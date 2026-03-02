Ledolgozták a nagy esést az amerikai indexek

Vegyesen zártak az amerikai indexek
A gyenge kezdést követően sikerült javítania a kereskedési nap végére a legnagyobb amerikai részvényindexeknek. Az S&P épphogy emelkedett, 0,04 százalékos pluszban zárta a napot, míg a Nasdaq 0,36 százalékos pluszban végzett. A Dow jegyzése enyhe, 0,1 százalékos mínuszban zárt.
Beütött amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat
A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban.
Lezárták a Hormuzi szorost, ugrik az olajár
Az iráni Forradalmi Gárda hétfő este bejelentette, hogy lezárták a Hormuzi szorost, amely a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi útvonala. A hírre nagyot ugrottak az olajárak. A WTI nyersolaj jegyzése 8 százalékos pluszban is járt a hírt követően.
Pozitív fordulat Amerikában: enyhe emelkedésben az indexek
Sikerült visszakapaszkodniuk a piacnyitást követő gyengülésből a főbb részvényindexeknek Amerikában. A Dow jelenleg nagyon enyhe, 0,1 százalékos pluszban van, az S&P 0,3 a Nasdaq pedig 0,35 százalékos emelkedést produkált eddig.
Kapaszkodnak a főbb amerikai tőzsdeindexek
Eséssel kezdték a hetet a legfontosabb amerikai részvényindexek, a Dow 0,1 százalékos mínuszban jár. A Nasdaq árfolyama azonban visszakapaszkodott és enyhe, 0,15 százalék körüli pluszban van jelenleg, míg az S&P gyakorlatilag stagnál.
Emelkedik az olajár
A közel-keleti konfliktus eszkalációjáról szóló hírekre reagálva megugrottak az olajárak hétfőn. Az amerikai WTI jegyzése a nap folyamán nagyjából 5% feletti emelkedést mutatott, míg a Brent 6%-os pluszba is került. A piac figyelme leginkább a Hormuzi-szoros körüli szállítási kockázatokra és az esetleges ellátási zavarokra összpontosul.
Esnek a főbb indexek Amerikában
Mínuszban nyitottak hétfőn a legfőbb amerikai indexek, az árfolyamok pedig továbbra is pirosban vannak. A Dow eddig 0,5%-os mínuszban áll. Az S&P és a Nasdaq 100 árfolyama árfolyama egyaránt nagyjából 0,2%-ot esett eddig.
Megugrott a Shopper Park Plus nyeresége, újabb akvizíciókkal gyorsítana a régióban
Erős évet zárt a Shopper Park Plus, a társaság 2025-ben 36,6 millió eurós adózott eredményt ért el, ami 51 százalékos növekedés az előző évhez képest. A bérleti díjbevételek is több mint harmadával emelkedtek, miközben a portfólió értéke 430 millió euróra nőtt, részben a 2025 elején konszolidált szlovák akvizícióknak köszönhetően.
Esés
Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,9 százalékkal, az S&P 500 0,8 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,6 százalékkal került lejjebb.
Madár István és Nagy Viktor élőben az iráni háború gazdasági hatásairól
Ez a Checklist Extra: élőben jelentkezünk Budapestről, a Portfolio stúdiójából. Adásunkban az iráni a konfliktus gazdasági, piaci hatásait vizsgáljuk: a hétvégi közel-keleti eszkaláció és a Hormuzi-szoros lezárása azonnal kockázatkerülést indított el a piacokon, és újra a globális energiaellátás sérülékenységére irányította a figyelmet. - Madár Istvánnal és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőivel beszélgetünk.
Élőben elemezzük az iráni konfliktus piaci, gazdasági hatásait
Érkezik a Checklist Extra: élőben jelentkezünk Budapestről, a Portfolio stúdiójából. Adásunkban az iráni a konfliktus gazdasági, piaci hatásait vizsgáljuk - Madár Istvánnal és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőivel. 14.00-kor kezdünk!
Visszajött a mélypontról a magyar tőzsde
Továbbra is nyomás alatt vannak a tőzsdék Európában, a német piac 1,8 százalékot esett, a francia tőzsde 1,7 százalékkal került lejjebb, a brit piac pedig 1 százalékos mínuszban van.
