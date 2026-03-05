  • Megjelenítés
AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?
AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?

Portfolio
Az AI-forradalom itt van, a technológia üzleti hasznosításáról lesz szó 2026. március 18-án a Hotel InterContinental Budapestben a Portfolio AI in Business 2026 konferencia keretében. A rendezvényen AI-szakértők és topmenedzserek osztják meg tapasztalataikat a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásáról. A Proof of Concept fázisból kilépett AI-megoldások most új szintre léphetnek, és a bátor élenjárók teljes szervezeti transzformációt hajthatnak végre. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!
A konferencia egy teljes napon keresztül azzal foglalkozik,

milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára.

Mellébeszélés helyett workshopokon, technológiai deep dive szekciókban, szakértői előadásokon és panelbeszélgetéseken mutatunk be üzleti stratégiákat, valós megoldásokat, AI-bevezetési módszereket és konkrét használati eseteket. Az esemény nem csak az elméleti alapokra fókuszál, hanem a gyakorlatban már bizonyított AI-megoldások kiterjesztésére és oktatására teljes szervezeti szinten.

Az első vállalati genAI megoldások már elkészültek és a való életben teljesítenek, a munkát és belső folyamatokat támogató eszközök pedig egyre szélesebb körben terjednek. A kötelező házi feladatot szinte mindenki elvégezte, de a munka és a valódi AI-transzformáció még csak most kezdődik. A konferencia résztvevői megtudhatják, hogyan lehet az AI-t az üzleti siker motorjává tenni, és hogyan érhető el, hogy az AI technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé váljon.

Kiváló előadók a színpadon

A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb hazai és nemzetközi szakértői, többek között:

Kathleen Walch, Project Management Institute (PMI), Director, AI Engagement and Community

Rab Árpád, NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, NMHH elnöki tanácsadótrendkutató

Jakab Roland, MI Koalíció/HUN-RENelnök/vezérigazgató

Bíró Pál, Google, Country manager

Mag István, MOL-csoport, Digital Factory vezető

Lóska Gergely, K&H BAnk, informatikai és innovációs vezető

Zentai Annamária, OTP Bank, HR Szakértői Központ igazgató

Szertics Gergely, HUN-REN, AI Szolgáltatási Központ Igazgató

Tóth Zsuzsa, Magyar Telekom, Chief People Officer

Turny Ákos, Boston Consulting Group, igazgató

Gonda Gábor, Magyar Telekom, Vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettes

Fazekas Barbara, Bobcats Coding, ügyvezető és társalapító

Gaál Norbert, 1337.partners, AI BudapestCo-Founder

Kovásznai Ádám, MBH eFin Technologies, vezető

Gyerő Krisztina, Szallas Group, Customer and Partner Experience Director

Máté Márk, Phantic, Co-founder & CEO

Nagy-Józsa Dorka, Y2Y, CEO

Pecze Kristóf, Hold Alapkezelő, elemző

Pintér Szabocs,UpScale, ügyvezető

Tamás Péter, Bobcats Coding, vezető szoftverfejlesztő

Strén Gábor, Amazon Web Services Hungary, Enterprise Account Executive

Achilles Georgiu, Mol Group, AI Strategy Leader

Bodnár Béla, Shiwaforce, vezérigazgató

A rendezvény nagyvállalati menedzsereknek, kkv-knak, IT-beszállítóknak, informatikai vezetőknek, szabályozóknak és tanácsadóknak egyaránt ajánlott, valamint mindenkinek, akit érdekel, hogyan lehet nyereségre szert tenni a mesterséges intelligencia használatával, és keresik az üzleti networking lehetőségeket.

Izgalmas témák a fókuszban

A konferencia során számos aktuális és jövőbe mutató témával foglalkozunk, amelyek ízelítőt adnak az AI üzleti világra gyakorolt hatásáról:

  • Üzlet, innováció és AI – Hogyan forgatja fel a vállalati versenyt a mesterséges intelligencia?
  • AI és operatív működés – Hogyan javítja a cégek belső működését a technológia?
  • Sikerek és sikeres kudarcok – Valós AI-tapasztalatok, implementáció a gyakorlatban
  • Topmenedzserek, AI-szakértők és tanácsadók mondják el, hogyan és mire használjuk a mesterséges intelligenciát
  • AI-szabályozás és kormányzati törekvések
  • Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI-megoldásokra
  • AI-használat – Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés
  • AI és a költségei - Ki, mire és mennyit költ? Hogyan mérjük és értékeljük az AI-projektek megtérülését?
  • Mit tartogat a cégeknek az "agentic AI"? – AI-ügynökök vállalati környezetben

