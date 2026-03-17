Rekordok és új kihívások a magyar biztosítóknál: a Portfolio konferenciáján kiderült, mi vár a piacra
Kedden rendezte meg az év egyik legfontosabb biztosítási szakmai eseményét, a Biztosítás 2026 konferenciát a Portfolio. A tavalyi évet 1962 milliárd forintos díjbevétellel és 115 milliárd forintos nyereséggel zárta a szektor az MNB adatai szerint, előbbi 15,7%-os növekedést jelent, utóbbi pedig közel két és félszerese az egy évvel korábbinak, és most először lépte át a százmilliárd forintos szintet. Az alapok megvoltak tehát ahhoz, hogy jó hangulatban teljen a konferencia, ugyanakkor az üzleti lehetőségek mellett olyan kihívásokról is sok szó esett, mint a szabályozás, a költséges AI-transzformáció vagy az ügyfelek változó elvárásai. A rendezvényen elhangzott előadásokról és kerekasztal-beszélgetésekről ebben a cikkünkben számoltunk be.
Ügyfelek részvételével zárult a konferencia

Igazi újdonsággal zárult a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája: „Lássunk a pályán az ügyfél szemével!” címmel rendeztük meg a rendezvénysorozat történetének első olyan panelbeszélgetését, amelyben a biztosítók vállalati ügyfelei ragadtak mikrofont. Dr. Kirschner András, a Swiss Medical Services ügyvezetőja, orvos igazgatója, Dr. Szukics Nikolett, a 4iG csoport flotta- és biztosításmenedzsment szakértője és Zentai Péter, a Hilaris Hotels tulajdonos-vezérigazgatója nemcsak arról beszélgetett Kuruc Péterrel, az EY biztosítási szakétrőjével, milyen kockázatokat ellen milyen fedezetekkel kötnek biztosítást, hanem arról is, milyenek a biztosítói és alkuszi együttműködéseik. Az „igazság pillanata” vagyis a kárrendezési tapasztalataik mellett azt is megosztották, mit kérnének a képzeletbeli aranyhaltól a biztosítások és a biztosítási ügyintézés területén.

Hihetetlen lenne a 3 milliós fizetés - ajánljon 800 ezret!

Viselkedéslélektani kutatások szerint döntéseink kb. 95%-a tudatalatti, mert az agy másodpercenként rengeteg információt érint, de csak töredékét dolgozza fel tudatosan, így a kontextus (pl. ugyanakkora megtakarítás eltérő árkörnyezetben) erősen torzítja a választásainkat – mondta el Újszászi Bogár László, meggyőzés és befolyásolástechnikai kutató, szakértő és a Meggyozes.hu tulajdonosa, viselkedéslélektani kutatásokat idézve. Elmondása szerint a fiatalabb generációknál a feldolgozás gyakran vizuális alapon indul, majd „mentális könyvelésbe” kerül: például nem-készpénzes fizetésnél kisebb negatív inger éri az agyi fájdalomközpontot, és így nő a vásárlási hajlandóság. A 18-35 éveseknél a „jövőbeli én” szinte idegenként működik, ráadásul

a hosszú távú tervezésért felelős agyi területek csak fiatal felnőttkorra érnek be,

ezért a klasszikus, távoli következményekre építő érvelés kevésbé hatásos – ehelyett a jelenbe hozás tud működni, ha például megtakarításokról van szó. A munkaerő motivációját és megtartását is erősen növeli a rendszeres visszajelzés és az elvégzett munka értékének kommunikálása a kutatások szerint, új munkaerőnél pedig az, ha fizetést a potenciális új kolléga által reálisnak érzett sávban ajánlanak, hiába gondolnak egy még magasabb jövedelmet vonzóbbnak – ha ez a fiatal jelentkező számára hihetetlennek hangzik.

