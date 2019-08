Emelkednek a tengerentúli tőzsdék 2019.08.16 12:42

Emelkedéssel indult a hét utolsó napja a tengerentúli tőzsdéken, a piaci kommentárok szerint a befektetők egy része abban reménykedhetett, hogy a Fed tovább lazíthat majd, és hamarosan az Európai Központi Bank is léphet majd. A hangulatot mindemellett javíthatta a bejelentett kínai stimulus is, amit Kína a fogyasztás élénkítése céljából alkalmazna. Az egyedi részvények esetében az Nvidia közel 8 százalékkal került feljebb a társaság vártnál kedvezőbb gyorsjelentése után. A tengerentúli piacnyitástól távolodva az amerikai részvénypiacok továbbra is emelkednek, a Nasdaq 1,1 százalékos erősödése mellett az S&P500 0,9 százalékkal került feljebb, míg a Dow 189 pontos plusz mellett 0,7 százalékot erősödött.