A szemünk láttára omlik össze a legendás magyar cég - Százakat tesznek utcára

A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.-t 1952-ben szövetkezetként alapították, 1998 óta működik részvénytársaságként. Kávéfőzőt 1970-ben, lámpákat 1972-ben kezdett gyártani. A Szarvasi márkájú kávéfőző gépekből évente 130 ezer, míg lámpából 2 millió darabot gyártott

Nagy bajban van a legismertebb magyarországi, háztartási kisgépeket - lámpákat és kávéfőzőket - gyártó Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. A cég Békés megyében 85 fős csoportos létszámleépítést jelentett be 2018. december 21-én az illetékes kormányhivatalnál, ennek indokaként likviditási problémát jelölt meg - derül ki Bodó Sándor pénzügyminisztériumi államtitkár írásbeli válaszából, amelyet Stummer János jobbikos országgyűlési képviselő Mi lesz a szarvasi "vasipari" dolgozóival? című kérdésére adott.A dokumentumból kiderül, hogy a munkavállalók újbóli elhelyezkedésében az illetékes járási kormányhivatal tanácsadással, képzéssel és támogatással segít a társaságnak, egyéb állami segítséget azonban nem terveznek. Az államtitkár arra is felhívja a figyelmet, hogy az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett munkahelymegőrző támogatás is segítséget nyújthat, amelyet átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások vehetnek igénybe, ha megfelelnek a támogatási feltételeknek. Az államtitkár válaszát azzal zárja, hogy "a szarvasi járásban 2018. december végén 275 betöltetlen álláshely van, ami nagyban segítheti az érintettek mielőbbi elhelyezkedését".A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. likviditási gondjait a lámpagyártás piaci környezetének megváltozása, egyes termékek veszteségessé válása és az új, nagy volumenben gyártani tervezett lámpamegrendelésének (az Ikea lakberendezési vállalatnak) visszaesése okozta - tudta meg a lap a társaság menedzsmentjétől.A 66 éves társaság tavaly másfél milliárd forintból fejlesztette lámpagyárát, ám ez sem segített, a vezetőség októberében leállította a beruházást és az eszközök értékesítése mellett döntött.Korábban a bérelt munkaerővel együtt több mint 400 saját és munkaerő-kölcsönzőtől igénybe vett dolgozót foglalkoztattak; 2018 nyara óta fokozatosan, összesen több mint 200 embert voltak kénytelenek elbocsátani. Jelenleg a lámpagyártás termékei folyamatosan futnak ki, a hagyományos termékek gyártása a társaság likviditásának függvényében folynak. "A vezetőség célja a nagy múltú társaság megmentése, ezért is dolgozik a reorganizáción hónapok óta. Jelenleg is többféle megoldáson dolgozunk, egyeztetünk a bankokkal, próbálunk friss tőkét bevonni, új partnereket találni" - írták.