  • Megjelenítés
Ledolgozták a nagy esést az amerikai indexek
Üzlet

Ledolgozták a nagy esést az amerikai indexek

Portfolio
Az iráni–amerikai–izraeli katonai konfliktus hétvégi eszkalációja azonnali és széles körű piaci reakciót váltott ki világszerte, különösen Ázsiában, ahol hétfőn meredek eséssel indult a kereskedés. Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt csapásai Irán ellen, amelyekben az iráni politikai és katonai vezetés több kulcsszereplője, köztük a legfelsőbb vezető is életét vesztette, új geopolitikai kockázati prémiumot építettek be az eszközárakba. A piacokat nem csak a katonai összecsapás ténye rázta meg, hanem az a bizonytalanság is, hogy a konfliktus gyorsan lokalizálható marad-e, vagy tartós, regionális háborúvá szélesedik, amely az energiaszállításokat és a globális növekedési kilátásokat is érdemben érinti. Hétfő este az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban.Hétfő este A befektetők klasszikus kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak. Az olajárak élesen megugrottak, a biztonságos menedékeknek tartott nemesfémek árfolyama emelkedik. A nyitás utáni több mint 1 százalékos esést követően sikerült szépítenie estére a vezető amerikai indexeknek. Az S&P 0,04 százalékos pluszban zárta a napot, míg a Nasdaq 0,36 százalékos pluszban végzett. A Dow jegyzése enyhe, 0,1 százalékos mínuszban zárt.  
Megosztás

Vegyesen zártak az amerikai indexek

A gyenge kezdést követően sikerült javítania a kereskedési nap végére a legnagyobb amerikai részvényindexeknek. Az S&P épphogy emelkedett, 0,04 százalékos pluszban zárta a napot, míg a Nasdaq 0,36 százalékos pluszban végzett. A Dow jegyzése enyhe, 0,1 százalékos mínuszban zárt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Beütött amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat

A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban.

Tovább a cikkhez
Beütött amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat
Megosztás

Lezárták a Hormuzi szorost, ugrik az olajár

Az iráni Forradalmi Gárda hétfő este bejelentette, hogy lezárták a Hormuzi szorost, amely a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi útvonala. A hírre nagyot ugrottak az olajárak. A WTI nyersolaj jegyzése 8 százalékos pluszban is járt a hírt követően.

olajár-hormuzi-szoros
Megosztás

Pozitív fordulat Amerikában: enyhe emelkedésben az indexek

Sikerült visszakapaszkodniuk a piacnyitást követő gyengülésből a főbb részvényindexeknek Amerikában. A Dow jelenleg nagyon enyhe, 0,1 százalékos pluszban van, az S&P 0,3 a Nasdaq pedig 0,35 százalékos emelkedést produkált eddig.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kapaszkodnak a főbb amerikai tőzsdeindexek

Eséssel kezdték a hetet a legfontosabb amerikai részvényindexek, a Dow 0,1 százalékos mínuszban jár. A Nasdaq árfolyama azonban visszakapaszkodott és enyhe, 0,15 százalék körüli pluszban van jelenleg, míg az S&P gyakorlatilag stagnál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Emelkedik az olajár

A közel-keleti konfliktus eszkalációjáról szóló hírekre reagálva megugrottak az olajárak hétfőn. Az amerikai WTI jegyzése a nap folyamán nagyjából 5% feletti emelkedést mutatott, míg a Brent 6%-os pluszba is került. A piac figyelme leginkább a Hormuzi-szoros körüli szállítási kockázatokra és az esetleges ellátási zavarokra összpontosul.

olajár
Megosztás

Esnek a főbb indexek Amerikában

Mínuszban nyitottak hétfőn a legfőbb amerikai indexek, az árfolyamok pedig továbbra is pirosban vannak. A Dow eddig 0,5%-os mínuszban áll. Az S&P és a Nasdaq 100 árfolyama árfolyama egyaránt nagyjából 0,2%-ot esett eddig.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Megugrott a Shopper Park Plus nyeresége, újabb akvizíciókkal gyorsítana a régióban

Erős évet zárt a Shopper Park Plus, a társaság 2025-ben 36,6 millió eurós adózott eredményt ért el, ami 51 százalékos növekedés az előző évhez képest. A bérleti díjbevételek is több mint harmadával emelkedtek, miközben a portfólió értéke 430 millió euróra nőtt, részben a 2025 elején konszolidált szlovák akvizícióknak köszönhetően.

