Új szabályokat erőszakolna Európára Trump az amerikai energiadominancia nevében

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Miközben a közel-keleti háború felbolydította az olaj- és gázpiacokat, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a politikai megbízhatóság fontosságára utal a gázszállítások tekintetében, a háttérben más fontos, a földgázimportnak kiszolgáltatott Európa szempontjából meghatározó fejlemények is történnek az energia világában. Ilyen, kevesebb figyelmet kapó jelenség, hogy az Egyesült Államok kormánya lényegében arra presszionálja az Európai Uniót, hogy lazítson környezetvédelmi szabályozásán annak érdekében, hogy az több cseppfolyósított földgázt (LNG-t) vásárolhasson a tengerentúlról. Ugyanakkor demokrata szenátorok és kongresszusi képviselők nyílt levélben arra bátorítják az Európai Bizottság magas rangú tisztviselőit és a tagállami energiaügyi minisztereket, hogy álljanak ellen a szabályok enyhítésére, illetve az USA mentesítésére irányuló nyomásnak.

Az amerikai fosszilis energia vállalatok és iparági szövetségek egy része már régebb óta célzott kampányt folytat az uniós fenntarthatósági, klímavédelmi szabályok és előírások ellen, különös tekintettel az EU metánrendeletére (EUMR). A rendelet 2025-től előírja az EU-ba olajat és gázt importáló cégek számára, hogy monitorozzák és jelentsék az importtal kapcsolatos metánkibocsátást, a szén-dioxid mellett a klímaváltozás másik fő felelősének tartott gáz kibocsátásának csökkentése érdekében.

A szabályozás alapján pénzbüntetéssel sújthatóak azok az olaj- és gázipari vállalatok, amelyek esetében az importált energiahordozóhoz az EU által meghatározottnál magasabb metánintenzitási értékek tartoznak.

Az amerikai fosszilis energia vállalatok jó része szerint a szabályozás „nem működőképes” a tengerentúli LNG-ellátási lánc esetében, ezért a jelentős amerikai tagsággal rendelkező iparági szövetségek többféle módon igyekeznek elérni az uniós metánrendelet ügyének újranyitását. Erre reagálva tudósok és nonprofit szervezetek már tavaly nyáron kampányt indítottak, amelyben felszólítják az EU-t, hogy álljon ellen a metánlobbinak.

Az uniós metánrendelet azonban az olaj- és gáziparból érkezett amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright rosszallását is kiváltotta, aki lehetetlennek nevezte a megvalósítását, és figyelmeztetett, hogy az megzavarhatja az Európába irányuló amerikai gázellátást is.

Washington tavaly év végén kormányzati dokumentumban figyelmeztette az EU tagállamait arra, hogy szerinte a metánrendelet indokolatlan terhet ró az amerikai exportőrökre és a kereskedelmi kapcsolatokra.

A Reuters által ismertetett dokumentum szerint az uniós törvény „teljes hatályon kívül helyezésének” hiányában az Egyesült Államok arra kéri az EU-t, hogy „halassza el az amerikai kibocsátási adatok metánrendelet szerinti jelentésének előírását 2035 októberéig”.

Az európai tervekben nem szerepel a rendelet felvizezése - miután például a vállalati fenntarthatósági átvilágítási (CS3D) irányelv esetében már engedtek az amerikai nyomásnak -, sőt az előírás idővel egyre szigorúbb kötelezettségeket ró az üzemanyag-importra. Ugyanakkor az EU egyszerűbb megfelelési lehetőségeket kínál a vállalatoknak olyan, összetett ellátási láncok esetén, mint amilyenek az Egyesült Államokban vannak, ahol egy LNG-szállítmány számos különböző mezőről származó gázt tartalmaz. Emellett a blokk tárgyalásokat is folytat a kérdésről az Egyesült Államokkal.

A szóban forgó amerikai dokumentum azt is sürgeti, hogy az EU az amerikai metánkibocsátási előírásokat tekintse egyenértékűnek a sajátjával – így az amerikai termelők automatikusan betartanák azokat –, illetve hogy Brüsszel vállaljon kötelezettséget arra, hogy nem büntet a határértékeket meghaladó amerikai olaj- és gázimport miatt.

