Jó évet zárt a magyar biztosítási szektor, de bőven vannak feladatok, hosszú a lista

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára előadásában arról beszélt, hogy

aggasztó a világgazdasági helyzet, de a 2022-ben kidolgozott megküzdési stratégia a mostani olajsokk idején is segítheti Magyarországot, és jó jel, hogy a hazai infláció tíz éve nem volt ilyen alacsony

a gazdasági kilátások ugyanakkor pozitívak, jelenleg a lakossági fogyasztás hajtja elsősorban, (2026 második felétől ehhez hozzájöhetnek a beruházások is), a biztosítóknak ebben a szakaszban főleg a lakossági termékekre és a banki együttműködések gördülékenységére érdemes fókuszálniuk,

a hazai turizmust mind a külföldi, mind a belföldi kereslet növekedés élénkítette 2025-ben, és jó év volt a tavalyi az autóeladások szempontjából is, a használtautó-eladások rekordot döntöttek, az újautó-eladások pedig 6,5%-kal növekedtek – mindkét tendencia jó hír a biztosítók számára, hiszen új kockázatok fedezését teszi lehetővé,

a hitelezés dinamikájának az erősödése döntő részben a lakáshitelezés felfutásának köszönhető, és az Otthon Start Program 2025. szeptemberi bevezetése óta eltelt időszakban a lakáshitel-szerződések darabszáma több mint 49%-kal nőtt éves alapon,

az idén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő lakásbiztosítási kampányt a kormány sikernek könyveli el, hiszen több fronton fejlődött a piac, tudatosabban választanak biztosítót az ügyfelek, és növekedett az egységnyi díjra jutó biztosítási összeg.

Két, biztosítási piacot érintő EU-s irányelvről is részletesen beszélt Túri Anikó, amelyek átültetése folyamatban van, és

az őszi időszakban nyújthatják be a parlamentnek, 2027. január 30-ai hatálybalépés mellett mindkét esetben,

illetve lesznek rendelkezések, amelyek 2027 közepén lépnek majd hatályba.

A Szolvencia II. esetében pozitív változásokról számolt be: a kis méretű és nem összetett biztosítók szabályozása egyszerűsödött, az éghajlatváltozási forgatókönyveket nem kell kidolgozni, és csökkenni fog a felügyeleti jelentéstételi kötelezettségek gyakorisága, mélysége is. Ugyanakkor fizetőképességi jelentést kell összeállítaniuk a biztosítóknak, többek között likviditási terveket is készíteni kell.

Az IRRD irányelv új szanálási keretrendszert hoz a biztosítóknak, több mint egy évtizeddel a bankok után. Két részből áll: egy preventív és egy szanálási beavatkozási szakaszból, előbbiben egy megelőzési tervet kell a biztosítónak készítenie, utóbbiban pedig az MNB mint szanálási hatóság fog szanálási terveket készíteni, szükség esetén szanálási eszközöket alkalmazni. A bankokkal ellentétben nem egy ex ante betétbiztosítási vagyontömeg megképzéséről, hanem egy hatékony ex post beavatkozási keretrendszerről, mechanizmusról lenne szó a biztosítók esetében, az egyes uniós országok eltérnek ebből szempontból.

Túri Anikó beszélt az RIS (Retail Investment Strategy) bevezetéséről is, amely két irányelvből áll össze, és amelynek az a célja, hogy a befektetői részvételt növelje, a tájékoztatást javítsa, a védelmet erősítse. Az elején „atombombaként robbant” a jutalékok betiltására vonatkozó szándék, azóta azonban sokat finomodtak az elképzelések. Ősszel várható az EU hivatalos közlönyben a szabályozás megjelenése, és valószínűleg 18-24 hónap áll rendelkezésre az átültetésre. Az RIS várhatóan csak a független tanácsadás tekintetében fogja megtiltani az ösztönzők elfogadását és nyújtását.

Ugyancsak kihívás a biztosítók számára a Financial Data Access (FIDA) uniós pénzügyi adatmegosztási keretrendszer, amely egységes EU-s pénzügyi adathozzáférési keretrendszert alakítana ki, ösztönözné az innovációt és a versenyt, 2025 tavasza óta a trilógus fázisában van, számos nyitott politikai kérdést tartalmaz, és gyakorlatilag a teljes pénzügyi szektort érintené; illetve az ugyancsak „mindenkit” érintő Távollévők között kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény, amely több új rendelkezést is tartalmaz. Változatlanok a szerződéskötést megelőző tájékoztatási követelmények, az elállási (felmondási) jog szabályozása, felek elszámolási kötelezettsége, új rendelkezések azonban a szerződéskötést megelőző személyre szabott tájékoztatási követelmények, az elektronikus úton történő tájékoztatás sajátosságai, illetve az online interfészen keresztül kötött szerződésekre vonatkozó speciális szabályozás.

Dr. Túri Anikó Nemzetgazdasági Minisztérium, közigazgatási államtitkár 2011-ben a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi gazdálkodás szakán, majd 2015-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Kar Jogász szakán szerzett diplomát.

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke előadásában elmondta:

a többszereplős biztosítási piac 40 éve alakult ki Magyarországon, azóta több fontos mérföldkő volt a szektor életében, az elmúlt 10 évben pedig az MNB közreműködése mellett újabb jelentős szabályozási változások alakították a piacot,

a biztosítási szektor jelenleg stabilan és megbízhatóan működik,

a felügyelet fő fókusza a tőke és a tartalékok megfelelése, illetve az IT-biztonság, szektorspecifikus témái között pedig kiemelkedik az ügyfélérték növelése és a védelmi rés monitoring,

, haza és nemzetközi tudástranszfer mellett, a piaci felvetésekre nyitott hozzáállással, a digitalizáció és az AI-megoldások támogatásával, a biztosítási piac mérete az elmúlt 10 évben megduplázódott, megközelítette a 2000 milliárd forintos díjbevételt, fióktelepekkel együtt pedig meghaladta a 2100 milliárd forintot, a biztosítók által kezelt vagyon átlépte a 4300 milliárd forintot,

, ami szép teljesítmény, az adóterhek enyhülése is kellett hozzá, ami nagy küzdelem volt – a profitábilis működésnek is köszönhetően a tőkeszint 200%-ra emelkedett, eredményes az MNB etikus 2.0 szabályozása, hiszen a 2023. év végi termék-eszközalap kombináció 32%-a javításra vagy kivezetésre került, és javult az életbiztosítások ügyfélértéktartalma; illetve az MNB Termékfelügyeleti és irányítási (POG) ajánlása decemberben kibővült a hitelfedezeti biztosításokkal,

a kgfb-piacon markáns a verseny, és a lakásbiztosítási piacon javulást mutat az ár-érték arány,

a tervezett fejlesztések között a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) pályázati rendszerének az újragondolás várható, a tavasz folyamán várható erről konzultáció.

A hatósági vizsgákat is felülvizsgálnák, új hosszútávú kintekintő elemzést terveznek a biztosítói és pénztári szektorra, valamint a védelmi rés monitoringot is fejlesztenék,

– adódhatnak persze extrém helyzetek, amelyek váratlanul érik a szektort, de más országok felkészültségéhez képest felkészült, az ESG-tényezőket 2027-től integrálni kell a biztosítói működésbe, a zöld biztosítói ajánlást 2026 második felében méri vissza az MNB.

Dr. Sipos-Tompa Levente Magyar Nemzeti Bank, alelnök 2025. október 2-tól a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke. Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte 2008-ban.