Dr. Újszászi Bogár László, meggyőzés és befolyásolástechnikai kutató, szakértő, a Meggyozes.hu tulajdonosa és Kuruc Péter, EY. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio
Ambiciózus tervek, óvatos eredmények: így formálja a piacot az etikus 2.0

Az etikus 2.0 keretrendszerről szóló panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy az új szabályozás nem hozott sokkszerű változást, inkább egy évek óta zajló alkalmazkodási folyamat lezárásának tekinthető. A termékfejlesztés és az értékesítési gyakorlat már korábban elindult abba az irányba, amelyet most a felügyelet is elvár, így a tényleges hatálybalépés sok esetben csak kisebb finomhangolást jelentett. Az értékesítésben ugyanakkor erősödtek a minőségi elvárások, miközben a piaci szereplők szerint az egyre bővülő szabályozási és információs kötelezettségek növelik az adminisztrációs terheket, de nem feltétlenül segítik az ügyfelek döntését. Az is felmerült, hogy a szabályozás hatására átalakulhat a termékszerkezet, erősödhet a klasszikus, biztonságot nyújtó biztosítások szerepe, habár a unit-linked termékek hosszú távú pozíciója továbbra sem kérdőjeleződik meg. Kiemelt kérdés volt az "állományáthelyezések" gyakorlata is: a résztvevők szerint a legnagyobb kihívás annak meghatározása, hogy mi szolgálja valóban az ügyfél érdekét, ezért érdemes akár teljes szigorral korlátozni az ilyen ügyleteket.

A panelbeszélgetés résztvevői balról jobbra haladva: Nagy Koppány (igazgató, Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank), Juhos András (UNIQA tanácsadó, MABISZ Életbiztosítási tagozat elnöke), Jánosi Gergely (ügyvezető igazgató, OVB), Füzes Edit (személybiztosítási termékmenedzsment vezető, Groupama Biztosító), valamint a moderátor szerepében Bartók János.
Rekord tőkebeáramlás a biztosítási piacon, de ehhez az eszközalap-kínálat megújulása is kellett

A magyar biztosítási piac tőkebeáramlása 2025-ben történelmi rekordokat döntött, egyes társaságoknál több mint háromszorosára nőtt az új befizetések volumene az előző évekhez képest – derült ki Kiss Imre, a MoneyMoon alapító-ügyvezetőjének elemzéséből. Egyes biztosítók esetében különösen látványos volt a növekedés, de több esetben hasonlóan nagymértékű visszaesés is tapasztalható volt, az elemzés tanulsága szerint pedig látható, hogy

ott van az értékesítés, ahol a legjobb eszközalapok vannak"

Egyes biztosítók, például az Uniqa jelentős lépéseket tett eszközalap-kínálatának megújításában: a 95 eszközalapból, amelyek a 2017 előtti időszakból származtak, nagy részét kivezették, és új alapokkal helyettesítették. Kiemelkedő példaként említhette Kiss az OTP CETOP ETF-et, amely már 100 millió euró kezelt vagyont ért el és különösen fontos szerepet tölt be a kelet-európai befektetések terén, mivel az ukrán-orosz konfliktus kitörése után az 5-6 hasonló termék közül egyedüliként maradt fenn. A teljesítményadatok szerint a CETOP minden időtávon felülteljesítette az MSCI Emerging Markets indexet. A biztosítók eszközalapjai között jelentős szórás volt megfigyelhető: a CETOP-ot teljes mértékben használó biztosító 46%-ot, a részlegesen használó 42,9%-ot, míg az MSCI indexet követő csak 38,5%-ot hozott. Az elemzés felhívta a figyelmet arra, hogy egyes biztosítók túlzottan magas, akár 10%-os pénzpiaci kitettséget tartanak fenn, míg például épp az Uniqa esetében ez mindössze egy tized százalék. A szakértő szerint fontos, hogy

ne hagyják évekre pénzpiaci eszközökbe az ügyfelek pénzeit,

mivel ezek nem termelnek hozamot, sőt inflációveszteséget okozhatnak.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio
AI a folyamatokban: lehetőségek és várható megtérülés

Mára az AI-technológia eljutott arra a szintre, hogy bizonyos üzleti folyamatokban már érdemben alkalmazható – hangzott el a konferencia mesterséges intelligenciáról szóló panelbeszélgetésében. Magyarországon egyelőre főként egyedi use case-ek szintjén találkozhatunk vele, valódi, end-to-end megoldásokból még kevés példa akad a biztosítási szektorban.

Az AI különösen hatékony a dokumentumok és adatok feldolgozásában, ugyanakkor a tanulási képességeinek fejlődésével egyre inkább megjelenik a stratégiailag fontos területeken is, például az értékesítésben. A panelbeszélgetés résztvevői szerint

már ma is alkalmazzák többek között a lakásbiztosítások értékesítésében (pl. a CIG-nél), a kárrendezésben (pl. az Uniqa esetében), valamint a vagyonértékelésben (pl. az Allianznál).

A csalásmegelőzésben jelentős üzleti potenciál rejlik, és idővel ezen a területen is meghatározó szerepet kaphat az AI. Várhatóan sehol sem váltja ki teljes mértékben az emberi munkaerőt. A közönségszavazás alapján az AI-befektetések 2–5 éven belül térülhetnek meg, amivel a kerekasztal résztvevői is alapvetően egyetértettek.

Végh István, vezérigazgató-helyettes, Allianz Hungária; Prokop Péter, Operációs és Ügyfélmenedzsment Igazgató, UNIQA Biztosító; Németh György, gazdasági igazgató, Posta Biztosító; Kóka Antal, vezérigazgató-helyettes, lakossági igazgatóság, CIG Pannónia. Moderátor: Dr. Seffer Dániel, biztosítási szakértő és tanácsadó
Hitelfedezeti biztosítások - szükséges a közös nyelv a termékfejlesztés során

A hitelfedezeti biztosítások szabályozásának változásai egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget a biztosítási piacon. A Magyar Nemzeti Bank egyre határozottabban várja el a nagyobb ügyfélérték megteremtését, miközben a fókusz a nemzetközi gyakorlatban is irányadónak számító, mintegy 30%-os kárhányad elérésére és a kárigény-elutasítások csökkentésére kerül. A panelbeszélgetés résztvevői szerint ezek komplex, hosszú távú termékek, ahol az új egyensúly megtalálása árazási finomhangolást, a kárhányad-számítás pontos értelmezését és folyamatos felügyeleti egyeztetést igényel, különösen a bank-biztosító együttműködések stratégiai jellegéből adódóan. Az induló új termékek fejlesztése várhatóan hosszas partneri egyeztetéssel jár, és kulcskérdés, hogy a felek „közös nyelvet” beszéljenek, mert

az ügyfélérték növelése akár pozitív spirált is elindíthat: kevesebb elutasítást, jobb visszajelzéseket és könnyebb értékesítést hozhat.

Emellett fontos cél, hogy minden ügyfél – banktól függetlenül – hozzáférjen a hitelfedezeti biztosításhoz, és káreseménykor például az örökösök is egyértelműen tudjanak a biztosításról és az ügyintézés menetéről.

Schaub Erika, a Generali Biztosító személybiztosítás, ügyfél- és állomány területekért felelős igazgatósági tagja, Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóságának igazgatója, Dr. Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója és az Igazgatóság elnöke, Gönczi Erika, a Groupama Biztosító stratégiai és bankbiztosítási igazgatója. A moderátor: Bartók János. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio
MNB: Egyszerűen ki kell irtani a piacról a túl költséges megtakarításokat

Nem maradhatnak többé a piacon olyan megtakarítások, amelyekkel csak a biztosító jár jól, az ügyfél pedig nem – szögezte le Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a Portfolio Biztosítás 2026 konferencián. A Nagy Koppány által ismertetett eredmények azt jelzik, az etikus 2.0 életbiztosítási koncepciónak köszönhetően a problémás befektetési eszközalapok 74%-ánál megtörténtek vagy meg fognak történni a megfelelő lépések, így az ügyfelek minden korábbinál jobb ár-érték arányú kínálattal találkozhatnak.

Itt a biztosítási piac Revolutja?

Az Ominimo Európa egyik leggyorsabban növekvő insurtech startupja, amelyről korábban részletesen is írtunk. A cégnél abból a kérdésből indultak ki, hogy hová lehetne eljutni, ha a technológiát teljesen nulláról építenék fel egy túlszabályozott és alulfejlett biztosítási piacon. Magyarországon a Signal Idunával indultak el, és rövid időn belül félmillió gépjármű-biztosítási kötvényt értékesítettek; céljuk, hogy három éven belül 10% feletti piaci részesedést érjenek el. Már Hollandiában, Lengyelországban és Svédországban is jelen vannak, és további országokba terveznek belépni, nem új projektekkel, hanem a moduláris IT-platformjuk felskálázásával – az első „kapavágástól” az első értékesítésig így 3 hónap alatt képesek eljutni egy új piacon.

Míg a legtöbb biztosítónál a technológia az üzlet kiszolgálója, az Ominimónál ez éppen fordítva van:

a döntések, az árazás és az ügyfélfolyamatok is technológiai alapokra épülnek, a szoftveres skálázhatóságot szem előtt tartva. Az AI elsősorban a működési hatékonyság és az árazás területén biztosít számukra versenyelőnyt. Utóbbival azokat az ügyfeleket találják meg, akiket a biztosítók szisztematikus alul-, illetve felüláraznak, folyamatos finomhangolás mellett.

Zékány Kristóf, CEO és Zsarnóczi Gábor, Chief Growth Officer, Ominimo Group
Így köt biztosítást az agentic AI

A Danubius IT Solutions szakértői, Fogarasi Sarolta biztosítási üzletág igazgató és Szalai-Huszár Enikő termékfejlesztési igazgató két demót mutattak be: az egyikben lakás-, a másikban utasbiztosítást kötöttek az ügyfelek számára, személyre szabott igények alapján. A megoldás nem helyettesíti a biztosítók szakembereit, hanem támogatja munkájukat. A cég AI-asszisztált megoldásokkal és mesterségesintelligencia-kompetenciákkal segíti a piaci szereplőket.

A mesterséges intelligencia integrációja a biztosítói folyamatokba

A mesterséges intelligencia elsősorban a repetitív, az operációs területtől sok erőforrást elvonó, komplex, valamint strukturálatlan adatokat hasznosító feladatokat tudja átvenni a biztosítóknál. Az AI-nak ma már konkrét, pozitív pénzügyi hatásai is vannak a biztosítók működésére, emellett az ügyfelek is érzékelik ezt a magasabb színvonalú szolgáltatások formájában:

a hiperperszonalizált értékesítéstől a kárrendezésig minden területen jelentkezhetnek előnyei

– derült ki Hoffmann Janka, a McKinsey associate partnerének előadásából.

Az AI alkalmazására érdemes holisztikusan tekinteni: nem egyedi, elszigetelt use case-ekre van szükségük a biztosítóknak, hanem a teljes folyamatok hatékonyságjavítási igényeiből érdemes kiindulni. Az AI térnyerésével ugyanakkor meg kell erősíteni a biztosítók kiberbiztonsági védelmét is, valamint célszerű minőségbiztosítási mechanizmusokat kialakítani az AI hibáival szemben, hogy a válaszok végső soron helyesek legyenek.

Ennek egyik kulcseszköze a változásmenedzsment: a kollégákat támogatni kell a folyamat során, hiszen jelentős szervezeti szintű változások várhatók.

