Amikor a buszvezető is tátott szájjal néz - Élesben teszteltük a jövő közlekedését Budapesten

Vagyis összességében néhány apró kezdeti hibától eltekintve kifejezetten kényelmes és biztonságos a budapesti mobiljegy. Már-már azt hihetnénk, hogy ezzel rögtön fel is zárkózunk Nyugat-Európához, de itt azért most még nem tartunk. A példaként gyakran felhozott Londonnak például legalább tíz-tizenöt éves előnye van.

Sokat elárul a budapesti mobiljegy rendszerről, hogy amikor éjjel fél tizenkettőkor a Liszt Ferenc Nemzetközi Reptéren próbáltam leolvasni a busz oldalán lévő QR-kódot, az épp jegyet árusító sofőr is csak tátott szájjal nézte, mit akarok én a járgányától. Addigra én már "rutinos" felhasználó voltam, hiszen másfél nappal korábban ugyanígy utaztam ki a repülőtérre.A mobiljegy június eleje óta elérhető egyfajta tesztüzemként a 100E reptéri buszon, melyre nem érvényes a BKK-bérlet, hanem 900 forintos egyedi jegyet kell vásárolni. Éppen ezért hétfőn hajnalban rögtön két jegyet is vettem az erre szolgáló Mobiljegy alkalmazással, gondolva a visszaútra is.A jegyek megvásárlása különösebb gond nélkül ment, a regisztráció és a bankkártya adatainak megadása után logikus lépésekkel és gyorsan lehetett a kosárba tenni a jegyeket. Az első kisebb fennakadást az okozta, hogy az egyébként a telefonomra telepített BKK Futár alkalmazás egyelőre nem ismeri a mobiljegy-vásárlási opciót, ehhez le kellett külön tölteni a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. alkalmazását. A jegyvásárlás során ugyanakkor vannak arra utaló jelek, hogy később a Futárba is integrálhatják a mobiljegyet. A rendszer felkínálja például, hogy válasszunk applikációt, de egyelőre csak a Mobiljegyet ajánlja fel.A jegyvásárlás egyetlen bosszantó aprósága, hogy miközben az egész rendszer természetesen mobiltelefonra van optimalizálva, a kártyás fizetésnél a bank oldalára átirányít, ami viszont hirtelen "szétcsúszik", valószínűleg ott nem mobilra készült a webes felület. Ez persze magát a vásárlást nem zavarja,Ha zsebünkben a telefon és a jegy, akkor már csak egy 100E buszt kell találni, ami elvisz a reptérig. A Mobiljegy alkalmazásnak külön jár a piros pont azért, mert a felhasználónév+jelszó kombináció mellett ujjlenyomatos azonosítást is kér a belépéskor. Ez akkor lehet hasznos, ha például elhagyjuk a telefonunkat, és nem akarjuk, hogy valaki elhasználja a megvett jegyeinket. A jegy érvényesítéséhez egy QR-kódot kell leolvasni a telefonnal, ami azonban. Én legalábbis elsőre biztos valahol a vezetőfülke környékén kerestem volna. Ha leolvastuk a kódot, akkor a telefont megmutatjuk a vezetőnek, aki nyugtázza, hogy érvényes jeggyel utazunk.A repülőgépről leszállva még mindig nagy volt a kontraszt a budapesti mobiljegy tesztelése után, hiszen a brit fővárosban elég egy paypassos bankkártya, és mindenféle regisztráció vagy applikáció nélkül használhatjuk a teljes tömegközlekedést. Elvileg majd egyszer ez lenne a cél Budapesten is.