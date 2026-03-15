Mutatunk egy szektort, ahol 30-40 százalékos emelkedéssel kecsegtető részvényeket találhatunk

Miközben a vezető amerikai és nyugat-európai indexek már ott tartanak a közel-keleti háború és az olajársokk árnyékában, hogy minden idei emelkedésüket erodálták, van egy szektor, ahol bőven látni 20 százalék feletti pluszokat a nagypapíroknál is. Megnéztük, hogy mi a hosszabb távú befektetési sztori, hogy vonzók-e még ezek a részvények a jelenlegi értékeltségek mellett, és hogy az elemzők melyik egyedi részvényben látnak most fantáziát.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Bár a közel-keleti feszültségek piaci turbulenciái alól nem tudják teljes mértékben kihúzni magukat, az elmúlt napok korrekciója ellenére is látványosan felülteljesítenek idén az európai távközlési vállalatok:

miközben a Stoxx 600 index közel stagnál az év eleje óta, a nagy távközlési szolgáltatókat követő Stoxx távközlés szektorindex 16 százalékos pluszban áll.

Valamivel hosszabb távra tekintve az látszik, hogy az idei felülteljesítés oka részben az lehet, hogy a teljes tavalyi évet tekintve, különösen az év utolsó hónapjaiban az európai telekomszektor lemaradó volt. De emellett hosszabb távon több tényező is támogathatja a szektor körüli befektetési sztorit. Az alábbiakban megnéztük, hogy milyen tényezők szólnak most a telekomszektor mellett, hogy mely részvények teljesítettek idén a legjobban, és mit gondolnak az elemzők.