Tovább a cikkhez
Megugrott a Shopper Park Plus nyeresége, újabb akvizíciókkal gyorsítana a régióban
Megosztás

Esés

Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,9 százalékkal, az S&P 500 0,8 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,6 százalékkal került lejjebb.

MhDRFL4k
Megosztás

Madár István és Nagy Viktor élőben az iráni háború gazdasági hatásairól

Ez a Checklist Extra: élőben jelentkezünk Budapestről, a Portfolio stúdiójából. Adásunkban az iráni a konfliktus gazdasági, piaci hatásait vizsgáljuk: a hétvégi közel-keleti eszkaláció és a Hormuzi-szoros lezárása azonnal kockázatkerülést indított el a piacokon, és újra a globális energiaellátás sérülékenységére irányította a figyelmet. - Madár Istvánnal és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőivel beszélgetünk.

Tovább a cikkhez
Madár István és Nagy Viktor élőben az iráni háború gazdasági hatásairól
Megosztás

Élőben elemezzük az iráni konfliktus piaci, gazdasági hatásait

Érkezik a Checklist Extra: élőben jelentkezünk Budapestről, a Portfolio stúdiójából. Adásunkban az iráni a konfliktus gazdasági, piaci hatásait vizsgáljuk - Madár Istvánnal és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőivel. 14.00-kor kezdünk!

Tovább a cikkhez
Élőben elemezzük az iráni konfliktus piaci, gazdasági hatásait
Megosztás

Visszajött a mélypontról a magyar tőzsde

Továbbra is nyomás alatt vannak a tőzsdék Európában, a német piac 1,8 százalékot esett, a francia tőzsde 1,7 százalékkal került lejjebb, a brit piac pedig 1 százalékos mínuszban van.

A magyar tőzsde is esik, a BUX 1,2 százalékkal került lejjebb, elsősorban az OTP 2,8 százalékos esése miatt, miközben a Mol az olajár megugrásának köszönhetően javítja az index teljesítményét a maga 2,3 százalékos emelkedésével. A BUX index nagyot javított ma,

korábban közel 5 százalékos mínuszban is volt a hazai részvényindex.

VwKP7qyD
Megosztás

Több milliárd eurós megállapodást kötött a 4iG a Magyar Honvédséggel

Jelentős mozgások indultak a hazai védelmi iparban: a 4iG csoport több milliárd eurós keretmegállapodást kötött a Magyar Honvédséggel járműbeszerzésekre.

Tovább a cikkhez
Több milliárd eurós megállapodást kötött a 4iG a Magyar Honvédséggel
Megosztás

A háború kirobbanása után tépik az izraeli tőzsdét

A mai kereskedésben az izraeli részvénypiac emelkedéssel reagált a Teherán elleni közös amerikai–izraeli katonai fellépésre. A befektetők a fejleményeket kockázatcsökkentő tényezőként értékelték, arra számítva, hogy a csapások középtávon javítják a régió geopolitikai kilátásait, és mérséklik az ország kockázati felárát.

Tovább a cikkhez
A háború kirobbanása után tépik az izraeli tőzsdét
Megosztás

Mínuszok

A nyitáshoz képest látni némi vételi erőt egyes piacokon, bár összességében továbbra is nagy esés jellemzi ma a tőzsdéket. Az összeurópai Stoxx 500 1,5 százalékos mínuszban van, a DAX 1,8 százalékot esett, a CAC 1,7 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékos esésben van.

e24Jr61y
Megosztás

Nagy mozgások a tőzsdéken, raliznak a védelmi részvények

Van néhány tőzsdei nyertese a közel-keleti háborúnak, ezek közé tartoznak a védelmi cégek, amelyek jellemzően jól teljesítenek geopolitikai konfliktusok során.

