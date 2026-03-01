Megerősítette Irán: meghalt Hámenei

Életét vesztette Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője a rakétacsapásokban - erősítette meg az iráni állami média.

Hámenei halálát az iráni állami média vasárnap hajnalban erősítette meg.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon arról írt, hogy a hírszerzési és megfigyelőrendszerek folyamatosan nyomon követték a vezető hollétét.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közlése szerint Hámenei létesítményét teljesen megsemmisítették. Az áldozatok között van Amír Naszírzáde iráni védelmi miniszter, Mohammad Pákpúr, a Forradalmi Gárda parancsnoka, valamint Ali Samháni, a legfőbb vezető tanácsadója is. Az iráni sajtó szerint Hámenei lánya, unokája, veje és menye is életét vesztette a támadásban.

Hámenei halálhírére egyes iráni városokban ünneplő tömegek vonultak utcára, míg másutt pánik tört ki a lakosság körében - írja a Reuters.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Qian Weizhong/VCG via Getty Images