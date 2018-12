Amerikában 87 éve nem volt ekkora arcra esés - Ezt a decembert nem felejtjük, amíg élünk

Sokasodtak az intő jelek, mégis úgy tűnt, Amerika megállíthatatlan

Az amerikai kötvényhozamok többéves csúcsra emelkedtek

Az Egyesült Államok és Kína között kirobbant kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek nem csillapodtak

Ahogy egyre többen aggódtak a világgazdaság esetleges lassulása miatt is

Donald Trump amerikai elnök ráadásul már ekkor nyíltan kritizálta a Fedet egyre szigorodó monetáris politikája miatt

Az amerikai jegybank ugyanis jelezte, nem fog leállni és folytatja kamatemelési ciklusát

Szeptemberben még úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg az amerikai tőzsdéket, amelyek szinte minden nap új történelmi csúcsukra erősödtek annak ellenére, hogy sokasodtak az intő jelek a világban:Októberben aztán látványos változás következett be a befektetői hangulatban, amelynek hatására már nagyobb eséseket is láthattunk Amerikában, valamint a nemzetközi részvénypiacokon. Mindezek ellenére november végén a vezető tengerentúli részvényindexek még erősödést mutattak 2017-hez képest, de ami ez után következett, azt egészen biztosan sokáig fogjuk még emlegetni.

A Fed döntése után elszakadt a cérna

Az amerikai tőzsdéken ugyanis a gyenge decemberi kezdést követően látványosan begyorsult az esés miután a Fed újabb kamatemelést hajtott végre múlt héten. Jerome Powel pedig gyakorlatilag kijelentette: a részvénypiaci esés ellenére folytatják a kamatemeléseket.Az amerikai jegybank elnökének szavai hatalmas csalódást okoztak a piaci szereplőknek, akik abban bíztak, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Fed ismét támaszt nyújt majd a részvénypiacoknak azzal, hogy hirtelen behúzza a féket. Powelnek ugyan óvatosabb lett a kommunikációja és jelezte, figyelik a pénzpiaci folyamatokat, ráadásul a jegybankárok kamatpálya-előrejelzései is lassabb szigorítást vetíttettek előre, mint szeptemberben, ez azonban nem nyugtatta meg a befektetőket.A helyzetet jelentősen rontotta, hogy Trump a Twitteren esett megint neki a jegybanknak. Üzenetében azt írta, hogy az amerikai gazdaság egyetlen problémája maga a Fed, amelynek vezetői nem érzik a piacot és nem értik, mi szükség kereskedelmi háborúkra vagy erős dollárra.

Trump szavai úgy hatottak, mintha olajat öntöttek volna a tűzre és akkor még nem beszültünk pénzügyminiszterének amatőr húzásáról. Steve Mnuchin ugyanis közzétett egy dokumentumot, amelyben az állt, hogy beszélt a hat legnagyobb kereskedelmi bank vezetőjével, akik megnyugtatták, hogy rendelkezésre áll a kellő likviditás. A dolog szépséghibája csak az volt, hogy addig senkiben fel sem merült, hogy 2008-hoz hasonlóan gondok lehetnek a likviditással, így aztán még nagyobb pánik lett úrrá a befektetőkön, amelynek történelmi mércével mérve is súlyos következményei lettek.

Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója és Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter a Világgazdasági Fórum 48. davosi találkozóján.

Forrás:MTI/EPA/Laurent Gillieron

1931 szelleme kísértett

Hétfőn az S&P 500 értéke már 14,8 százalékos mínuszban is járt decemberben, amely a valaha produkált legnagyobb decemberi mélyrepülést jelentette volna, ha a helyzet nem javul, hiszen az eddigi leggyengébb érték, az 1931 utolsó hónapjában elért 14,5 százalékos zuhanás volt.

Egyelőre sikerült elkerülni a medvepiacot

A világ legnagyszerűbb vállalatai vannak az országunkban, és igazán jól megy nekik. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy remek vételi alkalom. Tényleg egy nagyszerű lehetőség a befektetéshez.

A másik jelentős eredménye a hétfői zuhanásnak az volt, hogy rövid időre ugyan, de hivatalosan is medvepiacba lépett át az amerikai S&P 500, hiszen értéke szeptember 21-én, majd október 3-án 2940 pont fölé kapaszkodott nap közben. A hét első kereskedési napját viszont 2351 ponton zárta, amely a történelmi csúcshoz képest több mint 20%-os esést jelentett, amely tőzsdei ökölszabály szerint medvepiacot jelent már.Legutóbb egyébként 2007 októbere és 2009 márciusa között, vagyis a világgazdasági válság közepette tombolt a medve az amerikai részvénypiacokon. Ebben az időszakban a vezető indexek értékük több mint 50 százalékát veszítették el, majd 49 hónapba tellett, mire talpra álltak.Ennek kapcsán érdemes felidézni a CNBC cikkét, amely a Goldman Sachs elemzésére hivatkozva megállapította, hogy a második világháború óta bekövetkezett amerikai medvepiacok átlagosan 13 hónapig tartottak, ez alatt pedig értékük 30,4 százalékát vesztették el a részvényindexek.Ez persze önmagában nem jelenti azt, hogy most is hasonló mértékű esésekre kell felkészülnünk hosszabb távon, hiszen egyelőre még csak a medvepiac határán voltak az amerikai tőzsdék, ahonnan több tényező együttes hatására sikerült visszatáncolniuk.Az amerikai részvénypiacok szerdán látott felpattanását, amely során a Dow Jones történetek legnagyobb, 1086 pontos erősödését produkálta, Donald Trump szavai is támogathatták. Az amerikai elnök ugyanis újságírói kérdésre válaszolva kijelentette a Fehérházban:

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában.

Forrás: MTI/AP/Jacquelyn Martin

Persze Trump szavai önmagukban nyilván kevesek lettek volna ahhoz, hogy a vezető tengerentúli tőzsdék kivétel nélkül 5 százalékos erősödést produkáljanak egyetlen nap alatt, majd a következő napon is folytassák az emelkedést. A látványos fordulatot segíthette az is, hogy a korábbi hónapok lecsorgását és a begyorsuló esést követően rövidtávon erősen túladottá válták az amerikai részvényindexek. Ráadásul nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a gazdasági fundamentumok egyelőre nem olyan rosszak, hogy medvepiacot indokoljanak, bár az tény, hogy továbbra is vannak jelek, amik aggodalomra adhatnak okot.Mindezek együttes hatására egyelőre sikerült elkerülni azt, hogy Amerikában hivatalosan is medvepiacról beszélhessünk: a Dow Jones értéke 14,4, az S&P 500 értéke 15,5, míg a Nasdaq értéke 18,4 százalékot esett a történelmi csúcsához képest. Rossz hír ugyanakkor, hogy bár még idén hátra van egy kereskedési nap Amerikában, jó eséllyel a mostani lesz a legrosszabb decembere a részvénypiacoknak 1931 óta.

Gyors javulásra aligha számíthatunk

Annak ellenére, hogy a hét második fele már az emelkedésről szólt Amerikában, és a pénteki kereskedés viszonylag békés mederben folyt, egyáltalán nem jelenthetjük ki, hogy megnyugodtak a befektetők. Érdemes ugyanis vetni egy pillantást az első számú kockázati mutatóra, a VIX-indexre, amely a piac várakozását mutatja a volatilitás alakulására nézve. A mutatót félelemindexnek is szokás nevezni, mivel a volatilitás és így a VIX-index értéke általában akkor emelkedik, amikor az S&P 500 értéke esik. Ökölszabály szerint a VIX-nél a 20 pont alatti érték árulkodik nagy, talán túlzott nyugalomról, és a 30-as szint fölött beszélhetünk igen nagy bizalmatlanságot, sőt egyes esetekben pánikhangulatot tükröző szintekről.A VIX-index 36 pontos értéket mutat hétfőn, amikor a legnagyobb zuhanásokat láthattuk Amerikában. A hetet pedig közel 29 pontos értékkel zárta, vagyis továbbra is elmondható, hogy idegesek a befektetők a jövőt illetően.

Ez nem véletlen, látni kell ugyanis, hogy az esést kiváltó legfontosabb okok közül nem szűnt meg egy sem. A Fed folytatja kamatemelési sorozatát, amiért Donald Trump valószínűleg tovább ostorozza majd az amerikai jegybankot. Ahogy a Kína és az Egyesült Államok között dúló kereskedelmi háborúban sem kötöttek még békét a felek, csupán fegyverszünetet hirdettek, aminek könnyen lehet, hogy pont a Huawei-sztori vet véget gyorsan. És nem szabad kifelejteni a felsorolásból azt sem, hogy az amerikai kormányzat részlegesen leállt múlt szombaton, miután a törvényhozóknak nem sikerült egyezségre jutniuk a kormányzati működéshez szükséges költségvetésben, amelyet a képviselőházzal ellentétben a szenátus nem szavazott meg. A helyzet rendezésére pedig a szenátus december 31-ig nem is tesz már semmit.A technikai összkép alapján sem számíthatunk arra, hogy érdemi javulás következik be az amerikai részvénypiacokon és rövid időn belül ismét a szeptember végi, október eleji csúcsok közelébe kerülnek vissza a vezető indexek.A Dow Jones esetében például elmondható, hogy bár a 2009-ben indult, hosszú távú emelkedő trend sértetlen maradt, a 2016 februárjában kezdődött erősödő trend már megtört az elmúlt hónapok eséseinek következtében. Az index értéke ráadásul az 50-hetes mozgóátlag alá került, igaz, a 200-hetes mozgóátlag elérése még messze van. Látható, hogy a korábbi erős támasz, a 21 700 pont környéke sikeresen megállította a begyorsuló esést, innen erőteljes felpattanás következett, amiben az is szerepet játszott, hogy ezeken a szinteken már majdnem túladottá vált a Dow Jones. Amennyiben az erősödés kitart a következő napokban-hetekben, az index értéke ismét elérheti a 24 000 pontos szintet, de ennek leküzdése nem lesz egyszerű feladat.

Az S&P 500 grafikonja alapján is hasonló dolgokat állapíthatunk meg: míg a 2009-ben indult, hosszú távú emelkedő trend sértetlen maradt, addig a 2016 februárjában kezdődött erősödő trend már megtört az elmúlt hónapok eséseinek következtében. Az index értéke itt is az 50-hetes mozgóátlag alá került, ráadásul a 200-hetes mozgóátlagot érintette is. Gyakorlatilag utóbbi mozgóátlag, valamint a 2350 pont környékén található támaszzóna vetett véget az esésnek, innen indult egy látványos felpattanás. Az erősödés viszont hamar kifulladhat, a 2600 pontos szint környéke már erős ellenállásként funkcionálhat.