Újabb arab ország vágja vissza az olajtermelést a háború miatt, kilőttek az árak

Iparági források szerint az OPEC alapító tagjaként számon tartott ország azt mérlegeli, hogy kitermelését és finomítói kapacitását

a belföldi fogyasztáshoz szükséges minimumra csökkentse.

A Kpler adatszolgáltató szerint a kuvaiti tárolók a jelenlegi ütem mellett mintegy 12 napon belül teljesen megtelnek.

Egy olajkút leállítása rendkívül kockázatos lépés.

Tartós károsodást okozhat a tárolókőzet nyomásviszonyaiban, az újraindítás pedig napokig vagy akár hetekig is elhúzódhat. Éppen ezért számít ez a kitermelők legvégső eszközének.

Kuvait ráadásul nincs egyedül a problémával. Irak már a hét elején a felére csökkentette olajkitermelését. A legnagyobb mezőnek számító Rumajlán napi 700 ezer, a Nyugat-Kurna-2-n 450 ezer, a Majszán-mezőn pedig 350 ezer hordóval esett vissza a volumen. Az északi Kirkuk régióban elővigyázatosságból teljesen felfüggesztették a tevékenységet. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek tárolói szintén gyorsan telnek.

A Kpler becslése alapján mindkét ország három héten belül elérheti a kapacitása határait.

A Hormuzi-szoroson halad át naponta a globális olajkínálat nagyjából egyötöde, azonban az iráni konfliktus miatt a hajóforgalom jelenleg megbénult. Amennyiben a tárolókapacitások teljesen megtelnek (ezt az iparági zsargon "tank tops" néven ismeri), a kitermelőknek technikailag és politikailag egyaránt költséges döntést kell hozniuk a termelés leállításáról.

Az olajárak az összecsapások kezdete óta meredeken emelkednek. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti jegyzése a múlt heti 72 dollár körüli szintről már 90 dollár fölé ugrott. Elemzők szerint amennyiben a következő napokban újabb mezők kényszerülnek leállásra, az árak akár a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt is átléphetik.

A térség termelői közül Szaúd-Arábia van a legkedvezőbb helyzetben. A királyság a csővezetékes összeköttetés révén a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjén keresztül részben meg tudja kerülni a Hormuzi-szorost. Ez azonban a szaúdiak hatalmas termelési és exportvolumenéhez képest csupán korlátozott megoldást jelent. Helyzetüket rontja, hogy a világ legnagyobb tengeri olajrakodó létesítményét magában foglaló Rász Tanúra terminált többször is dróncsapás érte, emiatt Rijád egyre több nyersolajat kénytelen a vörös-tengeri útvonalra átirányítani.

