Itt vannak a legtranszparensebb hazai tőzsdei cégek - Mutatjuk a friss sorrendet

Mennyire transzparensek a hazai tőzsdei vállalatok? Elég részletes a gyorsjelentés? Minden szükséges információt tartalmaznak a közzétételek? Jól végzik a dolgukat a befektetői kapcsolattartók? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Portfolio immár 25. alkalommal elkészült éves transzparencia-felmérésében, amelynek során a cégeket szorosan követő hazai portfóliómenedzserek és elemzők értékelhetik a vállalatokat. Mutatjuk, hogy szerepeltek idén a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatok és hogy változott a hazai cégek megítélése a tavalyi évhez képest.

A legtranszparensebb hazai cégek: itt a toplista!

Idén 25. alkalommal készítette el felmérését a Portfolio a hazai tőzsdei vállalatok transzparenciájáról, amelynek során a hazai portfóliómenedzserek és elemzők mondtak véleményt a BUX-indexben szereplő vállalatokról. Több kategória szerint értékelhették a követett cégeket a szakértők pontozással, mint a tájékoztatás hitelessége, a gyorsjelentés minősége, vagy a befektetői kapcsolattartó alkalmassága, ezek átlagából alakult ki a végső sorrend. (A sorrend kialakítása során csak azokat a vállalatokat vettük figyelembe, amelyekre legalább két értékelés érkezett.)

A felmérésen hagyományosan jól szereplő OTP szerezte meg idén is az első helyet a tavalyi elsőség után.

A dobogót még két blue chip, a Richter és a Magyar Telekom foglalja el, de a harmadik helyre pontegyenlőséggel felzárkózott idén a Waberer's, amely tavaly még csak az ötödik helyen szerepelt.