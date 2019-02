A bitcoinhoz hasonló megoldással mentené a kkv-kat egy magyar cég

Európa szerte évente több tízezer kkv megy csődbe, amiért az általuk kiállított számlákat késve fizetik üzleti partnereik. Számos cég eleve 30-90 napos fizetési határidővel állít ki számlákat, az Atradius hitelbiztosító adatai szerint a megrendelők alig 58%-a fizet időben, melynek oka többek közt az is, hogy a kkv-k nem számolnak fel késedelmi kamatot, de közre játszik az is, hogy a kisebb vállalatok párszázezres követeléseivel jellemzően a követeléskezelők sem foglalkoznak.

Mivel a kkv-knak ugyanúgy ki kell fizetniük a működésükkel járó költségeket, sokan hitelhez nyúlnak, ami pedig néha tetemes plusz költséget jelent a kamatok miatt. Gyakran előfordul, hogy egy kkv csődbe megy, mivel három hónapos fizetési késedelembe esett a beszállító (a 90 napos fizetési határidővel rendelkező számlára, így összesen 180 napig nem jut pénzhez), de a kamatokat és a törlesztőt fizetnie kell.

A hazai megoldás

Miután bekerül a rendszerbe egy számla, a dokumentumokat egy mesterséges intelligencia eszközeit is felhasználó program elemeire bontja (vagyis kinyeri az adattartalmat), a kinyert adatokból az egyes elvégzendő műveletekhez szükséges adategyütteseket, nézeteket generál.

Ezekhez a nézetekhez kriptografikus kulcsokkal, úgynevezett tokenekkel nyerhetnek hozzáférést a szereplők, egy-egy nézetet akár egy időben több szereplő is megtekinthet.

ha egy szereplő olyan adatot lát a rendszerben, ami nem stimmel, reklamációt is jelezhet, megjegyzést fűzhet hozzá.

Lényegesen csökkentheti a kkv-k terheit

A keretrendszerhez hozzáférést nyerhetnek finanszírozók is, akik a számlák alapján láthatják, ha egy szereplőnek finanszírozásra van szüksége és kedvező terhek mellett forrást ajánlhatnak a számukra.

Faktoringcégek is hozzáférhetnek a rendszerhez, akik a keletkezett követelések kiegyenlítésében is ajánlhatnak segítséget.

A hagyományos faktoringon túl a szállítói finanszírozás egyéb megoldásai is megjelenhetnek, mint pl. a dinamikus árengedmény (dynamic discounting) vagy a reverse faktoring.

Közösségi finanszírozásra is lehetőséget nyernek a kkv-k, melynek megvalósítása digitálisan lényegesen könnyebb, mint hagyományos, papíralapú rendszerekkel.

Nemrég írtunk a Previse ről, egy brit startupról, amely AI segítségével automatikusan finanszírozná a bajba jutott kkv-kat, közben előállt egy magyar cég is, amely a folyamatok felgyorsítására és a finanszírozásra kínál megoldást.A Triad Kft. 1991 óta foglalkozik számlázással, és 2000-tőlelektronikus számlázással. Ők fejlesztették többek közt Magyar Telekom Távszámla rendszerét és az E.on / Démásznak is szállítottak megoldásokat.Új megoldásuk jellegzetessége, hogy a hagyományos "elküld-fogad" dokumentumkezelés helyett egyfajta speciális, a dokumentum megosztott "nézeteit" kezelő folyamatot javasolnak. A kriptopénzek által használt megosztott főkönyvi technológia is hasonló elven alapszik, amely kiiktatja a közvetítőket a rendszerből és inkább kriptográfiai eszközökkel kínál megbízhatóságot a partnereknek.A cég által javasolt modell és az ez alapján fejlesztett keretrendszer működése a következő:Kelen András, a Triad Kft. igazgatója a Portfolio-nak elmondta: például egy számla kifizetéséhez elég 5-6 adat, ezeket allokálja a rendszerbe az említett mesterséges intelligenciához hasonló modul, melyhez a megfelelő tokenekkel (engedélyek) rendelkező szereplők hozzáférhetnek.Léteznek már természetesen automatikus számlafeldolgozó rendszerek (RPA-Robotic Process Automation), de ezek elterjedése lassú, a projektek bonyolultak és költségesek. A Triad úgy gondolja, hogy a megoldása a hagyományos manuális és az RPA között helyezkedik el és még hosszú évekre velünk marad. A Triad megoldása annyiban is sajátos, hogy az úgynevezett Zero Corner Modellen alapszik. A hagyományos rendszerekben a folyamatok vagy egy közvetlen kapcsolatot fenntartó "küldő-Fogadó" partner között zajlanak, vagy található egy központi szolgáltató (3 Corner Model) vagy a többszereplős "küldő-fogadó" (4 Corner) modellben zajlanak a folyamatok. A Zero Corner Model viszont elosztott, bárki (jogosítvánnyal rendelkező) számára szimmetrikus és kétirányú hozzáférést biztosít, ezzel lehetővé téve, hogy az adatokhoz új és új szolgáltatók férjenek hozzá, versenyezhessenek egymással és nem utolsósorban lerövidítsék a folyamatok időigényét.Egy magyar kkv számára a következő fontosabb előnyei lehetnek a rendszernek (amellett, hogy az automatizmus gyorsabb, pontosabb és egyszerűbb feldolgozást jelent):"A mai környezetben mondjuk 20% körüli kamatra kap forgóeszközhitelt egy kkv, ezzel a technológiával viszont el lehet menni a 3 és az 5% környékére" - ismertette a rendszerük egyik fő előnyét Kelen.A Triad Kft. létrehozott egy dokumentált állapotban lévő keretrendszert mindehhez és egy saját felhasználós "prototípust" is, "élesben" azonban még nem használják a rendszert. Több céggel és pénzügyi szolgáltatóval is tárgyalnak a rendszer adaptációjáról, ezeket a szakember viszont nem nevezte meg. A fő előnyök egyikének az éles alkalmazásnál a cég vezére a vállalatok saját rendszeréhez való könnyű integrációt értékelte, ami lehetővé teszi az igazi "end-to-end" megoldások bevezetését.