Tovább a cikkhez
Nagy mozgások a tőzsdéken, raliznak a védelmi részvények
Megosztás

Globális káosz a légi közlekedésben, zuhannak a légitársaságok

Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai csapások nyomán hétfőn világszerte zuhantak a légitársaságok részvényei. A közel-keleti konfliktus immár harmadik napja bénítja meg a térség legfontosabb repülőtereit – köztük Dubajt és Dohát –, az olajárak pedig elszálltak.

Tovább a cikkhez
Globális káosz a légi közlekedésben, zuhannak a légitársaságok
Megosztás

Iráni háború: ide menekülnek most a befektetők

Az iráni háború nyomán nagyot ugrott a Brent olaj ára, amire reagálva meredek emelkedésben vannak ma az európai olajipari vállalatok árfolyamai.

Tovább a cikkhez
Iráni háború: ide menekülnek most a befektetők
Megosztás

Csúnya nyitás

Nagy esés látható az európai tőzsdéken, a DAX 2,3 százalékos mínuszban kezdett, a CAC 2,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékkal került lejjebb. A milánói tőzsde 1,5 százalékot, a spanyol piac pedig 2,3 százalékot esett.

0T26D8s6
Megosztás

Durva eséssel nyitott a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t

Heves eladói hullám söpört végig az iráni események után a magyar részvénypiacon hétfő reggel, a BUX index percekkel a nyitás után közel 5 százalékos mínuszba zuhant, ezzel az egyik leggyengébben teljesítő európai részvényindex volt. A befektetők láthatóan kockázatcsökkentő üzemmódba kapcsoltak a nemzetközi piaci feszültségek és a megugró geopolitikai bizonytalanság közepette, ami különösen érzékenyen érinti a hazai blue chipeket.

Tovább a cikkhez
Durva eséssel nyitott a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t
Megosztás

Pánikhangulatban nyitott hétfőn az európai gáztőzsde, drasztikus áremelkedéssel reagál az iráni konfliktusra

A hétvégi, Irán elleni kiterjedt amerikai-izraeli támadások és a teheráni válaszcsapások alapjaiban rengették meg a globális energiapiacokat. Az európai gáztőzsde (TTF) hétfő reggel 20 százalékos pluszban nyitott, ami rég nem látott bizonytalanságot és extrém bizonytalanságot jelez az európai gázpiacon.

Tovább a cikkhez
Pánikhangulatban nyitott hétfőn az európai gáztőzsde, drasztikus áremelkedéssel reagál az iráni konfliktusra
Megosztás

Ezek a devizák lehetnek a háború vesztesei és nyertesei

Irán megtámadása óriási károkat okozott az olajárban és a tovagyűrűző hatások is súlyosak lehetnek. A következő napokban nagyon gyorsan fognak történni az események, komoly devizapiaci mozgások várhatóak. A kereskedelmi mérlegek felborulhatnak, az inflációs várakozások emelkedhetnek és azok az országok, ahol a devizatartalék nem elegendő, bajba kerülhetnek. Ugyanakkor vannak országok, akik profitálhatnak a mostani helyzetből.  Mutatjuk, kik lehetnek a háboró vesztesei és nyertesek.

Tovább a cikkhez
Ezek a devizák lehetnek a háború vesztesei és nyertesei
Megosztás

Zuhan a török tőzsde

A török tőzsde a piac nyitásakor 5,3 százalékot zuhant a közel-keleti konfliktus hírére. A török hatóságok számos intézkedést jelentettek be a devizapiac, a részvények és az alapok területén, hogy megvédjék a befektetőket a volatilitástól. A Tőkepiaci Tanács március 6-ig ideiglenes shortolási tilalmat rendelt el a részvényekre, és a minimális saját tőke védelmi követelményt 35 százalékról 20 százalékra csökkentette.

g693BZ6M
Megosztás

Leállt egy szaúdi finomító

A világ legnagyobb olajcége, a Saudi Aramco leállította a szaúd-arábiai Ras Tanura finomító üzemét, miután drónok támadták meg a területet – írja a Bloomberg meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

