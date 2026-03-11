Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az európai piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsdén is eséssel indul a nap.

A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,6 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 123 824 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama stagnál, a Mol árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 1,2 százalékos mínuszban van.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és a PannErgy indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a MBH Bank, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