A magyar tőzsde is esik, a BUX 1,2 százalékkal került lejjebb, elsősorban az OTP 2,8 százalékos esése miatt, miközben a Mol az olajár megugrásának köszönhetően javítja az index teljesítményét a maga 2,3 százalékos emelkedésével. A BUX index nagyot javított ma,
korábban közel 5 százalékos mínuszban is volt a hazai részvényindex.
Több milliárd eurós megállapodást kötött a 4iG a Magyar Honvédséggel
Jelentős mozgások indultak a hazai védelmi iparban: a 4iG csoport több milliárd eurós keretmegállapodást kötött a Magyar Honvédséggel járműbeszerzésekre.
A háború kirobbanása után tépik az izraeli tőzsdét
A mai kereskedésben az izraeli részvénypiac emelkedéssel reagált a Teherán elleni közös amerikai–izraeli katonai fellépésre. A befektetők a fejleményeket kockázatcsökkentő tényezőként értékelték, arra számítva, hogy a csapások középtávon javítják a régió geopolitikai kilátásait, és mérséklik az ország kockázati felárát.
Mínuszok
A nyitáshoz képest látni némi vételi erőt egyes piacokon, bár összességében továbbra is nagy esés jellemzi ma a tőzsdéket. Az összeurópai Stoxx 500 1,5 százalékos mínuszban van, a DAX 1,8 százalékot esett, a CAC 1,7 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékos esésben van.
Nagy mozgások a tőzsdéken, raliznak a védelmi részvények
Van néhány tőzsdei nyertese a közel-keleti háborúnak, ezek közé tartoznak a védelmi cégek, amelyek jellemzően jól teljesítenek geopolitikai konfliktusok során.
Globális káosz a légi közlekedésben, zuhannak a légitársaságok
Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai csapások nyomán hétfőn világszerte zuhantak a légitársaságok részvényei. A közel-keleti konfliktus immár harmadik napja bénítja meg a térség legfontosabb repülőtereit – köztük Dubajt és Dohát –, az olajárak pedig elszálltak.
Iráni háború: ide menekülnek most a befektetők
Az iráni háború nyomán nagyot ugrott a Brent olaj ára, amire reagálva meredek emelkedésben vannak ma az európai olajipari vállalatok árfolyamai.
Csúnya nyitás
Nagy esés látható az európai tőzsdéken, a DAX 2,3 százalékos mínuszban kezdett, a CAC 2,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékkal került lejjebb. A milánói tőzsde 1,5 százalékot, a spanyol piac pedig 2,3 százalékot esett.
Durva eséssel nyitott a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t
Heves eladói hullám söpört végig az iráni események után a magyar részvénypiacon hétfő reggel, a BUX index percekkel a nyitás után közel 5 százalékos mínuszba zuhant, ezzel az egyik leggyengébben teljesítő európai részvényindex volt. A befektetők láthatóan kockázatcsökkentő üzemmódba kapcsoltak a nemzetközi piaci feszültségek és a megugró geopolitikai bizonytalanság közepette, ami különösen érzékenyen érinti a hazai blue chipeket.
Pánikhangulatban nyitott hétfőn az európai gáztőzsde, drasztikus áremelkedéssel reagál az iráni konfliktusra
A hétvégi, Irán elleni kiterjedt amerikai-izraeli támadások és a teheráni válaszcsapások alapjaiban rengették meg a globális energiapiacokat. Az európai gáztőzsde (TTF) hétfő reggel 20 százalékos pluszban nyitott, ami rég nem látott bizonytalanságot és extrém bizonytalanságot jelez az európai gázpiacon.
Ezek a devizák lehetnek a háború vesztesei és nyertesei
Irán megtámadása óriási károkat okozott az olajárban és a tovagyűrűző hatások is súlyosak lehetnek. A következő napokban nagyon gyorsan fognak történni az események, komoly devizapiaci mozgások várhatóak. A kereskedelmi mérlegek felborulhatnak, az inflációs várakozások emelkedhetnek és azok az országok, ahol a devizatartalék nem elegendő, bajba kerülhetnek. Ugyanakkor vannak országok, akik profitálhatnak a mostani helyzetből. Mutatjuk, kik lehetnek a háboró vesztesei és nyertesek.
