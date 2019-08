A Magyar Posta történetének harmadik legnagyobb értékű beruházására készül

Jelenleg a Magyar Posta 43,3 millió darab csomagot kézbesít évente, ami soknak tűnhet elsőre, viszont ez a szám 10 éven belül akár meg is duplázódhat. A projekt vezetője elmondta, hogy feltehetőleg a beruházás kétharmadát a központi csomagfeldolgozó kialakítására használják majd fel, míg a maradék részt a szortírozóüzem mellett az országos depóhálózat kialakítására. A Világgazdaság elmondása szerint ezt a szolgáltatási innovációt a Magyar Posta az úgynevezett "hub and spoke" modellre alapozza, ami esetében a cég az adott áruk útjának teljes szervezésével, önálló szerződéses és felelősségi háttérrel valósítja meg a leggyorsabb célba jutását.A tervezett raktárépületeket három tervezett kategóriába sorolják: négy S-es, négy M-es és tizenöt L-es méretű épületet fognak felhúzni a kapacitásnövelés érdekében. A Magyar Posta, mint a jelenlegi belföldi futár expressz csomag kiszállítási iparágat (CEP - Currier-Express-Pracel) a 35%-os részesedésével vezeti, ezzel az fejlesztéssel az egyre inkább kívánt "érkezzen meg másnap" online kereskedelmi elvárásoknak próbál megfelelni. Ha ez eleinte nem is teljesül, ennek ellenére a rendszer várhatóan csökkenti majd a csúcsidőszakban lehetséges 2-3 napos csúszási időket. Az új szolgáltatás nem csak gyorsabb lesz, de elérhetővé válik a valós idejű nyomon követés és a kiszállítási cím módosítása akár már a csomag kiszállítása során is. Ezáltal nőni fog a pontossága a kiszállítás várható idejének a versenytársak által nyújtott 2-3 órás időablakhoz képest - ígéri a Magyar Posta.A hatékonyságnövelés lényegi változást nem okoz majd a járműparkban és a dolgozók számában, hiszen a csomagok száma így is úgy is várhatóan nőni fog 9 ezerről 22 ezer fölé 2030-ra, viszont már most is algoritmusok és mesterséges intelligenciát hasznosít a Magyar Posta a járatoknál. Menyhárt Zoltán még kiemelte, hogy az innováció fontos, mert a levél- és pénzforgalmi szolgáltatások, ami a 70%-át teszi ki a bevételeknek, évente 3-5%-os csökkenő tendenciát mutat. A portugál és osztrák benchmarkhoz képest a magyar posta csomagpontok és munkavállalók számában kiemelkedik, viszont a portugál postán a csomagrészlegen többen dolgoznak még, az osztrák posta pedig CEP-árbevételét tekintve jár előrébb.