A rossz időjárás is betett a Tescónak

A Tesco közzétette az első negyedéves értékesítési számait, a cég bevételei az Egyesült Királyságban 0,4 százalékkal 9,08 milliárd fontra csökkentek az első negyedévben, Ázsiában 2,6 százalékkal 1,24 milliárd fontra nőttek a bevételek, míg Közép-Európában 7,9 százalékkal 1,29 milliárd forintra csökkentek a társaság bevételei. Természetesen a negyedéves számokat nagyban befolyásolja az új üzletek nyitása is, a Tesco legalább 12 hónapja nyitva tartó üzleteit figyelembe vevő, összehasonlítható alapon számolt (like-for-like) bevételek az Egyesült Királyságban 0,4 százalékkal emelkedtek az első pénzügyi negyedévben, Ázsiában 0,1 százalékkal 1,24 milliárd fontra nőttek a bevételek, míg Közép-Európában 4,9 százalékkal csökkentek a társaság bevételei.Az Egyesült Királyságban az általános élelmiszerpiac bővülése visszafogott volt, azonba a Tesco ennek ellenére is növelte bevételeit a szigetországban. A társaság bevételei Ázsiában is bővültek, a Tesco Thaiföldön növelni tudta piaci részesedését, ami mögött a bangkoki-régió erőteljes növekedése állt.Közép-Európában nőtt a cég áraival kapcsolatos vásárlói elégedettség, azonban a régióból származó bevétel visszaesett, nagyobb részben a lengyel értékesítések csökkenése és a boltbezárások következtében, mindemellett a régió jelentősen hűvösebb időjárása szintén negatív hatást gyakorolt az eladásokra.A Tesco részvényei 3,5 százalékos mínuszban is jártak ma reggel, a társaság papírjai a korábbi esést ledolgozva közel 1 százalékos pluszba lendültek a délelőtt második felében, majd az árfolyam ismét lefordult, a Tesco részvényei 0,8 százalékkal kerültek ma lejjebb.