Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, több veszélyre fókuszálnak
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, több veszélyre fókuszálnak

MTI
Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9. és 15. között - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.

Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrzik a rendőrök - írták.