Zuhan a török tőzsde
A török tőzsde a piac nyitásakor 5,3 százalékot zuhant a közel-keleti konfliktus hírére. A török hatóságok számos intézkedést jelentettek be a devizapiac, a részvények és az alapok területén, hogy megvédjék a befektetőket a volatilitástól. A Tőkepiaci Tanács március 6-ig ideiglenes shortolási tilalmat rendelt el a részvényekre, és a minimális saját tőke védelmi követelményt 35 százalékról 20 százalékra csökkentette.
Leállt egy szaúdi finomító
A világ legnagyobb olajcége, a Saudi Aramco leállította a szaúd-arábiai Ras Tanura finomító üzemét, miután drónok támadták meg a területet – írja a Bloomberg meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.
Lelassult a növekedés a CIG Pannóniánál, de így is csinos lett a profit
Összejön a 4 milliárdos nyereség? – tettük fel a kérdést a CIG Pannóniáról még decemberben, mára pedig a válasz is megérkezett: majdnem. A változó hozamkörnyezet miatt ugyan a negyedik negyedév eredménye elmaradt az előzőektől, így is rekordprofitot hozott a tavalyi év a biztosítócsoportnál. A nyereség tehát nagyjából várható volt, a biztosítási díjbevételeknél látható lemorzsolódás viszont kevésbé: elindult egy portfóliótisztítás a biztosítónál, és a társaság szempontjából túl élénk volt a verseny az egyszeri díjas életbiztosítások értékesítésével szemben. Ezt tükrözi, hogy míg az MBH Bank tavalyelőtt még 57%-kal húzta feljebb a CIG-termékek értékesítését, tavaly már csak 3%-kal.
Zuhan a Lufthansa és a TUI
A nyitás előtti adatok szerint a Lufthansa és a TUI részvényei közel 12 százalékos eséssel nyithatnak, mivel az iráni háború hatalmas zavarokat okozott a légitársaságok és az utazásszervezők számára. Az olajár elszállása szintén negatívan hat az árfolyamokra.
A 70-es évekhez hasonló energiapiaci sokkra figyelmeztetnek a Hormuzi-szoros miatt
Sokkos állapotba hozták az olajpiacot az Egyesült Államok hétvégi, Irán elleni katonai csapásai. Elemzők a Hormuzi-szoros lezárásának (már most is leállt a forgalom) hatásaitól tartanak, amely súlyos zavarokat okozhat a globális kőolaj- és LNG-ellátásban. Jelenleg masszív áremelkedés látható az olajpiacokon, a valódi kérdés azonban az, hogy a feszültség tartós kínálati sokkot okoz-e - tudósított a Cnbc.
Történelmi összeomlás: sosem látott mértékben zuhant be a tőzsde a háború kirobbanása után
Történelmi mértékű zuhanást szenvedett el a pakisztáni tőzsde, miután a Közel-Keleten eszkalálódtak a feszültségek az Irán elleni amerikai–izraeli csapások nyomán, az országban pedig erőszakos tüntetések törtek ki - írta a Bloomberg.
Újabb csapás érheti az olajpiacot
Újabb súlyos csapás érheti a globális energiaszállítást, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási cégeinek többsége felfüggeszti a háborús kockázatokra szóló fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára. A döntés drágíthatja a szállítást, visszafoghatja a forgalmat, és tovább növelheti az olajpiaci feszültségeket az iráni konfliktus árnyékában.
Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit
Egymás után törlik közel-keleti járataikat a világ nagy légitársaságai az iráni háború gyors eszkalációja miatt, miközben az olajár meredek emelkedése tovább rontja a szektor kilátásait. A kerozin drágulása és a légtérkorlátozások kettős nyomása már a hétfő reggeli kereskedésben is látszik, a befektetők tömegesen adják a légitársaságok részvényeit.
Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők
Több mint két százalékot ugrott az arany ára ma reggel, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású csapásokat mért Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A geopolitikai sokk klasszikus menekülést indított el a biztonságos eszközök felé, miközben a részvénypiacok esnek, az olaj ára pedig meredeken emelkedik.
