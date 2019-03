121 ezer forintos jutalmat kapnak a magyar Continental dolgozói

Mindenki dolgozott a sikerért, tehát mindenki megérdemelte a prémiumot

A Continental világszerte 220 ezer dolgozójának fizet prémiumot a tavalyi év után, mindegyik dolgozója részesül a jutalomból.- mondta el Dr. Ariane Reinhart, a Continental igazgatótanácsának emberi kapcsolatokért felelős vezetője.Összesen 150 millió euró kerül kifizetésre 2019 április közepén, amiből a magyar dolgozók is részesülnek. A magyar munkatársak 380 eurót, azaz 121 036 forintot kapnak.A Continental 44,4 milliárd eurós bevétellel és 2,897 milliárd eurós nettó eredménnyel zárta a 2018-as pénzügyi évet. A bevétel kismértékben nőtt, eredményszinten, viszont csökkenésről számolt be a cég. A Continental Magyarországon hét gyárral, egy gumiabroncs kereskedelmi központtal és egy mesterséges intelligencia fejlesztési központtal van jelen és több mint nyolcezer munkavállalót foglalkoztat viszont csökkenésről számolt be a társaság.