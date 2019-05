A régióban terjeszkedik tovább a KELER

Növekedés a klíringoldalon

Növekedéssel zárta a múlt évet a KELER Csoport. A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde tulajdonában lévő cégcsoport két tagvállalata közül a magyarországi tőkepiac egyedüli értéktárát működtető KELER Zrt. összes bevétele 2018-ban 5,836 milliárd forintot tett ki, ami célkitűzésnél 2,9 százalékkal magasabb összeget jelent, az egy évvel korábbi összeget pedig 1 százalékkal haladja meg."A KELER Zrt.-nél a bevételek meghatározó része a korábbi évekhez hasonlóan a számlavezetési bevételekből származott. Az értékpapírforgalmi szolgáltatások esetében a 2018-as tervnél közel 100 millió forinttal, a kibocsátói szolgáltatás esetében pedig közel 50 millió forinttal magasabb bevételt realizáltunk" - mondta az eredményeket kommentálva Mónus Attila, a KELER Zrt. vezérigazgatója.A KELER Zrt. tavaly egy egyszeri 2017-ben képzett céltartalékot is feloldott a társaság, így a KELER Zrt. összességében 1,684 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel zárta a 2018-as évet, szemben a tervezett 314,1 millió forinttal. A KELER Zrt. 2018-as tárgyévi eredménye 1,450 milliárd forint. 2019. május 29-én tartott KELER Zrt. Közgyűlésen a tulajdonosok 4 Mrd Ft osztalék kifizetéséről döntöttek.A KELER Csoport másik tagvállalata, a klíringházi és garanciaszolgáltatásokat nyújtó KELER KSZF Zrt. is kedvező számokkal zárta a 2018-as évet. A teljes bevétel 1,567 milliárd forintot tett ki, ami lényegében megfelel a terveknek, a 2017-es szintet pedig 13 százalékkal haladja meg. Mátrai Károly, a KELER KSZF Zrt. vezérigazgatója mondta: “A díjbevételek 2018-ban 110 millió forinttal túlszárnyalták a 2017-ben elért összeget. A tőkepiaci bevételeknél összességében minimális visszaesés volt, de az energiapiacok szárnyalása előző évekhez hasonlóan folytatódott.A KELER KSZF Zrt. adózás előtti eredménye 2018-ban 193,1 millió forint volt, ez 41 százalékkal múlja felül a tervezettet, az egy évvel korábbihoz képest 1,4 százalékos többletnek felel meg.Mónus Attila kiemelte: "A cégcsoport célja továbbra is az, hogy az értéktári, klíringházi és jelentési szolgáltatásaival régiós szinten is jelentős szereplővé váljon." Emellett mindkét társaság folytatja a fejlesztéseket, korszerűsítik a rendszereket a hatékonyabb működés és a kockázatok minimalizálása érdekében. A 2019-es esztendőben a KELER Csoport mindkét tagvállalata további növekedésre számít.