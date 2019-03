Nagyot hajrázott a Waberer's 2019.03.20 17:20

A szerdai kereskedés 0,2 százalékos eséssel zárt a BUX-index, amelyben szerepe volt a Richter gyenge teljesítményének is. A gyógyszergyártó árfolyama 1,8 százalékot csökkent a keddi záráshoz képest. A többi hazai blue chipet vették a befektetők: az OTP árfolyama 0,3 százalékot, a Mol árfolyama közel 0,5 százalékot, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,7 százalékot erősödött.

Fontos kiemelni a Waberer's teljesítményét is, a fuvarozási cég árfolyama végül 6 százalékos erősödéssel zárta a napot, pedig a nyitást követően 8 százalékos mínuszban is járt. A valóságos hullámvasútra azt követően került sor, hogy a vállalat várakozásokat alulmúló negyedik negyedéves számokat tett közzé a keddi piaczárást követően. A befektetőknek ugyanakkor a vállalat új vezérigazgatója, Robert Ziegler több biztató üzenetet is küldött, illetve megvillantott néhány részlet azzal kapcsolatban, hogyan állítaná ismét nyereséges pályára a Waberer'st.