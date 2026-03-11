Eltűnt a Porsche profitja, új stratégiát jelentett be a cég

Jelentősen romló számokról számolt be a Porsche a 2025-ös pénzügyi év után: a vállalat árbevétele és autóértékesítése is visszaesett, miközben az üzemi eredmény gyakorlatilag eltűnt. A német prémiumgyártó szerint a gyenge teljesítmény mögött közel 3,9 milliárd eurós rendkívüli tételek, a kínai piac gyengesége, az elektromos autók körüli nehezebb keresleti környezet és az amerikai vámok álltak, a menedzsment pedig már egy módosított stratégiával próbálja visszaállítani a jövedelmezőséget.

A Porsche tavaly 279 449 autót adott át ügyfeleinek, ami 10 százalék körüli csökkenést jelent. Ebben különösen a kínai kereslet gyengesége játszott fontos szerepet, miközben Európában a szabályozási és modellkivezetési tényezők, az Egyesült Államokban pedig a vámkockázatok nehezítették a helyzetet.

A Porsche 2025-ben 36,3 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 9,5 százalékos visszaesést jelent az előző évi 40,1 milliárd euróhoz képest. Az üzemi eredmény ennél is jóval nagyobb mértékben romlott:

5,6 milliárd euróról 413 millió euróra zuhant, így az üzemi marzs 14,1 százalékról 1,1 százalékra esett.

Az autóipari nettó cash flow is számottevően gyengült, 3,73 milliárd euróról 1,51 milliárd euróra csökkent.

A gyenge eredmény mögött jelentős egyszeri tételek álltak. A társaság tájékoztatása szerint nagyjából 2,4 milliárd euró kapcsolódott a stratégiai irányváltáshoz és a szervezet átalakításához, mintegy 700 millió eurónyi extra költség keletkezett az akkumulátoros üzletághoz kötődően, és további körülbelül 700 millió eurós terhet jelentettek az amerikai vámok. A Reuters értesülései szerint ezek a költségek annak a fordulatnak a részei, amelyben a Porsche részben visszalép a korábbi, agresszívebb elektromos átállási pályától.

A 2035-ig tartó új stratégia lényege, hogy a Porsche rugalmasabban igazodik a piaci kereslethez,

és a korábbinál nagyobb hangsúlyt ad a belső égésű motoros és hibrid modelleknek.

A vállalat már 2025 végén jelezte, hogy újrahangolja termékstratégiáját, most pedig ezt meg is erősítette. A cél egy karcsúbb, gyorsabb és hatékonyabb működés, a költségek lefaragása, valamint a magasabb marzsú modellekre való fókusz. A befektetők felé az is fontos üzenet, hogy a Porsche nem akarja mindenáron erőltetni az elektromos átállást egy olyan piacon, ahol a luxuskategóriában az EV-kereslet a vártnál lassabban épül.

A menedzsment kommunikációja alapján ez nem egyszerűen válságkezelés, hanem egy szélesebb üzleti újrapozicionálás. A Porsche a jövőben a jelenlegi sportautó-kínálat és a Cayenne feletti kategóriákban is vizsgálja a portfólió bővítését, miközben a működési struktúrát is egyszerűsítené. A társaság ezzel párhuzamosan azt próbálja elérni, hogy a márka exkluzivitása és árazási ereje fennmaradjon, még egy sokkal versengőbb piaci környezetben is.

A gyenge év miatt az osztalék is kisebb lesz: a Porsche törzsrészvényenként 1 eurós, az elsőbbségi részvények után 1,01 eurós kifizetést javasol.

A 2026-os évre ugyanakkor már javulást vár a cég, 35-36 milliárd euró közötti árbevétellel és 5,5-7,5 százalékos üzemi marzzsal számol. Ez felpattanást jelentene a tavalyi mélypontról, de még mindig messze lenne a Porsche korábban megszokott, kétszámjegyű jövedelmezőségétől.

