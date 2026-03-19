Nem szeretjük a biztosítókat? - Egy mellbevágó szavazáseredmény és 10 meglepő jóslat a biztosítások jövőjéről
Nem szeretjük a biztosítókat? - Egy mellbevágó szavazáseredmény és 10 meglepő jóslat a biztosítások jövőjéről

Több mint 350 fő részvételével rendezte meg a Portfolio kedden az év egyik legnagyobb biztosításszakmai eseményét, a Biztosítás 2026 konferenciát. A közönség ezúttal is a Mentimeter segítségével, okostelefonos szavazás keretében nyilváníthatott véleményt a piaci aktualitásokról, a szektor jövőképéről. Kiderült például, hogy idén lassulva bár, de tovább nőhet a piac díjbevétele, a biztosítói AI-projektek jellemzően 2-5 év alatt térülhetnek meg, és hogy a függő ügynöki hálózatok egyértelmű visszaszorulását várja a szakma a digitális csatornák javára. Megosztotta a közönség a véleményét arról is, mitől lesz releváns egy biztosító az ügyfél számára, milyenek a reális unit-linked hozamok, és mekkora aktivitást hozhat összességében a félidőben járó idei lakásbiztosítási kampány.
Azzal kapcsolatban, hogy mennyire kedveltek Magyarországon a biztosítók, a résztvevők meglehetősen alacsony önbizalomról tettek tanúbizonyságot. A válaszadók 64%-a nemmel felelt a „szeretik-e Magyarországon a biztosítókat” kérdésre, míg mindössze 36% gondolta úgy, hogy igen, szeretik. Ez a pesszimizmus részben abból a szakmai sajátosságból fakadhat, amelyet a konferencia előadói is hangsúlyoztak: a biztosítás rendkívül alacsony interakciós frekvenciájú iparág. A mindennapokban az ügyfelek ritkán kerülnek kapcsolatba a szolgáltatóval, így a „szeretet” vagy a márkahűség kialakítása jóval nehezebb, mint például a napi szinten használt banki vagy fintech alkalmazások esetében. A biztosítóhoz fűződő viszonyt jellemzően egy-egy ritka, ám annál stresszesebb élethelyzet határozza meg, ezért a bizalom kiépítése továbbra is komoly kihívást jelent.

Arra a kérdésre, hogy mi növelheti leginkább a biztosítási penetrációt a következő 20 évben, a válaszadók 31%-a az általános gazdasági növekedést jelölte meg fő hajtóerőként. Ezt követték az új technológiák és az adathasznosítás (26%), az állami ösztönzőrendszer átalakítása az öngondoskodás területén (21%), valamint a tudatosabb új ügyfélgeneráció (18%). Figyelemre méltó, hogy a klímaváltozás hatására mindössze a közönség 3%-a szavazott, noha a konferencián külön meteorológiai és környezetpolitikai fókuszú előadás is foglalkozott az extrém időjárási jelenségek biztosítási kihívásaival. A bemutatott adatok szerint Nyugat-Európában a biztosítási penetráció 5% körül alakul, míg a régiónkban csupán 3–4%, Magyarországon pedig alig 2%. Ugyanakkor a közép- és kelet-európai régió növekedési üteme meghaladja a nyugati piacokét.

Amikor arról kérdeztük a résztvevőket, mi teszi igazán relevánssá a biztosítót vagy a közvetítőt az ügyfél szemében, a válaszadók közel fele (48%) a magas színvonalú kárrendezést és a szolgáltatási élményt emelte ki, messze megelőzve a személyes jelenlétet (23%), a proaktív digitális kommunikációt (17%), valamint a pontgyűjtő, telematikai vagy más napi frekvenciájú megoldásokat (9%). Ahogy a kerekasztal-beszélgetéseken is elhangzott: a kárrendezés az „igazság pillanata”. A vezetők egyetértettek abban, hogy a biztosítók valódi értéke és hasznossága ekkor mutatkozik meg. Hiába a hangzatos marketing vagy a modern applikáció, ha ebben a kritikus helyzetben a szolgáltató nem tud gyorsan, empatikusan és gördülékenyen helytállni – enélkül nem lehet kiemelkedő ügyfélélményt nyújtani.

Arra a kérdésre, hogy mennyivel nő idén a magyar biztosítók korrigált díjbevétele (tavalyelőtt 12,5%, tavaly pedig 9,7% volt a bővülés), a válaszadók 63%-a a mérsékeltebb, 5–10% közötti sávot jelölte meg, míg 20% 5% alatti növekedést vár. A 10% feletti bővülést (összesen 18%) már csak kevesen tartják reálisnak. A közönségszavazás jól tükrözi a normalizálódó inflációs környezetet: az extrém magas árdinamika időszaka lezárult, a jövőbeni növekedést pedig már nem az infláció automatikus beépülése, hanem az organikus piaci bővülés, az új termékek és a tudatos árazás hajthatja.

A régiós M&A-aktivitás jövőjével kapcsolatban megoszlottak a vélemények: a relatív többség (44%) stagnálást vár, szorosan mögötte azonban 43% növekedést prognosztizál, és csupán 13% számít visszaesésre. Ez a megosztottság jól illeszkedik a konferencián felvázolt képhez: bár 15 kelet-közép-európai országban a biztosítók száma az elmúlt években 300-ról 280-ra csökkent, régiós szinten ez még mindig magasnak számít. A piac tehát egyértelműen a konszolidáció irányába tart, hiszen a hatékonyságnövelés és a technológiai beruházások finanszírozása egyre nagyobb méretgazdaságosságot igényel, ami folyamatos felvásárlási és fúziós (M&A) potenciált teremt.

