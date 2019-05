A Kravtex-Kühne új, magyar fejlesztésű autóbuszt dob piacra

A jármű alkatrészeinek többsége magyar termék, a vételárához viszonyítva csupán 20-25 százalék az import részarány.

Tormássy Attila elmondta, hogy az új típus tömege legalább ezerötszáz kilogrammal alacsonyabb az összes ismert európai gyártó azonos kategóriájú termékénél, ennek köszönhetően tizenöt százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt, így mintegy nyolc és fél tonnával kevesebb az éves szén-dioxid-kibocsátása.A típus koncepciója összhangban van az Európai Parlament nehézgépjárművek átlagos szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló legújabb döntésével, amelynek értelmében az új teherautók és buszok által kibocsátható szén-dioxid mennyiségét 2025-re tizenöt százalékkal, 2030-ra pedig harminc százalékkal kell leszorítani a 2019-es szinthez képest.A buszt több mint 15 féle biztonsági rendszerrel szerelték fel, köztük radartechnológiás vészfékasszisztenssel, amely szükség esetén automatikus vészfékezésre is képes. A biztonsági rendszerek miatt a busz nemcsak a helyközi, hanem a távolsági és különjáratokra, köztük iskolások szállítására is alkalmas.A cégcsoport idén ünnepli a buszgyártás megkezdésének huszadik évfordulóját, és még ebben az évben átadják a kétezredik Credobust. Az üzemben lévő Credobus típusok évente több mint hatmillió liter üzemanyagot takarítanak meg, amely mintegy kétmilliárd forinttal csökkenti a szolgáltatók költségeit, emellett 16 ezer tonnával kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe. A hazai Közlekedési Központok és a Volánbusz flottájában idén már minden harmadik helyközi közforgalmú busz Credobus márkájú lesz.A Kravtex-Kühne Mosonmagyaróváron, Győrben és Szolnokon mintegy 550 embert foglalkoztat, tavalyi konszolidált árbevétele várhatóan meghaladja a húszmilliárd forintot. A cégcsoport 2016 óta több mint hatszáz magyar buszt adott át a közlekedési vállalatoknak és beszállítóival együtt kétszáz új munkahelyet teremtett. Az előző évben mintegy kétszázötven buszt értékesített belföldön, de Romániában is jelen van termékeivel. Az idei évben 250-300 busz gyártását tervezik.