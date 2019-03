A Nyomda 79 forintos osztalékot javasol

A javaslat értelmében csaknem 1,169 milliárd forint osztalék fizetéséről dönthet a közgyűlés. A társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalékot a részvényesek között arányosan osztják ki.A közzétett tájékoztatóból kiderült az is, hogy az osztalékfizetés javasolt időpontja 2019. július 15-e. Továbbá, hogy az ANY Biztonsági Nyomda április 8-án tartja éves rendes közgyűlését.Az ANY 2018. évi nettó árbevétele 30,5 milliárd forint volt, 4,3 milliárddal, 17 százalékkal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. A konszolidált EBITDA 2,986 milliárd forint, 82 millió forinttal kisebb, mint a 2017. évi bázis időszakban. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgyidőszaki eredmény 1,140 milliárd forint, 8 millióval több az előző évinél.