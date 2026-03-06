  • Megjelenítés
Az autóipart sem kíméli a közel-keleti háború, ezek a gyártók kaphatják a legnagyobb ütést
Üzlet

Az autóipart sem kíméli a közel-keleti háború, ezek a gyártók kaphatják a legnagyobb ütést

Portfolio
A Bernstein befektetési elemzőház szerint a nem amerikai autógyártók közül a Toyota, a Hyundai és a kínai márkák – köztük a Chery – vannak a leginkább kitéve az amerikai–izraeli–iráni konfliktus okozta közel-keleti helyzet romlásának - számolt be a Cnbc.

A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!    

Ez a három márka együttesen a közel-keleti autóeladások mintegy harmadát adja.

A Toyota 17, a Hyundai 10, a Chery pedig 5 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a régióban.

Iránban a hazai gyártók, az Iran Khodro és a SAIPA a piacvezetők, akiket a Chery követ 6 százalékos részesedéssel. A kínai autógyártókat különösen érzékenyen érintheti a konfliktus, mivel a Közel-Kelet egyre fontosabb exportpiacot jelent számukra. A 2025-ös adatok szerint a kínai személyautó-export mintegy 17 százaléka ebbe a régióba irányult.

Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

A közvetlen értékesítési hatásoknál is súlyosabb következményekkel járhat a Hormuzi-szoros lezárása. A Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel és az Indiai-óceánnal összekötő tengerszoroson naponta mintegy 20 millió hordó nyersolaj halad át. Emellett ez az útvonal a régióba irányuló jármű- és alkatrész-szállítmányok számára is kulcsfontosságú. Eunice Lee, a Bernstein elemzője szerint a szoros lezárása 10-14 nappal is megnövelheti a tranzitidőt.

Még több Üzlet

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Megkapta az engedélyt a Wizz Air, indulhatnak az amerikai járatok a focivébére

Újabb arab ország vágja vissza az olajtermelést a háború miatt, kilőttek az árak

Egy elhúzódó konfliktus visszaveti az eladásokat, növeli a logisztikai költségeket, és komoly késéseket okoz az ellátási láncban.

Az európai gyártók közül a Bernstein szerint a Stellantis a legkiszolgáltatottabb, különösen a vállalat jelenlegi nehézségeit figyelembe véve. Lee rámutatott, hogy a Stellantis részvényárfolyama már 11 százalékot esett az előző pénteki záróértékhez képest. Ez a csökkenés részben az emelkedő üzemanyagáraknak tudható be. Az elemző úgy véli, kifejezetten szerencsétlen időzítés, hogy a vállalat éppen most tért vissza a nagy fogyasztású V8-as HEMI motorokhoz, miközben feladta korábbi villamosítási terveit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility