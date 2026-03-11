Eltűnt a Porsche profitja, új stratégiát jelentett be a cég

A Porsche tavaly 279 449 autót adott át ügyfeleinek, ami 10 százalék körüli csökkenést jelent. Ebben különösen a kínai kereslet gyengesége játszott fontos szerepet, miközben Európában a szabályozási és modellkivezetési tényezők, az Egyesült Államokban pedig a vámkockázatok nehezítették a helyzetet.
A Porsche 2025-ben 36,3 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 9,5 százalékos visszaesést jelent az előző évi 40,1 milliárd euróhoz képest. Az üzemi eredmény ennél is jóval nagyobb mértékben romlott:
5,6 milliárd euróról 413 millió euróra zuhant, így az üzemi marzs 14,1 százalékról 1,1 százalékra esett.
Az autóipari nettó cash flow is számottevően gyengült, 3,73 milliárd euróról 1,51 milliárd euróra csökkent.
A gyenge eredmény mögött jelentős egyszeri tételek álltak. A társaság tájékoztatása szerint nagyjából 2,4 milliárd euró kapcsolódott a stratégiai irányváltáshoz és a szervezet átalakításához, mintegy 700 millió eurónyi extra költség keletkezett az akkumulátoros üzletághoz kötődően, és további körülbelül 700 millió eurós terhet jelentettek az amerikai vámok. A Reuters értesülései szerint ezek a költségek annak a fordulatnak a részei, amelyben a Porsche részben visszalép a korábbi, agresszívebb elektromos átállási pályától.
A 2035-ig tartó új stratégia lényege, hogy a Porsche rugalmasabban igazodik a piaci kereslethez,
és a korábbinál nagyobb hangsúlyt ad a belső égésű motoros és hibrid modelleknek.
A vállalat már 2025 végén jelezte, hogy újrahangolja termékstratégiáját, most pedig ezt meg is erősítette. A cél egy karcsúbb, gyorsabb és hatékonyabb működés, a költségek lefaragása, valamint a magasabb marzsú modellekre való fókusz. A befektetők felé az is fontos üzenet, hogy a Porsche nem akarja mindenáron erőltetni az elektromos átállást egy olyan piacon, ahol a luxuskategóriában az EV-kereslet a vártnál lassabban épül.
A menedzsment kommunikációja alapján ez nem egyszerűen válságkezelés, hanem egy szélesebb üzleti újrapozicionálás. A Porsche a jövőben a jelenlegi sportautó-kínálat és a Cayenne feletti kategóriákban is vizsgálja a portfólió bővítését, miközben a működési struktúrát is egyszerűsítené. A társaság ezzel párhuzamosan azt próbálja elérni, hogy a márka exkluzivitása és árazási ereje fennmaradjon, még egy sokkal versengőbb piaci környezetben is.
A gyenge év miatt az osztalék is kisebb lesz: a Porsche törzsrészvényenként 1 eurós, az elsőbbségi részvények után 1,01 eurós kifizetést javasol.
A 2026-os évre ugyanakkor már javulást vár a cég, 35-36 milliárd euró közötti árbevétellel és 5,5-7,5 százalékos üzemi marzzsal számol. Ez felpattanást jelentene a tavalyi mélypontról, de még mindig messze lenne a Porsche korábban megszokott, kétszámjegyű jövedelmezőségétől.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Lagarde: „mindent megteszünk, hogy ez meg ne ismétlődjön!”
Világosan üzent a piacoknak az Európai Központi Bank elnöke.
Egy könyv több mint papír és tinta: így lesz értékalapú a könyvkiadás
Az Equibrilyum Kiadó alapítóját, Jakabovics Tibort, valamint szakmai vezetőjét, Kuklis Erika Lizát kérdeztük.
Lejtmenetben a világ legnagyobb autópiaca
Jelentős visszaesés volt februárban.
Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverezhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra
A vezetőség nyilatkozatai szerint.
Portfolio Járműipar 2026: Dimenzióváltás Debrecenben – Így kódolja át a város foglalkoztatását az ipari boom
Megfordult a trend: az elvándorlás rossz emlék csupán.
Figyelmeztet Zelenszkij: Oroszország beszállhat az iráni háborúba - Ebből akár világháború is lehet
Az ukrán elnök szerint folyamatos az eszkaláció.
Financial Times: egy Kreml-közeli ügynökség is beszállt a magyar választási kampányba
A világ egyik meghatározó gazdasági lapja egy állítólagos titkos tervet is megszerzett, amit az orosz és a magyar fél is hamisnak nevezett.
Fokozódik a banki verseny az Otthon Startnál: megjelent a 2,79 százalékos hitelkamat
25 év alatt több mint 1,6 milliót lehet spórolni vele.
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti kamatokkal. Március 11-től a Gránit Bank vágott a kamaton, a támogatott hitel 2,79 százaléko
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.