségeknek megfelelően.

A rendszerirányítók (TSO-k) korábban kétoldalúan határozták meg az egyes szomszédos országokkal, hogy mekkora határkeresztező kapacitás áll rendelkezésre a célra. Ezzel szemben a kapacitásszámítási régiók keretében a régiók tagországainak rendszerirányítói közösen, részletesebb adatok alapján határozzák meg a határkeresztező kapacitásokat, figyelembe véve azt, hogy az egyes határmetszékeknek egymásra milyen hatásuk van, vagyis hogy két régiós ország közötti kereskedés mennyire veszi igénybe a régióhoz tartozó többi határmetszék vezetékeit. Ennek keretében a szakemberek azt vizsgálják, hogy a hálózat, a távvezetékek mennyi kereskedési mennyiséget bírnak el az üzembiztonsági határértékek megsértése nélkül.

Európában több kapacitásszámítási régió működik, és bár a folyamat kifutása a jövő kérdése, vízió szintjén a távlati cél az, hogy egyetlen egységes kapacitásszámítási régió jöjjön létre a kontinentális szinkronterületen belül. (Az egymással integrált európai átviteli hálózatok egy úgynevezett szinkronterületet vagy szinkronzónát alkotnak, amelyben minden erőmű szinkron módon, ugyanazon a frekvencián (50 hertz) termel. A rendszerekben folyamatosan össze kell hangolni a termelést és a fogyasztást, az egyensúlyhoz pedig az adott frekvenciaszint tartása is szükséges.)

Mi a kapacitásszámítási régiók szerepe az európai villamosenergia-piacintegrációban?

A kapacitásszámítási együttműködés kibővítése az európai villamosenergia-piacintegrációban való részvételnek, illetve az egységes piachoz való hozzáférésnek is feltétele az együttműködő országok számára. Ahhoz ugyanis, hogy a piacösszekapcsolást működtetni tudják, azt is meg kell határozni, hogy az úgynevezett ajánlati övezetek - amelyek a gyakorlatban többnyire az országhatárokkal esnek egybe - között milyen határkeresztező kapacitások állnak rendelkezésre, illetve hogy milyen műszaki korlátok vannak. Ehhez az egységes piachoz jelenleg az uniós tagországokon kívül csak Norvégia fér hozzá, más EU-n kívüli országokkal csak technikailag és adminisztratív oldalról is bonyolultabb mechanizmusok révén lehet kereskedni.

Mostani döntésével az ACER a nyilvános konzultációt követően jóváhagyta a Central Europe kapacitásszámítási régió kötelezettségeinek kibővítését, valamint a Kelet- és Délkelet-Európai, EU-n kívüli országokat tömörítő Energiaközösség országainak és azok EU-s határainak a bevonását a kapacitásszámítási együttműködésekbe.

A változtatások célja, hogy előmozdítsák az Energiaközösség országainak egyre szorosabb integrációját az uniós villamosenergia-piacba, valamint növeljék a határon átnyúló együttműködést és az ellátásbiztonságot.

Mi Magyarország szerepe?

A magyar rendszerirányító MAVIR 2016 óta tagja a CORE kapacitásszámítási régiónak, 2024 óta pedig a Central Europe kapacitásszámítási régiónak is. Az új ACER döntéssel összhangban a MAVIR együttműködik Lengyelország, Szlovákia, Románia, Ukrajna és Moldova rendszerirányítóival az Eastern Europe kapacitásszámítási régióban, itt az együttműködési megállapodás már megszületett.

Emellett a magyar TSO tagja az Eastern Central Europe kapacitásszámítási régiónak is Szerbia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Montenegró rendszerirányítóival együtt; ennek az együttműködésnek az előkészítése idén veszi kezdetét. További cél, hogy a Central Europe régió keretein belül Olaszország és a CORE kapacitásszámítási régió országai egyesüljenek, ami újabb fontos állomása az európai egységesülési folyamatnak.

Az energiaunióval kapcsolatban alapvető európai szintű politikai törekvés, hogy az EU-n kívüli országok is közelebb kerüljenek az európai energiapiachoz. Eddig nem volt világos, hogy ezek az államok pontosan hogyan tudnak részt venni az európai uniós piacintegrációban, illetve a kapacitásszámítási együttműködésekben, a közelmúltban azonban kialakításra kerültek a jogszabályi keretek, ami alapján velük is létrejöhet a szorosabb együttműködés, a jogszabályok alapján pedig az érintett országok rendszerirányítóival azt is meghatározták, hogy erre hogy kerüljön sor.

