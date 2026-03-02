Ledolgozták a nagy esést az amerikai indexek

Továbbra is nyomás alatt vannak a tőzsdék Európában, a német piac 1,8 százalékot esett, a francia tőzsde 1,7 százalékkal került lejjebb, a brit piac pedig 1 százalékos mínuszban van.

A magyar tőzsde is esik, a BUX 1,2 százalékkal került lejjebb, elsősorban az OTP 2,8 százalékos esése miatt, miközben a Mol az olajár megugrásának köszönhetően javítja az index teljesítményét a maga 2,3 százalékos emelkedésével. A BUX index nagyot javított ma,

korábban közel 5 százalékos mínuszban is volt a hazai részvényindex.