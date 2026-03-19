Az Nvidia mesteri tervet szőtt birodalma kiterjesztésére - Vajon a befektetők szeretni fogják?

A technológiai világban kevés eseményt várnak olyan izgatottan, mint Jensen Huang beszédét az Nvidia éves fejlesztői konferenciáján. És az idei, március 16-án San Jose-ban megrendezett dzsemborin tartott előadása sem okozott csalódást. A világ legértékesebb vállalatának vezérigazgatója több mint két órán át mutatta be az új chipeket, mesterséges intelligencia modelleket és rendszereket, amelyek alkalmazási területe az űrbéli adatközpontoktól az önvezető autókig terjed. Azt is kijelentette, hogy ez az új termékcsalád segítségével az Nvidia az elkövetkező években több mint ezer milliárd dollár értékben fog eladni mesterséges intelligenciával kapcsolatos hardvereket.

Ez a cikk a The Economist magazinnal kötött tartalomlicenc-megállapodás keretében született. Cikkek a nemzetközi sajtó élvonalából, a Portfolio válogatásában.

Az elhangzottak lelkes fogadtatásra találtak a mérnökök körében, a befektetők reakciója azonban visszafogott volt. Egyre több kétség merül fel az AI-fellendülés tartósságát illetően.

Az Nvidia pedig, a költekezés hirtelen megugrásának legnagyobb haszonélvezőjeként, ezen aggodalmaknak célpontjává vált. Február 25-én a vállalat rekord [negyedik] negyedéves nyereséget jelentett, és erőteljes növekedést prognosztizált. Ennek ellenére a részvényárfolyama másnap esett.

Az októberi csúcs óta körülbelül 10%-kal került lejjebb, miközben az amerikai chipgyártók indexe mintegy 8%-kal emelkedett. Ez a pesszimizmus az Nvidia sorsának fordulatát jelzi.