Megosztás

Lelassult a növekedés a CIG Pannóniánál, de így is csinos lett a profit

Összejön a 4 milliárdos nyereség? – tettük fel a kérdést a CIG Pannóniáról még decemberben, mára pedig a válasz is megérkezett: majdnem. A változó hozamkörnyezet miatt ugyan a negyedik negyedév eredménye elmaradt az előzőektől, így is rekordprofitot hozott a tavalyi év a biztosítócsoportnál. A nyereség tehát nagyjából várható volt, a biztosítási díjbevételeknél látható lemorzsolódás viszont kevésbé: elindult egy portfóliótisztítás a biztosítónál, és a társaság szempontjából túl élénk volt a verseny az egyszeri díjas életbiztosítások értékesítésével szemben. Ezt tükrözi, hogy míg az MBH Bank tavalyelőtt még 57%-kal húzta feljebb a CIG-termékek értékesítését, tavaly már csak 3%-kal.

Tovább a cikkhez
Lelassult a növekedés a CIG Pannóniánál, de így is csinos lett a profit
Megosztás

Zuhan a Lufthansa és a TUI

A nyitás előtti adatok szerint a Lufthansa és a TUI részvényei közel 12 százalékos eséssel nyithatnak, mivel az iráni háború hatalmas zavarokat okozott a légitársaságok és az utazásszervezők számára. Az olajár elszállása szintén negatívan hat az árfolyamokra.

Megosztás

A 70-es évekhez hasonló energiapiaci sokkra figyelmeztetnek a Hormuzi-szoros miatt

Sokkos állapotba hozták az olajpiacot az Egyesült Államok hétvégi, Irán elleni katonai csapásai. Elemzők a Hormuzi-szoros lezárásának (már most is leállt a forgalom) hatásaitól tartanak, amely súlyos zavarokat okozhat a globális kőolaj- és LNG-ellátásban. Jelenleg masszív áremelkedés látható az olajpiacokon, a valódi kérdés azonban az, hogy a feszültség tartós kínálati sokkot okoz-e - tudósított a Cnbc.

Tovább a cikkhez
A 70-es évekhez hasonló energiapiaci sokkra figyelmeztetnek a Hormuzi-szoros miatt
Megosztás

Történelmi összeomlás: sosem látott mértékben zuhant be a tőzsde a háború kirobbanása után

Történelmi mértékű zuhanást szenvedett el a pakisztáni tőzsde, miután a Közel-Keleten eszkalálódtak a feszültségek az Irán elleni amerikai–izraeli csapások nyomán, az országban pedig erőszakos tüntetések törtek ki - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Történelmi összeomlás: sosem látott mértékben zuhant be a tőzsde a háború kirobbanása után
Megosztás

Újabb csapás érheti az olajpiacot

Újabb súlyos csapás érheti a globális energiaszállítást, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási cégeinek többsége felfüggeszti a háborús kockázatokra szóló fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára. A döntés drágíthatja a szállítást, visszafoghatja a forgalmat, és tovább növelheti az olajpiaci feszültségeket az iráni konfliktus árnyékában.

Tovább a cikkhez
Újabb csapás érheti az olajpiacot
Megosztás

Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit

Egymás után törlik közel-keleti járataikat a világ nagy légitársaságai az iráni háború gyors eszkalációja miatt, miközben az olajár meredek emelkedése tovább rontja a szektor kilátásait. A kerozin drágulása és a légtérkorlátozások kettős nyomása már a hétfő reggeli kereskedésben is látszik, a befektetők tömegesen adják a légitársaságok részvényeit.

Tovább a cikkhez
Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit
Megosztás

Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők

Több mint két százalékot ugrott az arany ára ma reggel, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású csapásokat mért Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A geopolitikai sokk klasszikus menekülést indított el a biztonságos eszközök felé, miközben a részvénypiacok esnek, az olaj ára pedig meredeken emelkedik.