Iparági források szerint valószínűtlen, hogy az Egyesült Államok megkaphatná ezt az „egyenértékűséget”, már csak azért sem, mert a Trump-adminisztráció lépéseket tett a szövetségi kibocsátási jelentéstételi követelmények enyhítése érdekében, beleértve az olaj- és gáziparra vonatkozó egyes követelmények 2034-ig történő felfüggesztését is.

A Trump-adminisztráció energiapolitikája azonban otthon sem élvez osztatlan támogatást. Ezt jelzi, hogy

demokrata szenátorok és kongresszusi képviselők nyílt levélben kérik az Európai Bizottság magas rangú tisztviselőit és a tagállami energiaminisztereit, hogy álljanak ellen a szabályok enyhítésére és az Egyesült Államok mentesítésére irányuló nyomásnak.

Ugyan a levélben az amerikai törvényhozók elismerik, hogy a kibocsátás-elszámolás vagy -tanúsítás korlátozott mértékű kiigazítására szükség lehet, de kiálltak amellett, és érvelésük szerint megalapozatlanok azok a félelmek, melyek szerint a szabályok zavart okozhatnak az EU energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú amerikai LNG-szállításokban - derül ki az Euractiv által nyilvánosságra hozott februári levélből.

Számos amerikai olajvállalat már jelentős összegeket fektetett kibocsátáscsökkentésbe, valamint mérési, monitoring, jelentéstételi és ellenőrzési eszközök bevezetésébe, így az EU esetleges megengedőbb hozzáállása számukra is rossz lenne, hiszen így elveszítenék versenyelőnyüket, miközben ezek a cégek készen állnának az uniós követelmények teljesítésére

- érvelnek a demokrata törvényhozók, akik szerint az EUMR kritikus fontosságú a kibocsátáscsökkentés szempontjából.

A hírhedten klímaváltozás-szkeptikus Trumpot nem csak az EU energia- és klímapolitikája zavarja, hanem a világ legjelentősebb energiaügyi szervezete, a párizsi központú Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) kibocsátáscsökkentést előtérbe helyező alapállása is. Energiaügyi minisztere, Chris Wright februárban lényegében ultimátumot adott az IEA-nak, miszerint ha az ügynökség nem hagy fel a 2050-es nettó nulla kibocsátási cél támogatásával, akkor fennáll a veszélye, hogy az Egyesült Államok kilép a szervezet tagjai közül.

Donald Trump már második elnöki ciklusa első hivatali napján, 2025. január 20-án támadást indított a megújuló energiaforrások, a környezet-, illetve klímavédelem ellen, végrehajtási rendeletek sorát kiadva a fosszilis energiahordozók kitermelésének „felszabadítására”, az összes szélenergia-projekt és számos környezetvédelmi szabályozás felfüggesztésére, valamint megkezdte a Párizsi Klímaegyezményből való újbóli kilépés folyamatát, miután 2020-ban ezt már megtette egyszer.

2025 nyarán az USA és az EU megállapodtak egy 15%-os vámtarifában az EU-ból az Egyesült Államokba irányuló exporttermékekre, és az egyezség részeként az orosz energiától függetlenedni törekvő EU vállalta, hogy három éven belül összesen 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiahordozókat, olajat, LNG-t és nukleáris technológiákat, ennek teljesítése azonban több szempontból is lehetetlennek tűnik.

Amerika akkor akar még nagyobb piacot csinálni Európában elsősorban az LNG-nek, miután az elmúlt években a sokszorosára bővült az EU-nak értékesített cseppfolyósított földgáz mennyisége.

Az Unió által importált tengerentúli LNG éves mennyisége a 2019-es 14 milliárd köbméterről 2025-ig 83 milliárd köbméterre nőtt, miközben az orosz gáz behozatala 203 milliárd köbméterről 38 milliárd köbméterre esett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio