Esésbe kapcsolt az olajár
Esésbe kapcsolt az olajár

Esésnek indultak az olajárak, miután Irán és az Egyesült Államok is jelezte: nyitottak lehetnek a fegyveres konfliktus rendezésére.

A WTI határidős jegyzései mintegy 3 százalékkal, hordónként 101 dollár alá estek.

Mindez azután történt, hogy az iráni állami média beszámolója szerint Maszúd Pezeskján elnök kijelentette, országa kész véget vetni a háborúnak. A politikus egyúttal megismételte Teherán feltételeit is. Korábban, a nap folyamán az árak még több mint 3 százalékos pluszban is jártak.

A brent szintén esik, 3,3 százalékos mínuszban jár, 103,8 dolláron.

Irán korábbi álláspontja szerint a tűzszünet feltétele a harcok minden fronton történő leállítása, valamint az ország Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának elismerése. Donald Trump amerikai elnök kedden a New York Postnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok "nem marad ott sokáig". Az Irán elleni hadjáratot pedig egyenesen "megsemmisítésnek" nevezte.

Az immár öt hete tartó háború gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, elvágva a kőolaj-, a földgáz- és az üzemanyag-szállításokat a világpiactól. A kialakult helyzet az energiaárak drasztikus emelkedéséhez és fokozódó inflációs aggodalmakhoz vezetett. Az amerikai benzinár 2022 augusztusa óta először lépte át a gallononkénti 4 dolláros lélektani határt. Ez komoly politikai kockázatot jelent a Trump-kormányzat számára a félidős választások évében.

Címlapkép forrása: picture alliance via (c) Copyright 2019, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

