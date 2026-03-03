  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Folytatódik az esés a tőzsdéken, miután a befektetők továbbra is az iráni háború miatt aggódnak. Az ázsiai tőzsdék tovább estek miután Irán közölte, hogy lezárta a Hormuzi-szorost, a világ egy legforgalmasabb tengeri olajszállítási útvonalát, amelyen normális esetben napi 14 millió hordó kel át. Az események hatására az olajárak tovább emelkedtek. A határidős indexek állása alapján az európai tőzsdéken is folytatódhat az esés.
Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár

Harmadik napja emelkednek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légiháborúja tovább szélesedett, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányozást érő fenyegetések miatt egyre komolyabb ellátási kockázatokat áraznak a befektetők. A piac fókuszában az áll, hogy a kulcsfontosságú közel-keleti termelő régióból érkező kínálat sérülhet, ráadásul a konfliktus elhúzódásának jelei is erősödnek.

Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár
Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal

A dél-koreai hadiipari részvények nagy emelkedést produkáltak kedden, az ünnepnap utáni első kereskedési napon. A drágulást az váltotta ki, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és Irán érintettsége világszerte megnövelte a befektetők érdeklődését a védelmi szektor iránt - számolt be a Cnbc.

Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal
Folytatódhat az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,45 százalékot esett, a Hang Seng 1,17 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,35 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,09 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,82 százalékot eshet, míg a FTSE 0,77 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,86 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,03 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a KSH negyedik negyedéves GDP statisztikájának második becslésére szegeződik a tekintet, ami pontosabb képet ad a magyar gazdaság év végi teljesítményéről. Globálisan az európai inflációs adatok kerülnek fókuszba: délelőtt az eurózóna és Olaszország friss, februári inflációs mutatóit, valamint a török árnyomás alakulását figyelik a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 9,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 27,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 904,78 -0,1% 0,2% -1,0% 1,8% 11,6% 55,8%
S&P 500 6 881,62 0,0% 0,6% -1,4% 0,5% 15,6% 77,8%
Nasdaq 24 992,6 0,1% 1,1% -2,9% -1,0% 19,7% 91,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 057,24 -1,3% 2,2% 10,3% 15,3% 56,3% 97,4%
Hang Seng 26 059,85 -2,1% -3,8% -2,7% 1,7% 13,6% -10,4%
CSI 300 4 728,67 0,4% 1,5% 2,7% 2,1% 21,6% -11,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 672,4 -2,4% -1,3% -0,5% 0,7% 9,4% 75,7%
CAC 8 394,32 -2,2% -1,2% 2,6% 3,0% 3,5% 44,5%
FTSE 10 780,11 -1,2% 0,9% 4,2% 8,5% 22,4% 63,0%
FTSE MIB 46 280,4 -2,0% -0,9% 0,6% 3,0% 19,7% 100,5%
IBEX 17 878,9 -2,6% -2,2% -1,3% 3,3% 34,0% 114,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 125 373,3 -0,9% -1,3% -2,4% 12,9% 43,9% 182,4%
ATX 5 634,07 -1,2% -3,2% -0,4% 5,8% 35,8% 82,6%
PX 2 649,69 -0,1% -2,6% -4,6% -1,3% 34,1% 147,7%
Magyar blue chipek              
OTP 38 300 -2,6% -4,5% -5,2% 9,1% 61,0% 180,0%
Mol 3 650 3,5% 2,4% -5,3% 24,1% 26,7% 60,7%
Richter 11 840 -0,8% 0,2% 8,8% 20,0% 9,8% 38,1%
Magyar Telekom 2 160 -0,2% 8,5% 5,9% 20,5% 35,5% 430,7%
Nyersanyagok              
WTI 71,13 6,2% 7,2% 15,5% 24,2% 1,7% 19,0%
Brent 77,79 7,2% 8,7% 17,2% 27,8% 5,8% 23,7%
Arany 5 297,87 0,8% 1,8% 12,8% 22,5% 85,8% 206,7%
Devizák              
EURHUF 381,2750 1,2% 0,5% 0,0% -0,7% -4,7% 4,7%
USDHUF 326,4341 2,3% 1,5% 0,9% -0,1% -15,1% 8,2%
GBPHUF 435,3049 1,2% 0,2% -1,4% -1,2% -11,0% 3,5%
EURUSD 1,1680 -1,1% -1,0% -0,9% -0,5% 12,3% -3,2%
USDJPY 156,0750 0,0% 1,1% 0,3% -0,4% 3,6% 46,2%
GBPUSD 1,3372 -0,5% -0,9% -1,9% -0,6% 6,2% -4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 821 4,5% 6,5% -12,5% -22,4% -18,4% 41,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 2,2% 0,4% -5,6% -3,0% -3,8% 185,3%
10 éves német állampapírhozam 2,67 2,2% -0,3% -5,6% -6,8% 11,8% -802,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,6 2,0% 0,6% 0,2% -3,9% -1,5% 151,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Iráni háború: ide menekülnek most a befektetők

Enyhülnek az olasz félelmek, szárnyal a milánói tőzsde

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

