Az autóipart sem kíméli a közel-keleti háború, ezek a gyártók kaphatják a legnagyobb ütést

Ez a három márka együttesen a közel-keleti autóeladások mintegy harmadát adja.
A Toyota 17, a Hyundai 10, a Chery pedig 5 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a régióban.
Iránban a hazai gyártók, az Iran Khodro és a SAIPA a piacvezetők, akiket a Chery követ 6 százalékos részesedéssel. A kínai autógyártókat különösen érzékenyen érintheti a konfliktus, mivel a Közel-Kelet egyre fontosabb exportpiacot jelent számukra. A 2025-ös adatok szerint a kínai személyautó-export mintegy 17 százaléka ebbe a régióba irányult.
A közvetlen értékesítési hatásoknál is súlyosabb következményekkel járhat a Hormuzi-szoros lezárása. A Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel és az Indiai-óceánnal összekötő tengerszoroson naponta mintegy 20 millió hordó nyersolaj halad át. Emellett ez az útvonal a régióba irányuló jármű- és alkatrész-szállítmányok számára is kulcsfontosságú. Eunice Lee, a Bernstein elemzője szerint a szoros lezárása 10-14 nappal is megnövelheti a tranzitidőt.
Egy elhúzódó konfliktus visszaveti az eladásokat, növeli a logisztikai költségeket, és komoly késéseket okoz az ellátási láncban.
Az európai gyártók közül a Bernstein szerint a Stellantis a legkiszolgáltatottabb, különösen a vállalat jelenlegi nehézségeit figyelembe véve. Lee rámutatott, hogy a Stellantis részvényárfolyama már 11 százalékot esett az előző pénteki záróértékhez képest. Ez a csökkenés részben az emelkedő üzemanyagáraknak tudható be. Az elemző úgy véli, kifejezetten szerencsétlen időzítés, hogy a vállalat éppen most tért vissza a nagy fogyasztású V8-as HEMI motorokhoz, miközben feladta korábbi villamosítási terveit.
