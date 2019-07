A Richter szorosabbra fűzné az együttműködését az Evestrával (2.)

A Richter szorosabbra fűzné az együttműködését az Evestrával

Nagy várakozásokkal tekintünk a vállalataink között meglévő kapcsolat elmélyítésének ezen új lehetősége elé. Számunkra az Evestra olyan, mint egy kihelyezett kutató egység, ami tökéletesen illeszkedik a Richter elismert és megalapozott fejlesztő és gyártó tevékenységéhez az egyre versenyképesebb nőgyógyászati üzletág területén. Számos ígéretes új termék áll fejlesztés alatt, ideértve bizonyos alternatív hatóanyag leadási rendszereket is

A többi részvényt is kivásárolhatja a Richter

Emelkedik az árfolyam

A Richter hétfőn bejelentette , hogy a társaság 15 millió dollár értékben jegyzett újonnan kibocsátott Evestra Inc. részvényt. A tranzakció része egy, a Richter által kezdeményezett tőkeemelésnek, melynek végén a Richter összesen 2 608 696 darab részvényt szerez meg. Az Evestra számára 2017-ben adott 1,5 millió dollár értékű kölcsön is átváltásra kerül, melynek eredményeképpen a Richter további 333 333 darab részvény birtokába kerül. A Richter által összesen birtokolt részvények alapján a társaság az Evestra legnagyobb tulajdonosává válik, 30,44 százalékos tulajdoni hányaddal.A Richter és az Evestra tovább szeretné mélyíteni és szélesíteni a nőgyógyászat területén kialakult kutatási és fejlesztési együttműködését, annak érdekében, hogy erre a mindkét vállalat stratégiája szempontjából kiemelt jelentőségű piacra új termékeket tudjanak bevezetni.A megállapodás szerint a Richternek opciós jogai lesznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a Társaság tovább növelje részesedését az Evestra alaptőkéjében egyes, a jövőben elérendő mérföldkövek teljesülése esetén.- mondta el Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.A bejelentéssel kapcsolatban megkérdeztük Beke Zsuzsát, a Richter kormányzati kapcsolatok és PR vezetőjét, aki elmondta, hogy a Richter azért döntött a tőkeemelés mellett, mert a központi idegrendszeri kutatással szemben a nőgyógyászat területén nem rendelkezik egy vertikális K+F rendszerrel, ami azt jelenti, hogy a társaság a korai fázisban nem rendelkezik kellő gyakorlattal, ezért mindenképpen külső partner bevonására volt szükség és ezzel a tőkeemeléssel a nőgyógyászati K+F folyamatokra tudnak pozitív hatást gyakorolni.Beke Zsuzsa mindemellett hozzátette, hogy többségi részesedés megvásárlásával a projektek amerikai jogait is megszerzi a társaság. A Richter 2015-ben kölcsönt nyújtott az Evestra részére, két fogamzásgátló hüvelygyűrű fejlesztésére, a várható piacra lépésre az EU és FÁK piacain 2020 első felében, illetve 2025-ben kerülhet sor a sikeres törzskönyvezés esetén. A Richternek 3 évvel a törzstőke emelés után lesz lehetősége a többi részvény kivásárlására meghatározott feltételek esetén, amik alapvetően a termékfejlesztéshez kötöttek.A Richter 0,5 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 6,1 százalékkal került lejjebb.