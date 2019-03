A legrosszabbra is felkészült a Huawei

A világ második legnagyobb okostelefon-gyártójának számító Huawei jelenleg az Android operációs rendszert használja az okostelefonjain, a laptopjain és a táblagépein pedig Windows fut.Richard Yu, a Huawei fogyasztói elektronikai divíziójának vezetője egy német lapnak adott interjúja során mondta el, hogy építettek egy "backup" operációs rendszert arra az esetre, ha az amerikai szoftverek használatáról letiltanák őket, felkészülve minden eshetőségre. Hozzátette, hogy ez csak egy "B-terv", mert egyébként a Google és a Microsoft ökoszisztémáját preferálják. A nyilatkozatot a CNBC-nek is megerősítette a kínai cég szóvivője, hozzátéve, hogy csak bizonyos körülmények között fogják használni a saját operációs rendszert és csak azzal a céllal, hogy biztosítsák az üzletük folytonosságát a legrosszabb szcenárió esetén is.Nem lenne példa nélküli eset, hogy egy kínai céget elvágnak amerikai partnereitől. Tavaly a ZTE kapott hasonló büntetést, amikor az Egyesült Államok letiltotta az amerikai cégeket arról, hogy termékeket értékesítsenek a ZTE számára, ami az alkatrészekre és a szoftverekre is vonatkozott. Ezzel szinte teljesen ellehetetlenítették a vállalat működését, a hetekig tartó tilalom alatt a ZTE kénytelen volt leállítani gyárait is, mivel nem jutott hozzá a megfelelő alkatrészekhez. És az Android használata is kérdésessé vált.A Huawei igyekezett függetleníteni magát az amerikai technológiától az évek során, például a félvezetőgyártás felpörgetésével, már saját chipeket gyárt az okostelefonjaihoz. De néhány laptopjában még amerikai alkatrészeket használ, például Intel-chipeket.A saját operációs rendszer azért rövid távon problémákat jelenthet, mivel ha például a Google-t nem használhatja, akkor a Google Play áruházhoz sem férnek hozzá a Huawei felhasználók. A kínai üzletet ez kevéssé érinti, hiszen Kínában egyébként is blokkolva vannak a Google szolgáltatásai (az operációs rendszer használatán kívül), viszont az értékesítések közel fele Kínán kívülre történik - vélik elemzők.