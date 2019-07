A vegyes kínai makroadatok után Európa emelkedéssel próbálkozhat meg 2019.07.15 08:35

Mi történt pénteken a tőzsdéken?

Emelkedéssel indult a hét utolsó napja a tengerentúli tőzsdéken, miután a Fed elnökének a múlt heti, kongresszusi és szenátusi meghallgatásai után a befektetők abban bíztak, hogy a Fed már ebben a hónapban kamatot csökkent. A vételi erő egészen a pénteki piaczárásig kitartott, a Dow végül 244 pontos emelkedés mellett 0,9 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,5 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 0,6 százalékos emelkedéssel zárta a pénteki kereskedést, a hét utolsó napját végül mindhárom irányadó amerikai részvényindex új történelmi csúcson zárta, míg az S&P500-nak először sikerült 3 000 pont felett bezárnia.

Eséssel fejezte be a pénteki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 40 pontos mínusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek ma. Az OTP stagnált, a bankpapír 12 400 forinton zárt, a Mol is előző napi záróértékén, 2 960 forinton fejezte be a pénteki kereskedést. A Richter 0,8 százalékos esés után 5 065 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,5 százalékkal került lejjebb, a telekomcég részvényei 434 forinton vettek búcsút a hét utolsó napjától.

Mik az előjelek mára?

Eséssel indult a hétfői kereskedés Ázsiában, miután Kínából felemás makroadatok érkeztek, a kínai gazdaság 6,2 százalékkal bővült a második negyedévben, ami az elmúlt 27 év leglassabb növekedési ütemének felelt meg, azonban a júniusi ipari termelés és a júniusi kiskereskedelmi eladási statisztikák felülteljesítették az elemzői várakozásokat, ami a piaci kommentárok szerint képes volt megnyugtatni a kínai gazdaság lassulása miatt aggódó befektetők egy részét. A hongkongi tőzsde stagnál, a sanghaji börze 0,2 százalékkal került feljebb, míg a japán tőzsde hétfőn zárva tartott. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt erősödést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 18 pontos emelkedése 0,2 százalékos erősödést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hétfőn beérkező kínai makroadatokat leszámítva nem érkezik kiemelt gazdasági adatközlés, azonban a tengerentúlon a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek majd befektetők, ma teszi közzé gyorsjelentését a Citigroup.

Mire érdemes ma figyelni?

Hétfőn a Kínából beérkező makroadatok mellett a júliusi New York Fed indexre figyelnek majd a befektetők.

Hétfőn teszi közzé gyorsjelentését a Citigroup.

Mi történt eddig a tőzsdéken?