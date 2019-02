5G, 6G - Trumpnak a távközlésről is van véleménye

Trump és a távközlés

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. február 21.

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. február 21.

De mit is fog adni nekünk az 5G?

1G: mobil hanghívások

2G: mobil hanghívások és SMS

3G: mobilos webböngészés

4G: videózás és nagyobb adatsebesség a mobilokon

5G: a fogyasztók kiszolgálása mellett az iparágak digitalizálására szolgáló technológia

És hogy nálunk hol tartanak az 5G fejlesztések?

Tavaly júliusban számoltunk be arról, hogy a Magyar Telekom létrehozta az első magyarországi valós, nem laboratóriumi 5G kapcsolatot hétfőn budapesti székházában.

Tavaly szeptemberben írtunk arról, hogy a Vodafone Magyarország elsőként az országban 5G tesztkapcsolaton keresztül közvetített valós idejű online videós tartalmat, melyet HD minőségben streamelt a világhálóra. A kapcsolat a 3.5 GHz-es sávon jött létre.

Január végén arról számoltunk be, hogy a Magyar Telekom január végén elindította az első szabványos 5G állomását. A Zalaegerszeg belvárosában található állomás a 3,7 GHz-es teszt spektrumot használja. A valós körülmények között működő, gigabites sebességre képes teszthálózat szabványosított 5G rendszerrel valósul meg, és kereskedelmi bevezetésre érett 5G hálózati eszközöket használ. A tesztüzem célja, hogy a Telekom megismerje az új technológia meglevő hálózatokkal való együttműködésének kihívásait, és ezzel időben felkészüljön a majdani integrációjára.

A távközlési hálózatokról tweetelt Donald Trump, arra buzdította az amerikai távközlési cégeket hogy amint lehet építsék ki 5G és 6G hálózataikat, hogy az Egyesült Államok ne maradjon le ebben a versenyben más országokkal szemben.Érdekes, hogy a több országban még csak most kiépítésre kerülő modern, ötödik generációs hálózat mellett Trump már a 6G-ről is tweetelt, aminél az elméleti letöltési sebesség akár 1 Tbit/s lehet, ami tízszer gyorsabb, mint amit az 5G hálózat kínál. Elképzelhető, hogy az amerikai elnök azért aggódik ennyire a helyi mobilhálózatokért, mert a nagy rivális, Kína gőzerővel fejleszti saját 5G hálózatát, sőt, a helyi média szerint hamarosan a 6G tesztüzeme is elindulhat.Az Ericsson összefoglalója alapján az 5G értéke, a vállalatokra, üzleti életre, iparágakra és városokra is kiterjed, amelyek okosabbá és fenntarthatóvá válnak és mind kapcsolódni tudnak egymáshoz.Hogyan jutottunk idáig?A legfőbb ok, amiért az 5G hatalmas változást hoz az életünkbe az az, hogy drámaian javítja a hálózati kapcsolatot. Nem lesznek akadozások, a jobb minőségű videók nem fognak megállni és hosszú ideig töltődni. Biztonságosabb és stabilabb lesz viszont a kapcsolat, összességében tehát egy hatékonyabb és élvezhetőbb hálózatot kaphatunk a jövő évtől kezdve.Az üzleti életben az 5G a költségeket is lecsökkenti, az Ericsson által végzett hatásvizsgálat alapján az 5G-s fejlesztéseknél gigabájtonként 10-szer alacsonyabb kiadással lehet számolni, mint a jelenlegi 4G hálózatoknál. Továbbá lehetővé teszi, hogy egyre több iparági folyamat digitalizálásra kerüljön.