Miért jó a koordinált kapacitásszámítás?

Ezekben az új régiókban tehát még nem működik koordinált kapacitásszámítás, hanem minden határon kétoldalúan határozzák meg a kapacitásokat, ahogyan például a MAVIR is teszi szerb partnerével. Ez a koordinálatlanság üzembiztonsági kockázatokat is hordoz magában, hiszen e gyakorlat szerint feltételezésekkel kell élni arra vonatkozóan, hogy milyen áramlások várhatóak majd a rendszer más részein, például a horvát-szerb vagy a szerb-montenegrói határon.

A kapacitásszámítás koordinált keretek közé terelése (ahogy az a CORE kapacitásszámítási régióban már megtörtént) lehetővé teszi, hogy a rendszerirányítók közösen, hatékonyabban tudjanak kapacitásokat biztosítani a villamosenergia-kereskedelem számára. Ez nagyobb üzembiztonságot eredményez azáltal, hogy így várhatóan jobban ki lehet majd használni a hálózat tényleges kapacitásait, és végeredményben nagyobb határkeresztező kapacitások válhatnak elérhetővé.

A tapasztalatok szerint hasonló kedvező hatásokkal járt az is, hogy a MAVIR előbb a CORE, majd a Central Europe kapacitásszámítási régiónak is tagjává vált. A 2016-os belépést 5-6 éves implementációs folyamatot követte; az áramlásalapú kapacitásszámítás 2022-ben indult el, miután a megelőző évben a magyar TSO csatlakozott a piacösszekapcsoláshoz, az együttműködés kedvező hatásai pedig ezen időszak óta érzékelhetővé is váltak.

Milyen előnyökkel számolhat Magyarország?

Az újabb országok piacösszekapcsolásba való várható belépése lehetővé teszi, hogy a kereskedés egyértelműbb és átláthatóbb szabályok mentén valósuljon meg, ami minden érintett ország, fogyasztó és termelő számára nagyobb és kedvezőbb piaci lehetőségeket eredményezhet - vagyis az össztársadalmi jólét szempontjából kedvező fejlemény.

Ez Magyarországra is igaz, amely a piacintegráció kibővülésével például nagyobb hozzáférést kaphat az olcsó balkáni vízenergiához, ami az itteni piaci árak alakulását is - felhasználói szempontból - kedvező irányban befolyásolhatja, ugyanakkor a hazai termelők, például naperőművek exportlehetőségei is javulhatnak.

Ukrajna folyamatba való bevonása előrehaladottabb állapotban tart, mint az érintett balkáni államoké, miután a háborús helyzet miatt már a 2022-es vészhelyzeti szinkronizációtól fogva megállapodáson alapuló szoros együttműködés indult a kapacitásszámítás kapcsán is.

Ezzel párhuzamosan, hasonló logika, illetve ütemterv szerint zajlik a piacösszekapcsolást előkészítő folyamat is. A piacintegráció folyamata a következő két évben is folytatódik, és további lényeges fejlemények várhatóak e téren.

Hogy illeszkedik mindez a nagy képbe?

Az energiaátállás során a villamosenergia-rendszer jelentősége egyre nagyobb, az erősödő és változó fogyasztói, termelői, illetve szabályozási igények pedig a rendszer lényegében minden szintjén komoly fejlesztéseket tesznek szükségessé. Ebben különösen erőteljesen érintettek a hálózati társaságok, illetve a villamosenergia-rendszer stabilitásán őrködő átviteli rendszerirányítók, amelyeknél folyamatosan jelentős, komplex IT- és tudásoldali fejlesztés zajlik, miközben a társaságoknak a rendszerek zavartalan működését is biztosítaniuk kell.

Az együttműködésnek a hálózati infrastruktúra fejlesztése nem része, ezek a távlati fejlesztések a megszokott módon, a meglévő folyamatok keretében, ENTSO-E szinten valósulnak meg, és itt határozzák meg azt, hogy 5-10 éves időtávon milyen új hálózati kapacitásokra van szükség. A kapacitásszámítások azonban egyúttal jelzéseket adnak arról is, hogy hol vannak hálózati szűkületek és hogy hol érdemes beruházásokban gondolkodni, ezáltal értékes visszacsatolást nyújtva az infrastruktúra-fejlesztéshez is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images