AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?

A konferencia egy teljes napon keresztül azzal foglalkozik,
milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára.
Mellébeszélés helyett workshopokon, technológiai deep dive szekciókban, szakértői előadásokon és panelbeszélgetéseken mutatunk be üzleti stratégiákat, valós megoldásokat, AI-bevezetési módszereket és konkrét használati eseteket. Az esemény nem csak az elméleti alapokra fókuszál, hanem a gyakorlatban már bizonyított AI-megoldások kiterjesztésére és oktatására teljes szervezeti szinten.
Az első vállalati genAI megoldások már elkészültek és a való életben teljesítenek, a munkát és belső folyamatokat támogató eszközök pedig egyre szélesebb körben terjednek. A kötelező házi feladatot szinte mindenki elvégezte, de a munka és a valódi AI-transzformáció még csak most kezdődik. A konferencia résztvevői megtudhatják, hogyan lehet az AI-t az üzleti siker motorjává tenni, és hogyan érhető el, hogy az AI technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé váljon.
Kiváló előadók a színpadon
A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb hazai és nemzetközi szakértői, többek között:
Kathleen Walch, Project Management Institute (PMI), Director, AI Engagement and Community
Rab Árpád, NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, NMHH elnöki tanácsadótrendkutató
Jakab Roland, MI Koalíció/HUN-RENelnök/vezérigazgató
Bíró Pál, Google, Country manager
Mag István, MOL-csoport, Digital Factory vezető
Lóska Gergely, K&H BAnk, informatikai és innovációs vezető
Zentai Annamária, OTP Bank, HR Szakértői Központ igazgató
Szertics Gergely, HUN-REN, AI Szolgáltatási Központ Igazgató
Tóth Zsuzsa, Magyar Telekom, Chief People Officer
Turny Ákos, Boston Consulting Group, igazgató
Gonda Gábor, Magyar Telekom, Vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Fazekas Barbara, Bobcats Coding, ügyvezető és társalapító
Gaál Norbert, 1337.partners, AI BudapestCo-Founder
Kovásznai Ádám, MBH eFin Technologies, vezető
Gyerő Krisztina, Szallas Group, Customer and Partner Experience Director
Máté Márk, Phantic, Co-founder & CEO
Nagy-Józsa Dorka, Y2Y, CEO
Pecze Kristóf, Hold Alapkezelő, elemző
Pintér Szabocs,UpScale, ügyvezető
Tamás Péter, Bobcats Coding, vezető szoftverfejlesztő
Strén Gábor, Amazon Web Services Hungary, Enterprise Account Executive
Achilles Georgiu, Mol Group, AI Strategy Leader
Bodnár Béla, Shiwaforce, vezérigazgató
A rendezvény nagyvállalati menedzsereknek, kkv-knak, IT-beszállítóknak, informatikai vezetőknek, szabályozóknak és tanácsadóknak egyaránt ajánlott, valamint mindenkinek, akit érdekel, hogyan lehet nyereségre szert tenni a mesterséges intelligencia használatával, és keresik az üzleti networking lehetőségeket.
Izgalmas témák a fókuszban
A konferencia során számos aktuális és jövőbe mutató témával foglalkozunk, amelyek ízelítőt adnak az AI üzleti világra gyakorolt hatásáról:
- Üzlet, innováció és AI – Hogyan forgatja fel a vállalati versenyt a mesterséges intelligencia?
- AI és operatív működés – Hogyan javítja a cégek belső működését a technológia?
- Sikerek és sikeres kudarcok – Valós AI-tapasztalatok, implementáció a gyakorlatban
- Topmenedzserek, AI-szakértők és tanácsadók mondják el, hogyan és mire használjuk a mesterséges intelligenciát
- AI-szabályozás és kormányzati törekvések
- Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI-megoldásokra
- AI-használat – Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés
- AI és a költségei - Ki, mire és mennyit költ? Hogyan mérjük és értékeljük az AI-projektek megtérülését?
- Mit tartogat a cégeknek az "agentic AI"? – AI-ügynökök vállalati környezetben
Címlapkép forrása: Portfolio
Orbán Viktor vétója miatt az EU 30 milliárd eurót próbál összekalapozni a szövetséges országoktól
Áprilisig ketyeg az óra, hogy Brüsszel keresztülvigye a tervét.
Hiába nő a jövedelmünk, mégsem takarítunk meg többet – mit mond erre a pszichológus?
A pluszpénz gyakran „elfolyik”, pedig megtakarítás is lehetne belőle. Az OTP Bank szerint a rendszeresség számít.
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul
Több részletet egyelőre nem tudni.
Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa
Már legalább 70 alkalommal érte a térséget támadás.
Súlyos lépést kényszerített ki a közel-keleti válság: váratlanul leállítja a benzin- és gázolajexportot Kína
A cél a hazai ellátás biztosítása.
Vigyázat! Alattomos átverős sms terjed Magyarországon
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában
A közel-keleti háború ellenére sem.
Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén
Nagyot ugrott a Kospi.
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.