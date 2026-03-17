Rekordok és új kihívások a magyar biztosítóknál: a Portfolio konferenciáján kiderült, mi vár a piacra

Viselkedéslélektani kutatások szerint döntéseink kb. 95%-a tudatalatti, mert az agy másodpercenként rengeteg információt érint, de csak töredékét dolgozza fel tudatosan, így a kontextus (pl. ugyanakkora megtakarítás eltérő árkörnyezetben) erősen torzítja a választásainkat – mondta el Újszászi Bogár László, meggyőzés és befolyásolástechnikai kutató, szakértő és a Meggyozes.hu tulajdonosa, viselkedéslélektani kutatásokat idézve. Elmondása szerint a fiatalabb generációknál a feldolgozás gyakran vizuális alapon indul, majd „mentális könyvelésbe” kerül: például nem-készpénzes fizetésnél kisebb negatív inger éri az agyi fájdalomközpontot, és így nő a vásárlási hajlandóság. A 18-35 éveseknél a „jövőbeli én” szinte idegenként működik, ráadásul

a hosszú távú tervezésért felelős agyi területek csak fiatal felnőttkorra érnek be,

ezért a klasszikus, távoli következményekre építő érvelés kevésbé hatásos – ehelyett a jelenbe hozás tud működni, ha például megtakarításokról van szó. A munkaerő motivációját és megtartását is erősen növeli a rendszeres visszajelzés és az elvégzett munka értékének kommunikálása a kutatások szerint, új munkaerőnél pedig az, ha fizetést a potenciális új kolléga által reálisnak érzett sávban ajánlanak, hiába gondolnak egy még magasabb jövedelmet vonzóbbnak – ha ez a fiatal jelentkező számára hihetetlennek hangzik.