Félidőben a lakásbiztosítási kampány - javul az ár-érték arány és nő a tudatosság

A magyar lakásbiztosítási kampány a harmadik évére a lakosság körében már szinte rutinszerűvé vált, miközben a biztosítók jelentős termékfejlesztéseket és innovációkat vezettek be – a 2025-ös kampány első tapasztalatai alapján mind a közönség, mind a szakértők 300-400 ezer ügyfél megjelenésére számítanak, és a digitalizáció is egyre erősebb – a váltók, vagy új szerződést kötők majdnem fele már online intézi a biztosítást.

A piaci verseny fokozódását jelzi, hogy ma már

több biztosító kínál korszerűbb fedezeteket, például újjáépítési értékre vonatkozó megoldásokat,

miközben az ügyfelek egyre tudatosabban választanak, nem feltétlenül a legolcsóbb ajánlatokat keresve. A koncentráció csökkenésével jelenleg 14 biztosító van a piacon, az átlagos éves díj pedig 27-28 ezer forint körül alakul. A június 30-ig érvényes díjkorlátozást a szakértők hosszabb távon nehezen fenntarthatónak tartják, többek között a viszontbiztosítási költségek (5-8%-ról 10-15%-ra) és akár az éghajlatváltozás miatti kockázatok emelkedése miatt. Az eddigi kampányok egyik tanulsága, hogy az ár-érték arány és a biztosítási tudatosság javult, amit a tavaly július 7-i országos vihar több mint 100 ezer káreseménye is alátámasztott. A lakásbiztosítási kampány másik fontos hozadéka a biztosítók számára az, hogy közben a keresztértékesítés is erősödött, különösen a megtakarítási és életbiztosítási termékeknél.

Vámos Levente, az Allianz Hungária értékesítési és hálózatirányítás divízió vezetője, Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese, a nem-életbiztosítási üzletág vezetője, és Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője, Netrisk.hu. Moderátor: Gulyás Veronika, a Portfolio ingatlanpiaci újságírója. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio
A klímaváltozás és a biztosítások összefüggései dióhéjban

Ezzel a címmel tartott előadást a konferencián Dr. Nemes Csaba, meteorológus, környezetpolitikai szakértő és Dr. Pomázi István, geográfus, egyetemi magántanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítások – Inováció & Edukáció

A témáról Berecz Andrea, a Groupama Biztosító vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási termékmenedzsment vezetője beszélt.
Eltűnnek vagy átalakulnak a függő ügynöki hálózatok?

Jobb ügyfélportfólió és nagyobb termelékenység – különösen az életbiztosítások területén – általában ez jellemzi a biztosítók függő ügynöki hálózatait a független csatornákhoz képest. Óriási szerepük van a kapcsolattartásban, a bizalom felépítésében és fenntartásában. Hátrányuk ugyanakkor, hogy más értékesítési csatornákhoz viszonyítva időigényes és költséges a felépítésük, bár üzemeltetésük nem kerül többe, mint egy független csatornáé. A magas fix költségek és a hatékonysági kihívások ugyanakkor több biztosítónál is megkérdőjelezhetik e modell létjogosultságát. Ezért döntött úgy például az UNIQA Biztosító, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz szakmai irányításával és vele együttműködve a hibrid modell felé mozdul el. Ezen a hídon azonban nem minden biztosító és nem minden érintett tanácsadó fog átkelni:

valószínűleg néhány biztosító már gondolkozik ezen, de hirtelen nem akar mindenki többes ügynökké válni.

Az életbiztosítás-kötést a következő 3-5 évben még nagy valószínűséggel ember fogja megbeszélni emberrel, de ez változóban van: 10 év múlva már lehet, hogy AI-ügynökök fogják kötni az életbiztosításokat is. A beszélgetésben arról is sok szó esett, miként alakítja át a technológia a függő ügynökök munkáját.

Kovács Zsolt, saját hálózatért felelős igazgató, Union Biztosító; Fazekas Tamás, ügyvezető, HUNBenefit Többes Ügynök Kft., Csepeli Sándor, értékesítéstámogatás és irányítás vezetője, NN Biztosító. Moderátor: Süle Szigeti Bulcsú, a Portfolio elemzője.
A Cherrisk-projekt tanulságai

„Egy online értékesítési projekt tanulságai” címmel tartott előadást Semsei Balázs, az UNIQA Biztosító digitális transzformációs igazgatója. Elmondta: a Uniqa Cherrisk-projekt tanulságai között szerepel, hogy az alkalmazott HUB-rendszer és a folyamatok egyszerre négy piacon is üzemeltethetők Magyarországról.

A termékek újragondolása nem sztenderd termékek mentén történt minden országban, hanem a folyamatokat sztenderdizálták,

míg a fedezeteket és csomagokat országszinten tették specifikussá, a működési komplexitás jelentős növelése nélkül. Emellett sikeresen és radikálisan egyszerűsítették a folyamatokat is.

Az ügyfélélményt helyezték a középpontba, és erős márkaismertséget sikerült elérniük, és - különösen a német piacon – a B2C mellett nagy hangsúly helyeztek a B2B2C marketingre is. Az UNIQA Biztosítónál arra jutottak, hogy a megszerzett tudás akkor teremti a legnagyobb hozzáadott értéket, ha a biztosító és a csoport skáláján hasznosítják. A Cherrisk márka megmaradt, de az UNIQA átfogó transzformációs folyamata miatt felfüggesztették, a visszahozataláról később döntenek.  

Olcsó internet, tízszer drágább kötelező biztosítás: érdekes különbségek Magyarország és Ausztria között

A versenyfeltételekben és az árazásban is jelentős különbségek láthatók a Netrisk piacain, az ügyféligények és -problémák viszont hasonlóak, ezekre folyamatos technológiai újításokkal, fejlett AI-megoldásokkal válaszol a Netrisk – derült ki Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján.

Senkit nem érdekel egy biztosító mindaddig, amíg nem kell kifizetni a kárt

A biztosítók nemcsak a felső rétegre céloznak, hanem az egész országot kiszolgálják, emiatt a növekedési lehetőségeik is korlátozottabbak annál, mint amit a legjobban gazdagodó rétegek tapasztalhattak az utóbbi években – hangzott el a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciájának vezérigazgatói panelbeszélgetésén. A vezetők szerint a biztosítók értékessége akkor mutatkozik meg, amikor téríteni kell az ügyfélnek, máskülönben egy ilyen alacsony frekvenciájú iparágban nemigen lehet nagyot villantani.

Egyelőre elmaradnak a várt felvásárlások a régió biztosítóinak piacán

Bár kelet-Európában tovább folytatódik a biztosítási piac konszolidációja, a régió piacméretéhez képest még mindig túl sok szereplő működik, és a várt konvergencia sem valósult meg teljesen – mondta el Mérth Balázs, a Deloitte partnere előadásában, amelyben a tanácsadó majd áprilisban megjelenő európai és regionális M&A tanulmányából idézett adatokat.

Mérth Balázs, a Deloitte partnere. Forrás: Mónus Márton/Portfolio

Míg nyugat‑Európában a biztosítási penetráció nagyjából 5%, addig kelet‑Európában csak 3-4%. Ennek ellenére a térség növekedési üteme 2022-2025 között gyorsabb volt a nyugat-európainál, miközben

a biztosítók száma 15 országban 2020 és 2023 között 300-ról 280-ra csökkent,

ami továbbra is soknak számít. A piacok koncentrációja országonként eltér – például Magyarország kevésbé koncentrált, máshol a top 3 biztosító akár ~60%-ot is lefed – a regionális rangsort pedig a Vienna Insurance Group vezeti az Aegon-tranzakciók után, őt követi a PZU, a Generali és az Allianz előtt. A tranzakciók száma a 2020-21-es hullám óta visszaesett (2024-2025-ben összesen csupán négy ügylet volt), bár az elmúlt három évben Magyarország maradt a legaktívabb, miközben 2023 óta az értékeltségek érdemben emelkedtek. A konszolidáció fő hajtóereje a méretgazdaságosság, a portfólió-optimalizálás, a digitalizáció, a terjeszkedés és a brókerpiac rendeződése.

Figyelmeztet az elnök: küszöbön az áremelés a lakásbiztosításoknál

Fordulópontot jelentett a tavalyi év a hazai piacon aktív biztosítók körében, de szükséges árnyalni a képet: a szektort terhelő különadók kivezetése és a szabályozói környezet egyszerűsítése kulcsfontosságú lenne, és például a lakásbiztosítások terén való díjemelés nélkül nem biztos, hogy továbbra is fenntartható az ár-érték arány növekedése – mondta el előadásában Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) elnöke, és az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója a Portfolio Biztosítás 2026 konferencián.

Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke
Túri Anikó, az NGM államtitkára
Jó évet zárt a magyar biztosítási szektor, de bőven vannak feladatok, hosszú a lista

Aggasztóak a világgazdasági kilátások, de a 2022-ben kidolgozott megküzdési stratégia a mostani olajsokk idején is segítheti Magyarországot – mondta a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján Túri Anikó, az NGM álltamtitkára, aki két uniós biztosítási irányelv és több szabályozási csomag átültetésének folyamatát is ismertette a szakmai közönség számára. Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke többek között arról beszélt, hogy jó évet zárt 2025-ben a biztosítási szektor, stabilan és megbízhatóan működik az ágazat, ugyanakkor továbbra is lát fejlesztendő területeket az MNB – a felügyeleti vezető ezeket is ismertette.

Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

A magyar biztosítási piac 2026-ban fordulóponthoz érkezik: a szabályozási környezet átalakulása, az Etikus 2.0 keretrendszer utolsó bevezetési szakasza, valamint a technológiai és AI-alapú innovációk gyors előretörése egyszerre jelentenek komoly kihívást és új növekedési lehetőséget. A kormány és az MNB stratégiai irányai – köztük az egyedi TKM bevezetése, a unit-linked ajánlás magasabb hozampotenciál-elvárása, valamint a termékfelügyeleti szabályok teljes körű alkalmazása – erősen formálják az életbiztosítási piac működését. A konferencia emellett kiemelt figyelmet szentel a márciusi lakásbiztosítási kampány tapasztalatainak és a vele kapcsolatos várakozásoknak, a gépjárműbiztosítások jövőjét meghatározó tarifálási és mobilitási trendeknek, valamint a digitális és

AI-vezérelt megoldásoknak, mint az automatizált kárrendezés, a személyre szabott díjszabás és a kibervédelmi megfelelés gyakorlati kihívásai.

2026 az értékesítők és közvetítők számára is meghatározó év, hiszen a digitalizáció, a szabályozói elvárások és a változó ügyféligények új működési modellt követelnek meg. A konferencia panelbeszélgetései, előadásai és interaktív programjai gyakorlati útmutatást adnak a transzparensebb, ügyfélközpontúbb értékesítés kialakításához, a közvetítői csatornák átalakulásának kezeléséhez és az új üzleti lehetőségek felismeréséhez. A Portfolio hagyományaihoz hűen

az esemény nemcsak a biztosítók, hanem a biztosításközvetítők, alkuszok, jogi és tanácsadó cégek, IT-szolgáltatók és más beszállítók számára is releváns

kérdéseket jár körbe, miközben kiváló networking platformot biztosít az ágazat szereplőinek a 2026-os év stratégiai döntéseinek megalapozásához.

