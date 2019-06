A Ford 12 000 embert tesz utcára Európában

A leépítés a Ford európai munkaerőállományának nagyjából ötödét érinti, és része a cég átfogó szerkezetátalakításának, amely magában foglalja a Ford által korábban bejelentett hat üzem bezárását is. A Ford tervei szerint a régióban tizennyolcra csökkenti az üzemei számát.A Ford szerint a pozíciók 2020 végéig többnyire önkéntes megállapodások útján kerülnek majd leépítésre. Az elbocsátások közül nagyjából 2000 munkahely leépítése része annak a korábban bejelentett, 7 000 fős globális reorganizációnak, amelynek keretében a Ford az irodai és menedzsment pozíciók számát csökkenti.A 12 000 fős leépítés egy részét korábban már bejelentették, miután a Ford 1 700 főt tervez elbocsátani a bridgendi motorgyártó üzemének bezárásával. A Ford mindemellett Franciaországban egy-, Oroszországban pedig három üzemét zárná be, míg Szlovákiában egy üzemet is értékesítene a cég.A Ford európai leányvállalatának elnöke szerint a létszámleépítések és az üzemek bezárása nehéz döntést jelentett, Stuart Rowley mindemellett hozzátette, hogy reményei szerint a döntés jelentősen javítja majd a társaság pénzügyi eredményeit.A Ford 2,7 százalékkal került ma feljebb a New York-i tőzsdén, míg a társaság részvényárfolyama idén 33 százalékot emelkedett.