  • Megjelenítés
Bővítik a Demján Sándor Tőkeprogram keretét a vártnál nagyobb érdeklődés miatt
Üzlet

Bővítik a Demján Sándor Tőkeprogram keretét a vártnál nagyobb érdeklődés miatt

Portfolio
A hazai kis- és középvállalkozások beruházásait finanszírozó Demján Sándor Tőkeprogram keretösszege 100 milliárd forintról 150 milliárd forintra emelkedik – emlékeztet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közleménye a szervezet Gazdasági Évnyitó rendezvényén elhangzottakra. Mint írják, a program első szakaszában 1261 pályázat felelt meg a feltételeknek.

A program

első szakaszában 1261 pályázat felelt meg a feltételeknek.

A vállalkozói érdeklődés már ebben a szakaszban meghaladta a rendelkezésre álló forrásokat, ezért 2026 januárjában átmenetileg fel kellett függeszteni az új igénylések befogadását.

Kapcsolódó cikkünk

Akkora lett az érdeklődés a Demján Sándor Tőkeprogram iránt, hogy fel kellett függeszteni a befogadásokat

A beérkezett pályázatok több lépcsős befektetési értékelési folyamaton mentek keresztül, és eddig 267 esetben született pozitív befektetési döntés.

Még több Üzlet

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Rejtett költségek szakadhatnak a hazai vállalatok nyakába, ha nem készülnek fel

Váratlan bejelentés: elképesztő összeget önt Amerikára a német energiaóriás

A keret bővítésével március 12-én újra megnyílik a jelentkezés,

így a program második szakaszában további beruházási és növekedési projektek juthatnak tőkefinanszírozáshoz.

Az első szakaszban beérkezett projektek jelentős része kapacitásbővítést, technológiai fejlesztést, digitalizációs beruházásokat vagy új piacokra lépést céloz. A program elsősorban olyan vállalkozások számára jelent finanszírozási lehetőséget, amelyek stabil működési alapokkal rendelkeznek, és a következő növekedési szint elérésére készülnek.

A Demján Sándor Tőkeprogram olyan növekedni kívánó, beruházásra kész magyar kis- és középvállalkozások számára biztosít tőkefinanszírozást, amelyek beruházásaik megvalósításához türelmes forrást keresnek. A konstrukció sajátossága, hogy nincs havi törlesztési kötelezettség, a kamatfizetés évente esedékes, a futamidő pedig hat év.

A program iránti jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar vállalkozások beruházási terveik finanszírozása kapcsán egyre tudatosabban mérlegelik a hitel és a tőke közötti választást - fogalmaz az MKIK közleménye. A hitellel szemben a tőke olyan finanszírozási forma, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozások a fejlesztések és beruházások megvalósítására koncentráljanak, anélkül hogy a növekedési szakaszban rendszeres törlesztési kötelezettség terhelné működésüket.

Az angolszász gazdaságokban a növekedési tőke régóta a vállalati fejlődés egyik meghatározó finanszírozási eszköze. A Demján Sándor Tőkeprogram ezt a növekedési finanszírozási szemléletet teszi elérhetővé a magyar kis- és középvállalkozások számára.

Kapcsolódó cikkünk

Leáll az építőipar a választásokig, de vajon mi lesz utána?

Beruházás vagy lemaradás: miért lett ennyire keresett az új tőkeprogram?

Pont mire megtörtént az áttörés, fel kellett függeszteni a programot: így lett a kkv-vezetők kedvence az új tőkefinanszírozás

Erős beruházási hajlandóság mellett tartós kereslet mutatkozik a növekedési tőke iránt

Itt a nagy bejelentés: 20 milliárd forint állami pénzt kap a magyar kkv-szektor

Indul az új innovációs tőkealap, 17 milliárd forintra pályázhatnak a magyar startupok

Akkora lett az érdeklődés a Demján Sándor Tőkeprogram iránt, hogy fel kellett függeszteni a befogadásokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Forrong a Közel-Kelet - Így reagáltak a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility