Itt vannak a legtranszparensebb hazai tőzsdei cégek - Mutatjuk a friss sorrendet

A legtranszparensebb hazai cégek: itt a toplista!
Idén 25. alkalommal készítette el felmérését a Portfolio a hazai tőzsdei vállalatok transzparenciájáról, amelynek során a hazai portfóliómenedzserek és elemzők mondtak véleményt a BUX-indexben szereplő vállalatokról. Több kategória szerint értékelhették a követett cégeket a szakértők pontozással, mint a tájékoztatás hitelessége, a gyorsjelentés minősége, vagy a befektetői kapcsolattartó alkalmassága, ezek átlagából alakult ki a végső sorrend. (A sorrend kialakítása során csak azokat a vállalatokat vettük figyelembe, amelyekre legalább két értékelés érkezett.)
A felmérésen hagyományosan jól szereplő OTP szerezte meg idén is az első helyet a tavalyi elsőség után.
A dobogót még két blue chip, a Richter és a Magyar Telekom foglalja el, de a harmadik helyre pontegyenlőséggel felzárkózott idén a Waberer's, amely tavaly még csak az ötödik helyen szerepelt.