Kifejezetten pesszimista a szakma a függő ügynöki csatorna jövőjét illetően az omnichannel értékesítési modellben a következő 5–10 évben: 51% mérsékelt, 32% pedig jelentős csökkenésre számít, és mindössze 8% vár stagnálást vagy növekedést. A digitalizáció és az önkiszolgáló platformok térnyerése komoly nyomást gyakorol a klasszikus, egyetlen biztosító termékeit kínáló hálózatokra. Az ügyfelek egyre inkább az azonnali, átlátható összehasonlítást és a digitális ügyintézést keresik, ami az ügynöki hálózatokat is a puszta adminisztráción túlmutató, valódi hozzáadott értéket nyújtó, komplex pénzügyi tanácsadás felé tereli.

Arra a kérdésre, hogy várható-e elmozdulás a platformalapú értékesítés irányába az ügynöki modell rovására, a legtöbben (44%) úgy vélték, hogy a banki vagy fintech alkalmazások részesedése fog növekedni. 27% az online összehasonlító oldalak, 18% pedig a digitális marketplace-ek erősödésére számít (mindössze 11% nem vár változást). A konferencián elhangzottak szerint – amelyeket a Netrisk vezetője is megerősített – bár az egyes országok piaci feltételei és árazása eltérő, a lakossági ügyféligények rendkívül hasonlóak. A globálisan egységesedő, kényelemorientált elvárásokra a platformok folyamatos technológiai fejlesztésekkel és egyre gyorsabb, átláthatóbb digitális kiszolgálással reagálnak, ami elkerülhetetlenül piaci részesedést von el a hagyományos csatornáktól.

Arra a kérdésre, hogy hány lakásbiztosítási szerződést kötnek újra vagy dolgoznak át az idei kampány során, a válaszadók legnagyobb arányban (44%) a 300–400 ezer közötti sávot jelölték meg, míg további 41% ennél alacsonyabb, 300 ezer alatti volument vár (400 ezer feletti számokra összesen 16% szavazott). Az elmúlt két év szabályozói ösztönzés hatására tapasztalt, robbanásszerű aktivitása (400–500 ezer szerződés) után a piac idén inkább organikusabb, visszafogottabb mozgásra számít. Az ügyfelek egy része már élt a lehetőséggel, így a fókusz a puszta díjverseny helyett egyre inkább az alulbiztosítottság elkerülésére, az értékkövetésre és a valós ügyféligények minőségi kiszolgálására helyeződhet át.

Arra, hogy mely területet alakítja át leginkább az AI a magyar biztosítóknál, a válaszadók közel fele (49%) a kárfeldolgozást emelte ki. Ezt követte a dokumentáció (28%) és az árazás-kockázatelbírálás (11%). A konferencián felszólaló technológiai és AI-szakértők szerint a mesterséges intelligencia elsősorban a működési hatékonyság növelésében hozhat áttörést, miközben jelentős potenciált rejt az árazás finomhangolásában is. Képes azonosítani a felül- vagy alulárazott ügyfeleket, miközben tehermentesíti az adminisztrációt. A kulcs azonban az asszisztált modell: az AI nem helyettesíti, hanem hatékonyabban támogatja a szakemberek munkáját.

Arra a kérdésre, hogy mikor jutnak el a magyar biztosítók oda, hogy az AI nem viszi, hanem hozza a pénzt, a válaszadók 42%-a 2–5 éven belülre teszi ezt az időpontot, míg 32% már 2 éven belül várja. Bár 10% szerint ez sosem következik be, az optimizmus összességében indokolt. A technológiai beruházások akkor térülnek meg igazán, ha nem elszigetelt projektekben, hanem csoportszinten, skálázható módon valósulnak meg. Az adatok tisztítása, a modellek betanítása és a folyamatokba való integráció időigényes – ez is magyarázza a 2–5 éves időtávot –, ugyanakkor a sikeres megvalósítás esetén a technológia gyorsan értéket teremthet.

Végül arra a kérdésre, hogy milyen hozamteljesítményre képes jelenleg egy átlagos unit-linked életbiztosítás a költségek levonása után, a válaszadók döntő többsége (64%) az inflációt kissé meghaladó hozamot tartja reálisnak (mindössze 14% vár jelentősen infláció feletti, míg 7% infláció alatti teljesítményt). Ez az óvatos, de pozitív várakozás összhangban áll az új Etikus 2.0 életbiztosítási koncepció céljaival is. A szabályozó egyértelműen az ügyfélérték növelésére, a költségek csökkentésére és a transzparencia erősítésére törekszik (például az egyedi TKM bevezetésével). Egy ilyen, letisztultabb és költséghatékonyabb piacon az ügyfelek joggal várhatják el, hogy rendszeres díjas befektetéseik stabilan meghaladják az inflációt, miközben a piac a hozamlehetőségek hangsúlyozásával maradhat versenyképes más megtakarítási formákkal szemben.

Tudósításunk a konferenciáról itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Rekordok és új kihívások a magyar biztosítóknál: a Portfolio konferenciáján kiderült, mi vár a piacra

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio

Építőipar 2026

