Megerősítette Irán: meghalt Hámenei

FONTOS Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángol a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Életét vesztette Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője a rakétacsapásokban - erősítette meg az iráni állami média.

Hámenei halálát az iráni állami média vasárnap hajnalban erősítette meg.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon arról írt, hogy a hírszerzési és megfigyelőrendszerek folyamatosan nyomon követték a vezető hollétét.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közlése szerint Hámenei létesítményét teljesen megsemmisítették. Az áldozatok között van Amír Naszírzáde iráni védelmi miniszter, Mohammad Pákpúr, a Forradalmi Gárda parancsnoka, valamint Ali Samháni, a legfőbb vezető tanácsadója is. Az iráni sajtó szerint Hámenei lánya, unokája, veje és menye is életét vesztette a támadásban.

Hámenei halálhírére egyes iráni városokban ünneplő tömegek vonultak utcára, míg másutt pánik tört ki a lakosság körében - írja a Reuters.

Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Qian Weizhong/VCG via Getty Images

