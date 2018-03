10 milliárd forintos beruházás kezdődik Szolnokon

A beruházást a gyártó két ütemben valósítja meg. Az első ütem keretében egy 8000 m2 összterületű üzem kerül felépítésre, amelyből 7000 m2 területen a termelés, és 1000 m2 területen irodai munka folyik majd. A második ütem során egy maximum 20 ezer m2 területű raktárcsarnok építését is tervezi a cég. A szolnoki üzem jelenleg mintegy 1800 m2 területen működik, így a technológiai fejlesztés óriási növekedési lehetőségeket biztosít a vállalat számára, egy műszakra vetítve 500 forgóváz nagyjavítása és gyártása válik lehetővé.A beruházás első üteme az építési engedély jogerőre emelkedését követően április közepén indul el, a kész új üzemcsarnokban várhatóan még ez év harmadik negyedévében a termelés is elindul. A második ütem tervezett kezdete 2018 nyara, befejezésének várható időpontja 2019 harmadik negyedéve. A beruházás során a Stadler nem csak a termeléshez szükséges rendelkezésre álló területet növeli, hanem 1 milliárd forint értékben technológiai fejlesztéseket is végrehajt. A beruházás két ütemének összértéke eléri a 10 milliárd forintot, és mintegy 15 fő létszámbővítéssel jár majd.A Stadler vasúti forgóvázak nagyjavításával és összeszerelésével foglalkozó üzeme 2013-ban kezdte meg működését a cégcsoport Szolnokon működő vasúti kocsiszekrénygyártó csarnokának területén. A forgóvázüzem főtevékenységként a teljes Stadler cégcsoport forgóvázak revíziójáért felelős kompetenciaközpontjaként működik, de emellett jelentős szerepet vállal a hazai piacra gyártott járművek hordműveinek gyártásában is. A szolnoki üzemben készültek többek között a GYSEV és a MÁV részére gyártott FLIRT vonatok forgóvázai, továbbá a közelmúltban rendelt emeletes KISS motorvonatok hordműveit is a szolnoki üzem szakemberei szerelik össze. A forgóvázüzem bár Szolnokon található, szervezetileg a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. részeként a cégcsoport pusztaszabolcsi központú karbantartásért felelős üzletágához tartozik - derül ki a cég közleményéből.