Tovább a cikkhez
Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők
Megosztás

Nagy eséssel indult a kereskedés az ázsiai piacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,67 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,79 százalékot esett, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,23 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,87 százalékot eshet, míg a FTSE 0,59 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,76 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,68 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 21,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 12,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 21,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 977,92 -1,1% -1,3% -0,1% 1,9% 13,3% 58,3%
S&P 500 6 878,88 -0,4% -0,4% -1,4% 0,5% 17,4% 80,5%
Nasdaq 24 960,04 -0,3% -0,2% -3,8% -1,1% 21,5% 93,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 850,27 0,2% 3,6% 10,3% 16,9% 53,8% 103,2%
Hang Seng 26 630,54 0,9% 0,8% -1,8% 3,9% 12,3% -8,1%
CSI 300 4 710,65 -0,3% 1,1% 0,1% 1,7% 18,7% -11,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 284,26 0,0% 0,1% 1,6% 3,2% 12,1% 83,4%
CAC 8 580,75 -0,5% 0,8% 5,2% 5,3% 5,9% 50,5%
FTSE 10 910,55 0,6% 2,1% 6,9% 9,9% 24,6% 68,3%
FTSE MIB 47 209,89 -0,5% 1,6% 3,9% 5,0% 22,2% 106,6%
IBEX 18 360,8 -0,7% 1,0% 3,1% 6,1% 38,4% 123,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 534,8 -0,2% 0,6% -0,8% 14,0% 43,8% 189,0%
ATX 5 701,7 -1,1% -1,8% 1,5% 7,0% 35,4% 89,3%
PX 2 651,87 -0,2% -2,2% -4,7% -1,3% 31,9% 150,7%
Magyar blue chipek              
OTP 39 310 -0,8% -0,9% -1,5% 12,0% 63,3% 188,0%
Mol 3 528 0,2% 0,0% -9,8% 20,0% 19,8% 63,6%
Richter 11 940 0,9% 2,9% 12,2% 21,0% 10,9% 39,3%
Magyar Telekom 2 165 -1,4% 9,7% 9,3% 20,8% 35,7% 430,6%
Nyersanyagok              
WTI 66,96 2,9% 0,4% 7,9% 16,9% -5,2% 5,4%
Brent 70,78 0,0% -1,4% 4,7% 16,3% -4,9% 7,1%
Arany 5 254,06 1,5% 3,9% 3,0% 21,5% 82,7% 204,2%
Devizák              
EURHUF 376,8250 0,2% -0,8% -0,8% -1,9% -6,0% 4,0%
USDHUF 319,1539 0,1% -1,0% 0,4% -2,4% -17,1% 6,9%
GBPHUF 430,1201 0,1% -1,3% -1,6% -2,4% -11,4% 2,8%
EURUSD 1,1807 0,1% 0,2% -1,2% 0,5% 13,4% -2,7%
USDJPY 156,0450 0,0% 0,8% 1,8% -0,4% 4,1% 46,5%
GBPUSD 1,3445 -0,5% -0,4% -2,2% 0,0% 6,5% -3,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 65 868 -2,4% -3,1% -26,1% -25,8% -22,2% 42,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,95 -1,3% -3,0% -6,6% -5,1% -7,5% 173,3%
10 éves német állampapírhozam 2,61 -1,8% -3,3% -7,7% -8,8% 9,4% -994,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,47 -0,3% -1,2% -2,6% -5,8% -3,4% 137,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

A luxusvállalatok repítették új csúcsra a francia tőzsdét

Címlapkép forrása: Sean Gladwell

Megosztás

Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár

Nagy ugrással reagált az olajpiac a közel-keleti háborús eszkalációra, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat okozhat. A Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, ami a globális olajkereskedelem (és egyébként az LNG) egyik legfontosabb ütőerének számít.

Tovább a cikkhez
Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Megosztás

Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?

2026. március 17-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio következő befektetői klubjának, amelyen a felkért elemzők a közelgő parlamenti választások gazdasági és piaci hatásait tárgyalják ki. Az április 12-i választás előtt alig egy hónappal a Parlamenti választás és piaci reakciók című rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy átfogó képet kapjunk a politikai folyamatok gazdasági következményeiről.

Tovább a cikkhez
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Egy dél-koreai–amerikai páros tarolná le a magyar nukleáris piacot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility