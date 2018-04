Amíg a Tesla szenved, addig a SpaceX újabb teherűrhajót indított el

A rakéta a floridai Cape Canaveralből startolt 2,6 tonnás rakományával közép-európai idő szerint hétfőn 22 óra 30 perckor. Az űrállomáson dolgozó asztronauták - egy amerikai, egy orosz és egy japán - robotkar segítségével fogják majd be az űrhajót, amely körülbelül egy hónapig marad ott, majd visszatér a Földre.A Dragonnak ez a második útja az ISS-re, az első két évvel ezelőtt volt, azóta felújították a járművet. A Falcon rakéta első fokozata szintén nem új: tavaly nyáron már használták. A SpaceX gyártotta Dragon űrhajóknak ez már a 14. útja az ISS-re.A SpaceX már korábban is használt felújított Dragont felújított Falconnal. A cég úgy próbál spórolni a költségekkel, hogy újra felhasznál bizonyos rakétaelemeket.Az Elon Musk által alapított Space X két hónapja indította útnak az Egyesült Államokból új, óriás rakétáját, amely kísérleti repülésére egy Tesla típusú gépkocsit is magával vitt. A kereskedelmi űrhajózás eddigi legnagyobb sikere után Elon Musk úgy fogalmazott, hogy "új űrversenyt szeretne". A Heavy Falcon kifejlesztése a SpaceX-nek mintegy félmilliárd dollárjába került. Mindenesetre a SpaceX-nek most úgy tűnik, jobban megy, mint a Teslának, amelynek részvényeit kegyetlenül elkezdték ütni a tőzsdén.