Nagy eséssel indult a kereskedés az ázsiai piacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,67 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,79 százalékot esett, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,23 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,87 százalékot eshet, míg a FTSE 0,59 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,76 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,68 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 21,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 12,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 21,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 977,92
|-1,1%
|-1,3%
|-0,1%
|1,9%
|13,3%
|58,3%
|S&P 500
|6 878,88
|-0,4%
|-0,4%
|-1,4%
|0,5%
|17,4%
|80,5%
|Nasdaq
|24 960,04
|-0,3%
|-0,2%
|-3,8%
|-1,1%
|21,5%
|93,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 850,27
|0,2%
|3,6%
|10,3%
|16,9%
|53,8%
|103,2%
|Hang Seng
|26 630,54
|0,9%
|0,8%
|-1,8%
|3,9%
|12,3%
|-8,1%
|CSI 300
|4 710,65
|-0,3%
|1,1%
|0,1%
|1,7%
|18,7%
|-11,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 284,26
|0,0%
|0,1%
|1,6%
|3,2%
|12,1%
|83,4%
|CAC
|8 580,75
|-0,5%
|0,8%
|5,2%
|5,3%
|5,9%
|50,5%
|FTSE
|10 910,55
|0,6%
|2,1%
|6,9%
|9,9%
|24,6%
|68,3%
|FTSE MIB
|47 209,89
|-0,5%
|1,6%
|3,9%
|5,0%
|22,2%
|106,6%
|IBEX
|18 360,8
|-0,7%
|1,0%
|3,1%
|6,1%
|38,4%
|123,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 534,8
|-0,2%
|0,6%
|-0,8%
|14,0%
|43,8%
|189,0%
|ATX
|5 701,7
|-1,1%
|-1,8%
|1,5%
|7,0%
|35,4%
|89,3%
|PX
|2 651,87
|-0,2%
|-2,2%
|-4,7%
|-1,3%
|31,9%
|150,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 310
|-0,8%
|-0,9%
|-1,5%
|12,0%
|63,3%
|188,0%
|Mol
|3 528
|0,2%
|0,0%
|-9,8%
|20,0%
|19,8%
|63,6%
|Richter
|11 940
|0,9%
|2,9%
|12,2%
|21,0%
|10,9%
|39,3%
|Magyar Telekom
|2 165
|-1,4%
|9,7%
|9,3%
|20,8%
|35,7%
|430,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,96
|2,9%
|0,4%
|7,9%
|16,9%
|-5,2%
|5,4%
|Brent
|70,78
|0,0%
|-1,4%
|4,7%
|16,3%
|-4,9%
|7,1%
|Arany
|5 254,06
|1,5%
|3,9%
|3,0%
|21,5%
|82,7%
|204,2%
|Devizák
|EURHUF
|376,8250
|0,2%
|-0,8%
|-0,8%
|-1,9%
|-6,0%
|4,0%
|USDHUF
|319,1539
|0,1%
|-1,0%
|0,4%
|-2,4%
|-17,1%
|6,9%
|GBPHUF
|430,1201
|0,1%
|-1,3%
|-1,6%
|-2,4%
|-11,4%
|2,8%
|EURUSD
|1,1807
|0,1%
|0,2%
|-1,2%
|0,5%
|13,4%
|-2,7%
|USDJPY
|156,0450
|0,0%
|0,8%
|1,8%
|-0,4%
|4,1%
|46,5%
|GBPUSD
|1,3445
|-0,5%
|-0,4%
|-2,2%
|0,0%
|6,5%
|-3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|65 868
|-2,4%
|-3,1%
|-26,1%
|-25,8%
|-22,2%
|42,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,95
|-1,3%
|-3,0%
|-6,6%
|-5,1%
|-7,5%
|173,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,61
|-1,8%
|-3,3%
|-7,7%
|-8,8%
|9,4%
|-994,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,47
|-0,3%
|-1,2%
|-2,6%
|-5,8%
|-3,4%
|137,0%
Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Nagy ugrással reagált az olajpiac a közel-keleti háborús eszkalációra, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat okozhat. A Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, ami a globális olajkereskedelem (és egyébként az LNG) egyik legfontosabb ütőerének számít.
